Валерий Джинджолия: «Мы не знаем, будет ли вторая волна и как долго продержится иммунитет»

Заболеваемость штаммом «омикрон» в Абхазии резко сократилась. Специалисты отмечают, что взрослые в этот раз болели легче, а дети – тяжелее. Они также обращают внимание на то, что темпы вакцинации в Абхазии все еще низкие, а прогнозы на ближайшее будущее – туманные.

Заболеваемость ковидом в Абхазии идет на спад. Резко уменьшилось число людей, которые обращаются за ПЦР-тестированием, и число ковидположительных. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Дамей Касландзия рассказал «Эху Кавказа» о статистике заболеваемости и вакцинации в республике:

«На сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Абхазия резко снизилась. Об этом говорят эпидемиологи. Об этом свидетельствуют и ежедневные сообщения Оперативного штаба. Две-три недели тому назад в медучреждения в пункты сдачи ПЦР-тестов обращались до тысячи человек, а то и больше. Сейчас это количество заметно снизилось до двухсот, очень редко трехсот человек в день. Вот вчера было протестировано 236 человек, из них выявлено сто больных. Также заметно снизилось и количество стационарных больных, сегодня в ковидных отделениях республики находятся 90 пациентов, из них 31 – в тяжелом состоянии. Так что можем говорить, что заболеваемость в республике снизилась. Что касается вакцинации, всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Абхазии вакцинацию прошли 18 540 человек. Это включая и препарат «Спутник V», и препарат «Спутник Лайт».

Руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджолия подтвердил «Эху Кавказа» информацию о снижении числа инфицированных, но воздержался от прогнозов на будущее:

«Сейчас у нас некоторое снижение количества пациентов: было до 25-30 человек в день, сейчас – около 15-20. Это, конечно, некоторое улучшение ситуации. По тяжести, да, «омикрон» у пациентов легче проходит, бывают, конечно, тяжелые случаи, но не так часто.

– Что вы ожидаете в ближайшее время? Заболеваемость продолжит снижаться?

– Я думаю, что снижение это – эпидемиологически обусловленное, потому что много людей уже переболело, плюс какая-то «дохлая» вакцинная прослойка, плюс «омикрон» у многих уже прошел. Люди все еще болеют, но острая фаза проходит. Как там дальше будет, не знаю. Честно говоря, не могу никакого прогноза дать, сохранится такое снижение дальше или продолжится, будет ли очередной всплеск? Не могу сказать, да и вряд ли кто-то сможет, потому что, во-первых, мы не знаем, будет ли вторая волна заболеваемости «омикроном», как долго продержится иммунитет, будет ли какой-то новый штамм или не будет, ничего не могу сказать.

– По своим пациентам вы можете сказать что-то об их возрастном составе? Чем эта волна отличается от предыдущих?

– Отличие все-таки есть. Оно в том, что сейчас многие дети болеют, и за это время у нас было очень много обращений матерей, которые беспокоились за своих детей, у них температура поднималась и прочее. Но дело в том, что мы детьми не занимаемся, и мы их переадресовывали в детскую поликлинику. Факт, что дети сейчас стали чаще болеть ковидом, и они болеют с высокой температурой. Если раньше чаще было бессимптомное течение болезни у детей, то сейчас с температурой, бывают и какие-то осложнения. И молодые люди чаще болеют бурно, с высокой температурой первые четыре дня и со стандартной симптоматикой: горло болит, нос закладывает, такая вот история. Это то, что реже встречалось при «дельте».

О том, что нагрузка на лечебные учреждения резко сократилась, говорит и число госпитализированных пациентов. Так, в Гудаутском ковидном центре на лечении находятся 32 человека, в Сухумской инфекционной больнице – 26, в Очамчырской районной больнице – семь, в Гагрской – 20, в Ткуарчалской – семь, в Республиканской специализированной психиатрической больнице – два пациента. За прошедшие сутки в Гудаутской больнице скончались двое мужчин в возрасте 75 и 82 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 274 человек. Зарегистрировано 655 летальных случаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия