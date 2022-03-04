Как события на Украине могут повлиять на грузино-абхазское урегулирование?

Недавнее заявление министра иностранных дел Грузии о том, что Тбилиси не намерен применять силу при возвращении Абхазии и Южной Осетии, у многих в абхазском обществе вызвало не облегчение, а настороженность. Все это происходит на фоне российско-украинской войны, которая заставила наблюдателей в Абхазии вновь обратиться к теме неурегулированности грузино-абхазских отношений.

Неожиданно бурное обсуждение – более двухсот комментариев в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» – вызвала малюсенькая информация в одном из СМИ: «Грузия не намерена применять силу к Абхазии и Южной Осетии для их «возвращения», заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телекомпании «Рустави 2».

Заявление – из разряда рутинных, не раз уже повторявшихся в Тбилиси. Но большинство комментаторов, похоже, об этом не помнили. Плюс многие, как это нередко бывает, похоже, прочли только заголовок и не читали текста, в котором сказано: «21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения силовых ведомств во избежание провокаций со стороны Грузии из-за ситуации в Донбассе». В итоге большинство комментариев были такими:

«А чего вдруг так?! Наоборот, настораживает такое неожиданное заявление!»;

«Как говорил Станиславский, «не верю!» Значит, точно что-то замышляют. Пойду-ка я почищу свой автомат»;

«Значит, жди войны, раз они об этом говорят! После такого высказывания стало еще тревожней!»

Но многие комментаторы восприняли это в контексте происходящего в мире:

«Грузия, кстати, санкций против России не поддержала. Не важно, из каких соображений, но уже и это неплохо»;

«Как шелковые теперь! Не важно – ход конем или как. Сказали, ну и замечательно. Может, стали прозревать. Я не в смысле того, что они собираются нас признать, но хоть воевать больше не намерены. Знают, кто гарантирует нашу безопасность… И не хотят, видимо, украинского сценария».

В нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире все устроено так, что сразу после признания Россией 21 февраля независимости ДНР и ЛНР и особенно после начала 24 февраля российской военной спецоперации на Украине многие в абхазском обществе стали рассуждать о том, как эти глобальные потрясения могут отразиться на судьбе Абхазии. Кстати, уже много лет наблюдатели из разных стран сходятся во мнении, что «зависший» на три десятка лет вопрос урегулирования отношений между грузинами и абхазами, южными осетинами может решиться так или иначе только в контексте и в результате подобных потрясений. Абхазский общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа отметил:

«Да, если этот вопрос будет решаться, то он будет решаться в соответствии с изменившимся миропорядком, изменившейся ситуацией в мире. Я думаю, что после завершения этой спецоперации российских войск на Украине будет решаться ряд важных вопросов – расширения НАТО на Восток, возникших новых государств. Нужно будет как-то определить статус этих государств. В общем, дошли все до красной черты, когда нужно это решать. Самостоятельно Грузия никогда не признает, вы правильно это сказали. Ни при каких обстоятельствах она по своей инициативе не признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а только под давлением своих западных партнеров. Ее могут вынудить.

– Ну, а если дело пойдет по наихудшему для Абхазии и Южной Осетии сценарию? То есть Россия терпит поражение в этом противостоянии на Украине, с Западом… Грузия может воспользоваться этой ситуацией в своих интересах?

– Гипотетически – да, так ситуация может развиваться. Как только Грузия убедится, что Россия ослабла, она однозначно предпримет меры по решению силовым методом абхазского и южноосетинского вопроса. Но это гипотетическая ситуация, потому что я очень сомневаюсь, что так будут развиваться события. Самый худший сценарий на данный момент – это переток российско-украинского конфликта в конфликт между Россией и странами НАТО. Но он тоже маловероятен, потому что на Западе есть ясное понимание ситуации, и никто с Россией не собирается воевать. Просто и сам Запад к этому не готов, и мир не готов, и последствия такой войны никому пользы не принесут».

Такого же мнения придерживается и другой общественно-политический деятель, но более старшего поколения, – Нугзар Агрба. Помимо этого, он считает, что правительство Грузии поступило мудро, не став в эти дни присоединяться к западным санкциям против РФ. Для России грузинские санкции были бы как дробинка для слона, а вот Грузия очень много потеряла бы экономически:

«Грузины сейчас совершенно верно поступили, что не вмешались в эту драку. А что касается нас, то у нас всегда будут напряженные отношения с Грузией. Потому что полтораста лет грузинам вдалбливали, что Абхазия – это Грузия. И новому поколению вдалбливают. Так что ничего тут не изменилось».

Думал ли Нузгар Агрба после завершения осенью 1993 года грузино-абхазской войны, что неурегулированность отношений между нашими народами затянется не на годы, а даже на десятилетия? Нет, конечно. Как практически и все окружавшие его, был уверен, что признание – дело ближайших лет:

«Я, честно говоря, думал, что грузины признают итоги войны, наладят мирные отношения с Абхазией. Понимаешь? И потихонечку, находясь в мирных отношениях, сосуществовали бы, помогали друг другу».

Но в нынешнем мире, заключил Нугзар Агрба, поделенном на блоки, принято апеллировать не к историческим и правовым аргументам, а к своим патронам, могущественным союзникам, а потому в решении межнациональных отношений доминирует блоковое мышление.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия