Новости
Зеленский и Зурабишвили обратились к участникам митинга в Тбилиси
Тысячи жителей Грузии вышли сегодня на очередной митинг в центре Тбилиси в поддержку Украины. К собравшимся на проспекте Руставели обратились посредством телемоста президент Украины Владимир Зеленский из Киева и президента Грузии Саломе Зурабишвили – в настоящее время она находится во Франции.
На акцию, анонсированную в соцсетях, принесли флаги Грузии и Украины, были исполнены государственные гимны обеих стран, пишет агентство «Новости-Грузия».
Автомобильное движение на проспекте перекрыто. Мониторы, через которые транслировалось обращения Зеленского и Зурабишвили, были установлены перед зданием парламента.
«Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Лион, Париж – сегодня вы все украинцы», – заявил Зеленский в прямом эфире во время обращения к участникам акций в этих семи городах и призывая к поддержке Украины.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении подчеркнула, что Грузия будет стоять рядом с дружественным народом Украины, в том числе, чтобы отстоять и свое европейское будущее.
Другие новости дня
В России заблокирована социальная сеть Facebook
Роскомнадзор приступил к блокировке социальной сети Facebook, говорится в сообщении ведомства. Проблемы с доступом к сервису жители России испытывают с утра 4 марта, однако ранее о блокировке официально не сообщалось.
Согласно сообщению регулятора, причиной блокировки стали 26 случаев "дискриминации российских СМИ". В том числе ограничение доступа к аккаунтам телеканала министерства обороны "Звезда", информационного агентства РИА "Новости", иноязычного агентства Sputnik, канала RT и сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".
25 февраля социальная сеть была замедлена за эти нарушения. Ранее Facebook неоднократно штрафовался, однако в сообщении вице-президента его головной компании Meta говорилось, что соцсеть не будет снимать ограничения по требованию Роскомнадзора.
Закон, позволяющий блокировать иностранные сайты за такое, был разработан в конце 2020 года. Принимая его, депутаты заявляли, что планируют бороться с цензурой в сети.
Только за один день 4 марта Роскомнадзором в России были заблокированы Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, "Голос Америки”, "Медуза", DW и Би-би-си.
Причиной стало их освещение войны в Украине, которую российские власти отказываются признавать таковой. 4 марта парламент принял в срочном порядке законопроект, вводящий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о российской армии. После этого "Новая газета" и The Bell решили перестать освещать конфликт, а Русская служба Би-би-си сообщила о том, что её журналисты будут работать из-за пределов страны.
«Новая газета» удалит все материалы о войне с Украиной из-за военной цензуры
Российская «Новая газета» удалит все материалы о войне с Украиной с сайта и социальных сетей, опасаясь уголовного преследования журналистов из-за военной цензуры. Об этом говорится в заявлении редакции.
«Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры», - говорится в тексте. Ранее спонсоры издания проголосовали за выполнение условий государства при освещении конфликта в Украине.
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источника. Например, в уведомлениях Роскомнадзора, направленных в редакцию Радио Свобода говорилось, что войну в Украине нельзя называть войной - так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, «Голос Америки», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», издания Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.инфо», DW, в Свердловской области были изъяты тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар», и ряд украинских изданий.
В 2021 году, еще до введения военной цензуры, Россия заняла 150-е из 180 мест в ежегодном Всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией «Репортеры без границ».
Microsoft, Cisco, Airbnb сворачивают проекты в РФ из-за войны в Украине
Корпорация Microsoft Corp объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России вследствие эскалации российско-украинского конфликта.
Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении президента компании Брэда Смита. Он отметил, что помимо приостановки продаж Microsoft, базирующаяся в США, прекращает многие аспекты своего бизнеса в России в связи с режимом правительственных санкций.
Microsoft стала одной из последних западных компаний, которые дистанцируются от Москвы после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Полномасштабные боевые действия по приказу президента России Владимира Путина продолжаются на украинской территории с 24 февраля. Это, как пишет Reuters, чревато полным изменением порядка в Европе, который установился на континенте после холодной войны.
На фоне ужесточения санкций против России связи с ней разорвали уже многие западные компании, включая Apple, Oracle, Dell Technologies, нефтяную Exxon Mobile, авиастроительные Boeing и Airbus, производителя спортивной одежды и обуви Nike, Walt Disney.
4 марта также стало известно о прекращении деятельности в России и союзной ей Беларуси американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. «Cisco останавливает все бизнес-операции и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнеров в Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину», - говорится в письме сотрудникам главного исполнительного директора фирмы Чака Роббинса.
Старейший в Европе гастрономический путеводитель Michlein объявил в пятницу, что больше не будет рекомендовать Россию туристам. Девять московских ресторанов попали в гид Michlein в октябре. Два из них получили две звезды из трех. Это, согласно критериям оценки, означало, что путешественникам специально стоило заехать в Москву, чтобы там поесть.
Работу в России и Беларуси приостанавливает и онлайн-сервис для поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.
Французская самолетостроительная компания Dassault приостанавливает поставки в Россию бизнес-джетов Falcon.
Из-за ситуации в Украине на время прекращает поставки машин в Россию британский автопроизводитель Rolls-Royce. Ранее Rolls-Royce сообщила о том, что временно прекратит закупать российский титан, используемый при производстве авиационных двигателей.
Правительство России на фоне экономической ситуации и санкций из-за войны в Украине рассматривает три варианта взаимодействия с иностранными компаниями. Об этом, как пишет «Медуза» (внесена в реестр СМИ-«иноагентов») рассказал вице-премьер Андрей Белоусов.
Один из названных им вариантов предполагает, что компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Такие шаги, по словам Белоусова, российские власти будут расценивать как умышленное банкротство. «В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», - сказал Белоусов, не уточнив, будут ли к таким компаниям применяться какие-либо санкции.
Сенатор Нарусова рассказала о гибели 96 срочников в Украине
Сенатор Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова на обсуждении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих до 15 лет колонии в закон о фейках, заявила, что 3 марта из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписывать или за которых подписывали контракты на службу. Запись заседания опубликована на Youtube, пишет портал Сибирь.Реалии.
"В итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила сенатор и попросила представителей Минобороны подтвердить или опровергнуть эту информацию, но ей отказали.
"Независимо от того, какая статья в Уголовном кодексе, российское право устроено так, что все доказательство предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать", - ответили Нарусовой.
О том, что на границу с Украиной перебросили солдат-срочников, которых под угрозами заставляли подписывать контракты или за которых их подписывало руководство, впервые заявило "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей 24 февраля, в день начала боевых действий.
После этого Нарусова посетила матерей и заявила, что они "просто завалены письмами". "Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит", - рассказывала она.
Сенатор также заявила, что не отождествляет себя с теми представителями власти, которые "выступают за войну".
Комитет солдатских матерей сообщил об отправке к границе срочников из пяти частей. Среди них солдаты, призванные в декабре 2021 года, которые не успели пройти никакую подготовку.
Российское Минобороны отрицает, что отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии. Матери сообщили, что их сыновья перестали выходить на связь.
Власти обещают не допустить дискриминации российских граждан в Грузии
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что против российских граждан в Грузии развернута кампания, которая, по его мнению, является «крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма». В этом Кобахидзе обвиняет оппозиционные силы, которые в правительстве уже не раз называли «партией войны», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Еще одним проявлением намерений «партии войны» является новая кампания против российских граждан в Грузии. Особую тревогу вызывает то, что в этой кампании, являющейся грубейшим проявлением дискриминации и шовинизма, участвуют связанные с «Национальным движением» т.н. неправительственные организации, основной миссией которых должно быть предотвращение всех форм дискриминации и провоцирование этнической розни.
Ведущаяся кампания грубо нарушает статью 11 Конституции Грузии, которая безоговорочно запрещает дискриминацию по этническому признаку. Нет никакого оправдания войне, начатой Россией в Украине. Нарушение суверенитета и территориальной целостности независимого государства недопустимо, и мы еще раз осуждаем этот тяжкий акт. Однако наказывать невиновных граждан за это действие также совершенно недопустимо и категорически неприемлемо», - заявил Кобахидзе.
Кобахидзе указал на то, что некоторые частные компании в Грузии уже отказывают в обслуживании гражданам России или выдвигают «дискриминационные оговорки».
«Есть серьезная опасность, что такой подход получит более широкое распространение и приведет к физическому насилию над гражданами России», - сказал Кобахидзе. Председатель «Грузинской мечты» призвал МВД принять все меры для предотвращения подобных случаев.
Экс-министр обороны Грузии сообщил, что отправился на войну в Украину
Бывший министр обороны Грузии и лидер оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили отправился на войну в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Это наша война, и украинцы решают судьбу Грузии», – объяснил свое решение Окруашвили.
«Наверное, я и представить не мог, что в возрасте 48 лет буду бороться за свободу Грузии в Украине, к тому же с оружием в руках. Те из вас, кто неравнодушен, кто знает цену свободе и умеет пользоваться хотя бы автоматом Калашникова, теперь должны помочь Грузии здесь – в Украине», – добавил он
Как пишет СОВА, Ираклий Окруашвили также написал, что никогда не забудет глаза напуганных детей на украино-польской границе.
О прибытии в Украину сообщили и другие грузинские добровольцы – лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава и блогер Доменик Манго.
«Эхо Москвы» удалит свои аккаунты в соцсетях и отключит сайт
"Эхо Москвы" удалит все корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт. В сообщении редакции говорится, что "Эхо" вынуждено сделать это в связи с ликвидацией радиостанции. YouTube-канал "Эха Москвы" уже недоступен.
1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха Москвы" и отключил радиостанцию от эфира. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры: в ведомстве заявили, что редакция публикует ложные сведения о действиях российской армии в Украине. На следующий день совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт.
"Эхо Москвы" традиционно занимала высшие места в рейтингах разговорных радиостанций в города. Станция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года в Москве.
До войны с Украиной радиостанцию отключали от эфира только один раз, во время путча ГКЧП в 1991 году. На 2020 год 66% всех акций юрлица радиостанции принадлежало "Газпром-медиа холдингу".
Страны НАТО не отправят в Украину военных и боевые самолёты
Союз НАТО не будет посылать в Украину своих военнослужащих, а также не отправит в страну боевые самолёты. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в пятницу после совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что Североатлантический союз не стремится к войне с Россией, а прямое вмешательство НАТО в конфликт в Украине повышает риски такой войны.
При этом НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры, а также заявляет о том, что будет защищать себя в случае, если Россия попытается перенести конфликт за пределы Украины.
Столтенберг подтвердил, что на встрече обсуждались предложения Киева ввести над страной бесполётную зону - что будет означать, что российские самолёты и ракеты над Украиной будут сбиваться. Однако страны НАТО заявили, что не будут вводить такую зону - опять-таки из-за риска эскалации конфликта.
Как заявил Столтенберг, ближайшие дни в Украине, вероятно, будут еще более мрачными - будет больше смертей и разрушений.
Большинство стран НАТО поставляет Украине вооружение и оборудование, крупную сумму на поставки оружия в Украину выделил также Евросоюз. Ряд стран также разрешили своим гражданам сражаться против России в рядах украинского иностранного легиона.
Сегодня девятый день российского вооружённого вторжения в Украину. Президент России Владимир Путин обосновал его помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост, а глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия якобы нанесла упреждающий удар. Украина и НАТО это отрицают.
Комиссия ООН будет расследовать военные преступления в Украине
Совет по правам человека ООН создает Международную комиссию по расследованию военных преступлений, которые могли совершить российские военные на территории Украины в ходе вооружённого конфликта. Об этом сообщает Reuters.
Резолюцию с осуждением действий России и о создании комиссии поддержали подавляющее большинство стран-членов совета, против были только Россия и Эритрея. Российский делегат заявил, что сторонники резолюции используют "все способы, чтобы обвинить Россию в происходящем в Украине".
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение.
Пока неясно, каким образом будет организована работа комиссии.
Ранее международый уголовный суд в Гааге начал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Украине стороны конфликта.
Российские власти утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей. За 8 дней конфликта появились многочисленные свидетельства разрушения гражданских объектов, включая жилые дома и школы, а число подтверждённых жертв среди мирных жителей, по данным ООН, идёт на сотни (Россия статистику не приводит).
В «Банке Грузии» счет открывают лишь россиянам, признающим РФ оккупантом
Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia («Банк Грузии») – ввел новые регуляции для граждан России.
Перед тем, как открыть банковский счет, россияне должны подписаться под следующими пунктами:
- Я осуждаю агрессию России в Грузии и Украине
- Я согласен с тем, что Россия – оккупант, который вторгся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах
- Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю Абхазию и Самачабло Грузией
- Я согласен с тем, что не хочу разделять российскую государственную пропаганду и готов помогать с ней бороться
- Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в «Банке Грузии».
Информацию уже подтвердили в пресс-службе «Банка Грузии».
Ранее сообщалось, что у граждан России возникали проблемы с открытием банковских счетов. Телеканал «Мтавари» пишет, что «TBC банк» отказывается открывать счета гражданам России.
Какие СМИ в России столкнулись с ограничениями после начала войны с Украиной
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников" и пригрозил штрафами до 5 млн рублей и блокировкой.
26 февраля ведомство потребовало удалить публикации о войне в Украине от "Эха Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоны", New Times, "Дождя", "Свободной Прессы", Крым.Реалий, "Новой газеты", "Журналиста", "Лениздата". Журналистам запретили называть "российскую спецоперацию" нападением, вторжением либо объявлением войны.
С момента начала войны были заблокированы:
- Настоящее Время
- Крым.Реалии
- New Times
- "Тайга.Инфо"
- DOXA
- "Эхо Москвы"
- "Дождь"
- "Медуза"
- Русская служба BBC
- Радио Свобода
- Голос Америки
- Deutsche Welle
- томское агентство ТВ2
- "Интерфакс. Украина"
- "Гордон"
- "Корреспондент"
- "Украинская правда"
- ТСН
- "Сегодня"
- "Укринформ"
- Zaxid
- "Зеркало недели"
- Сensor.net
- Vesti.ua
- Depo.ua
- Delo.ua
О приостановке своей работы сообщили:
- "Дождь"
- Znak.com
- DOXA (о частичной приостановке работы редакции)
О прекращении работы заявили:
- томское агентство ТВ2
Угроза блокировки:
- "Медиазона"
- "Новая газета"
- "Свободная Пресса"
- Википедия
- "Журналист"
- "Лениздат"
Ограничена работа:
- TikTok
О закрытии объявил также российский офис The Village. Редакция продолжит работать из Варшавы, говорится в заявлении.
Сайт Настоящего Времени блокируется в России с понедельника 28 февраля. Вот инструкции по обходу блокировок.
Мэрия Москвы отказала в согласовании шествий против войны и за неё
Власти Москвы официально отказали в согласовании поданной партией "Яблоко" заявки на проведение 12 марта шествия против войны России с Украиной. В заявке темой шествия было указано "выражение отношения москвичей к специальной военной операции" - именно так российские власти требуют называть боевые действия.
Мэрия отказала и в согласовании так называемого Марша солидарности народа и армии - в поддержку российской операции. Марш планировалось провести также 12 марта в центре Москвы, заявку на него подал ряд националистических публицистов.
Причиной отказа в обоих шествиях названа "эпидемиологическая обстановка" - запреты на массовые акции из-за коронавируса в Москве действуют уже 2 года.
При этом буквально накануне московские власти в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили большинство ограничений, включая QR-коды в общественных местах. Запрет на массовые акции оставлен в силе.
С 24 февраля, когда началось российское вооружённое вторжение, каждый день в Москве проходят несогласованные акции против войны. Задержаны были тысячи их участников. Распространяются призывы выйти на массовую антивоенную акцию 6 марта, генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в ней.
Глава югоосетинского МИДа сомневается, что Грузию примут в ЕС
«Никогда Государство Алания не будет частью Грузии», – заявил агентству «Рес» глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, комментируя слова премьер-министра Грузии о вступлении в Евросоюз вместе с абхазами и осетинами.
«Поезд давно ушел, а вы продолжаете стоять на том же перроне... Пора бы снять розовые очки...» – обратился Медоев к премьеру Грузии.
«Что касается пафосного заявления Гарибашвили о вступлении Грузии в Евросоюз, то я сильно сомневаюсь, что европейцы намерены это сделать, игнорируя европейско-турецкий фактор этой темы. Думаю, это очередной блеф грузинских мечтателей, причем явно антироссийской направленности. Об этом отчетливо говорит и то обстоятельство, что родился он на фоне военной операции по денацификации Украины. И вообще, тут встает и другой, не менее интересный вопрос, может ли восточно–азиатская страна быть принята в союз европейских государств? Посему мой совет грузинскому премьеру и всем мечтателям – пересмотрите грузинскую киноклассику, а именно два фильма: "Иные нынче времена" и "Не горюй"», – сказал Медоев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед подписанием заявки на вступление в ЕС заявил, что страна надеется пройти путь евроинтеграции вместе «с абхазскими и осетинскими соотечественниками», чтобы построить «единое, сильное, европейское государство».
Словения поддерживает вступление Грузии в Евросоюз
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 3 марта, что его страна поддерживает вступление Грузии в Евросоюз, пишет издание civil.ge.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в ЕС. Сейчас страна ждет получение статуса кандидата от Брюсселя.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Бодган Ауреску также высказались в поддержку вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
В России начали блокировать сайты «Медузы», BBC и Deutsche Welle
Роскомнадзор начал блокировку на территории России сайтов "Медузы", BBC и Deutsche Welle. Согласно реестру Роскомнадзора, ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.
О приостановке работы заявило издание Znak.com. В сообщении редакции говорится, что это решение было принято в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.
После блокировки сайта The Village издание заявило, что закрывает российский офис - редакция продолжит работать из Варшавы.
В ночь на 4 марта власти России начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода. Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода – Север.Реалии и Сибирь.Реалии – и сайт Северо-Кавказской службы Радио Свобода Кавказ.Реалии. Блокировке также подверглись сайты "Настоящего времени", Крым.Реалий, New Times и русскоязычной версии "Интерфакс-Украина".
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил в связи с блокировками сайтов Радио Свобода и других проектов корпорации в России: "Владимир Путин посадил россиян на строгую диету, основанную на лжи о масштабах и цене войны в Украине. РСЕ/РС отказывается подвергать цензуре наш контент в этот столь важный для нашей российской аудитории момент. Наши зрители, читатели, слушатели заслуживают того, чтобы знать правду, и мы будем по-порежнему предоставлять им основанную на фактах информацию о действиях российского правительства и тех последствиях, тяжесть которых сейчас ложится на плечи россиян".
1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы", которая также была отключена от эфира. 3 марта "Дождь" объявил о приостановке работы, а совет директоров "Эха" принял решение о ликвидации радиостанции. Также в России были заблокированы сайты издания "Тайга.Инфо" и студенческого журнала DOXA.
Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы
Авиакомпания S7 с 5 марта закрывает все международные рейсы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.
"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что вынуждена отменить рейсы и временно приостановить выполнение полетов в ряд стран в связи с закрытием воздушного пространства странами Европы и Канадой.
27 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Россию. Кроме того, Евросоюз ввел против России санкции, которые запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.
СМИ также сообщали со ссылкой на источник в "Аэрофлоте", что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа".
Коронавирус в Грузии: всего 1365 новых случаев заражения
В Грузии за минувшие сутки было зафиксировано всего 1365 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9790 человек, скончались 32 пациента, пишет агентство «Новости-Грузия».
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования, из них выздоровели 1 539 413 человек, скончались 16 306 пациентов.
В стране за последние сутки сделан 9671 тест на коронавирус, из них 6495 – на антиген, 3176 – ПЦР-тест.
Показатель выявления положительных ответов по данным на 3 марта составляет 14.11%, за две недели – 22.6%, за семь дней – 18.07%.
На данный момент в Грузии 64 894 активных случаев, из них 2 913 лечатся в больницах.
Состояние 708 пациентов тяжелое, из них 245 подключены к аппарату искусственного дыхания.
61 981 инфицированный проходит курс лечения дома.
Госдума приняла законопроект о лишении свободы за «фейки» про армию
Госдума России приняла в пятницу сразу в трёх чтениях законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооружённых сил в Украине. Он предусматривает большие сроки лишения свободы.
Речь идёт о поправках в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Они добавляют в уголовный кодекс новую статью. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия - наказание составит до 15 лет.
Предусмотрено и наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" - сначала административная ответственность, а при повторении - уголовная, до 3-х лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.
В ночь на пятницу были заблокированы сайты нескольких СМИ, в том числе Радио Свобода, а также соцсети Facebook и Twitter.
В Брюсселе получили официальную заявку Грузии о членстве в ЕС
В ночь на пятницу глава представительства Грузии при ЕС, Вахтанг Махароблишвили передал послу Франции Филиппу Леглиз-Косте (Франция – действующий председатель Совета Европейского союза) официальное заявление на вступление страны в ЕС.
Накануне от имени Грузии заявление перед телекамерами подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в парламентской республике.
Подписывая заявление премьер Гарибашвили назвал день, когда Грузия официально объявила о своём желании стать полноправным членом ЕС "историческим" а документ, направленный в Брюссель "планом действий" для любого грузинского правительства.
"Это новая страница нашей истории. Она продолжает усилия наших предков по вступлению Грузии в Европейскую семью наций" - подчеркнул премьер.
Председатель правительства также отметил, что Грузия всегда принадлежала "европейской культуре и цивилизационному пространству", разделяя Европейские ценности.
Заявление о вступлении в ЕС поддержали все значимые политические силы страны и известные политики. В том числе бывший президент Михаил Саакашвили, отбывающий срок заключения в Руставской тюрьме.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на данный момент находится в Европе. В ходе встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем она попросила главу ЕС рассмотреть соответствующие заявления Грузии, Украины и Молдовы в ускоренном порядке.
В 2014 году премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал соглашение об ассоциации Грузии с ЕС. В том же году Грузия и Европейский Союз оформили договор о "Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли", а с 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые поездки в государства "Шенгенского соглашения".
Президент Грузии и госсекретарь США провели телефонную беседу
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространяет американский Госдеп.
«Госсекретарь выразил признательность за личную, непоколебимую поддержку Украины со стороны грузинского народа и лично президента Зурабишвили. Он подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметив, что США продолжат поддерживать грузинский народ в его движении к демократическому, мирному и процветающему евроатлантическому будущему», – говорится в заявлении Госдепартамента.
Как пишет СОВА, прокомментировал телефонный разговор с Саломе Зурабишвили и сам Энтони Блинкен. Он опубликовал пост в своем Twitter:
«Поговорил с президентом Зурабишвили, чтобы поблагодарить ее за поддержку Украины народом Грузии и подчеркнуть твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности обеих стран – и Украины, и Грузии».
В Twitter о телефонной беседе с госсекретарем США написала и президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Отличный телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Сошлись во взаимной поддержке Украины. Ценим решительную поддержку нашими американскими партнерами нашей территориальной целостности и безопасности в эти трудные времена. Спасибо президенту США за поддержку Процесса национального согласия. Надеюсь на визит госсекретаря Блинкена в Грузию в ближайшем будущем».
Сайт Кавказ.Реалии заблокирован в России. Что делать?
В России заблокировали наш сайт – Кавказ.Реалии. Ранее Роскомнадзор требовал от редакции удалить новость о потерях среди военнослужащих из Чечни на войне в Украине.
Поздно ночью в РФ были заблокированы также сайты Русской службы Радио Свобода, проекты Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Idel.Реалии. Кроме того, в РФ не доступны "Медуза", "Русская служба Би-Би-Си", а также фейсбук.
Команда Кавказ.Реалии продолжит работу. Читателям из России редакция рекомендует следующее:
- Скачайте наше новостное приложение Кавказ.Реалии из App Store или Google Play – в нем доступны все материалы нашего сайта и оно обходит блокировку
- Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, vKontakte, Odnoklassniki. Мы будем делиться там ссылками на другие версии нашего сайта!
- Воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, а ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, и ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink
- ПРОЧТИТЕ НАШУ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ О ТОМ, КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ
- Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Российские власти добиваются, чтобы российские СМИ не называли боевые действия "войной". Сообщать о событиях в соседней стране требуют только по официальным источникам информации и с использованием их лексики.
- Несколько дней назад уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и проекта Украинской службы РС Крым.Реалии.
- Гонениям в России подвергаются и другие СМИ. 1 марта за нарушение тех же правительственных инструкций отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы", её сайт заблокирован. Блокировке также подверглись, среди прочих, сайты телеканала "Дождь", издания The Village, студенческого журнала DOXA. Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
В России начали блокировать сайт Радио Свобода
Власти начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода в России. Сайт перестал открываться из России в ночь на пятницу, 4 марта. Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода – Север.Реалии и Сибирь.Реалии - и сайт Северо-Кавказской службы Радио Свобода Кавказ.Реалии.
Что делать?
Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наши сайты напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей. Поэтому:
- воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, а ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink.
- Подписывайтесь на наши страницы в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, VK, Instagram – там можно смотреть наши видео, читать истории и узнавать новости, не переходя на сайты.
- Подпишитесь на Студию подкастов Радио Свобода на вашей любимой платформе.
- Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play – в нём доступны все материалы наших сайтов, туда уже встроен VPN.
Что за странные ссылки на сайт?
Вы можете заметить непривычные ссылки на наших страницах в социальных сетях. Чтобы обойти блокаду, мы используем "зеркальные" сайты – копии нашего сайта:
https://d1e6t2g7k08m8d.cloudfront.net и https://svoboda.azureedge.net
Если вы хотите поделиться нашими материалами с коллегами или друзьями, которые не используют VPN, советуем использовать ссылки на зеркальные сайты. К сожалению, на зеркальных сайтах не все функции могут работать правильно. Мы перестроим редакционную работу так, чтобы максимальное количество функций, доступных на сайтах (ссылки, эмбеды, спецпроекты), корректно отображались и в "зеркалах".
Иногда "зеркальные" ссылки могут перестать работать, потому что заблокированы и сайты-копии. Поэтому на всякий случай скачайте это расширение для Chrome и Firefox.
Заблокированы и другие СМИ и соцсети
Также в ночь на пятницу у большинства российских пользователей перестали открываться cайты издания "Медуза", Би-би-си, Deutsche Welle и социальные сети Facebook и Twitter, о чём свидетельствуют свидетельствуют данные Globalcheck.
Уведомления Роскомнадзора
В уведомлениях, полученных в четверг, 3 марта, заявлено, что на сайте Русской службы обнаружена "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений".
Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". Вместе с тем, заявил регулятор, Россия с Украиной не воюет, что подтверждено официальными источниками, в том числе министерством обороны.
За освещение войны ранее уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и сайта Украинской службы РС Крым.Реалии.
За последний месяц Русская служба Радио Свобода получила десятки уведомлений Роскомнадзора, в частности, с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания "Проект" и расследований команды оппозиционного политика Алексея Навального.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что редакция не намерена исполнять эти требования. "Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения", – сказал он. В заявлении корпорации происходящее названо "актом вопиющей политической цензуры".
Эфир Радио Свобода десятилетиями глушился на территории Советского Союза. Москва перестала это делать только в 1988 году, на 3 года позже, чем в стране были разрешены большинство остальных западных СМИ. После провала августовского путча 1991 года власти согласились открыть бюро радиостанции в Москве.
Давление на прессу в России усиливалось почти все годы нахождения у власти президента Владимира Путина. В 2021 году Россия заняла 150-е из 180 мест в ежегодном всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией "Репортёры без границ".
В этом рейтинге ещё не учтена фактически введённая в стране в 2022 году военная цензура. Власти требуют освещать вторжение российских войск в Украину только по официальным источникам, не называть конфликт войной, пропрезидентская партия подготовила законопроект о длительных сроках заключения за создание и распространение ложных сообщений о российской армии, его рассмотрение назначено на 4 марта.
Это привело к закрытию и блокировкам сразу нескольких изданий. Московская радиостанция "Эхо Москвы" впервые со времён путча 1991 года была отключена от эфира, её сайт был заблокирован, основной акционер – окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" решил ликвидировать редакцию.
Большая часть коллектива телеканала "Дождь" была вынуждена покинуть страну после блокировки сайта телеканала и угроз главному редактору и его жене. Редакция была вынуждена остановить эфир. Был заблокирован сайт любительского интернет-журнала DOXA. Заблокированы The Village и "Тайга.инфо". Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
До блокировки в России ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляла свыше миллиона человек. После российского военного вторжения в Украину аудитория сайта выросла почти втрое.
Пожар на Запорожской АЭС, возникший в ходе ночных обстрелов, удалось потушить
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пожар на Запорожской АЭС локализован, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Изменений радиационного фона на Запорожской АЭС в настоящее время не зафиксировано, основное оборудование и энергоблоки АЭС сохраняют целостность, сообщили в Госатомрегулировании. Повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на его безопасность.
Ночью 4 марта, как утверждают украинские власти, российские войска обстреливали Запорожскую АЭС. В результате атак начался пожар возле одного из энергоблоков и в учебно-тренировочном корпусе. Чрезвычайные службы Украины сообщили об отключении третьего энергоблока от единой энергосистемы. По состоянию на 3 утра по киевскому времени работал лишь один блок из шести.
"Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС в Европе, – сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз. – Попали в первый энергоблок, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, потому что обстрелы российских военных продолжаются. Информации о нарушении радиационного фона пока нет".
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, сообщили в украинской компании "Энергоатом" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
"Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – отметил Игорь Мурашов.
Позднее к АЭС пропустили пожарных, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция на территории Европы. Ранее на кадрах с камер наружного наблюдения было видно, как в сторону АЭС летят ракеты.
В связи с обстрелом АЭС президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение: "Горит самая большая атомная станция в Европе. Российские танки расстреливают атомные блоки. На этих танках есть тепловизоры. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Я обращаюсь ко всем украинцам, европейцам и всем, кто знает слово "Чернобыль". Тот взрыв стал глобальной катастрофой. С ее последствиями боролись сотни тысяч людей. Россия хочет это повторить. Впервые в нашей истории страна занимается в ядерным террором. Российские пропагандисты говорили, что превратят мир в радиоактивный пепел. Теперь это не угроза. Теперь это реальность".
Информацию о пожаре на АЭС также подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция!" – написал Орлов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию немедленно остановить обстрелы, дать возможность пожарным потушить огонь и установить вблизи АЭС безопасную зону. В своем заявлении он написал, что если АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз разрушительнее катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что они в курсе обстрелов, ведущихся вблизи АЭС. Они провели переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и госагентством по атомному контролю. О деталях пока не сообщается. В организации призвали прекратить все военные действия вблизи станции. Зеленский также рассказал, что обсудил ситуацию с президентами Франции, Польши, США, канцлером Германии и премьером Великобритании.
Пресс-офис премьера Великобритании сообщил о переговорах Бориса Джонсона с Зеленским: Лондон в срочном порядке созывает собрание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. "Безрассудные действия президента Путина теперь напрямую угрожают безопасности всей Европы", – говорится в опубликованном заявлении.
Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Белом доме.
Президент Байден также обсудил этот вопрос с заместителем министра по ядерной безопасности США Джилл Хруби.
В первые дни вторжения российские военные захватили законсервированную Чернобыльскую АЭС. Также они пытались захватить Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодаре, но там местные жители перегородили дорогу к станции автомобилями и встали живым щитом: военные пройти не смогли. Сейчас они возобновили наступление.
Министр энергетики Украины Герман Глущенко в интервью Настоящему Времени рассказал, как работает в условиях войны украинская энергосистема и что происходит на Чернобыльской АЭС. Он также призвал к полному закрытию неба над Украиной, подчеркнув, что ракеты и снаряды часто летают над украинскими АЭС. "Сегодня обстрелы происходят ракетами, баллистическими ракетами, и вы понимаете, что велик риск попадания шальной ракеты", – подчеркнул он.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обеспечить "безопасность ядерных установок и материалов в Украине" после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС. В организации также призвали прекратить все военные действия вблизи станции.
Генеральный директор МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, "которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок". Он напомнил о возможных серьезных последствиях любых инцидентов для окружающей среды и здоровья людей.
"Безопасность и физическая безопасность ядерных установок и материалов в Украине ни в коем случае не должны быть поставлены под угрозу, – подчеркнул Гросси. – Крайне важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса".
Украинские власти после потери контроля над электростанцией уведомили МАГАТЭ, что больше не могут гарантировать обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия о проверках МАГАТЭ, написал в письме постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Проверки проводились, чтобы убедиться в том, что ядерные материалы не используются в военных целях.
В редакцию телеканала «Дождь» пришли полицейские
В редакцию телеканала «Дождь» в Москве пришли двое полицейских. Один из них в форме, второй – в штатском, – сообщили журналисты.
Сотрудники правоохранительных органов принесли предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщается в телеграм-канале «Дождя».
В документах указан адрес YouTube-канала телеканала но материалы, вызвавшие претензии, не упоминаются. Редакция предполагает, что это означает требование властей удалить весь YouTube-канал издания.
3 марта владелец и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила в прямом эфире, что телеканала приостанавливает вещание.
Сайт телеканала 1 марта был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.
В аналогичной ситуации оказалось «Эхо Москвы», после чего совет директоров также принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт, заблокированные 1 марта в связи с освещением войны в Украине.
-
- «Дождь» работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен так называемым иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
- 4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.