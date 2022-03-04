Егор Кочиев: «Южная Осетия тоже пойдет на компромисс»

Cегодня в селе Эргнет состоялось 105-е заседание а рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев заявил, что, если Грузия уберет полицейский пост в Цнелисе, Цхинвал готов открыть пункт пропуска «Раздахан».

Как и в прошлый раз, сегодня в Эргнете обсуждались инциденты и происшествия, которые происходят по обе стороны границы. Впрочем, основным вопросом, который традиционно поднимается югоосетинской стороной в последние годы, является требование убрать грузинский полицейский пост близ села Цнелис, рассказал журналистам глава югоосетинской делегации, заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев:

«В очередной раз нами было указано на то, что основным фактором стабилизации в этом районе и в регионе в целом является вывод этого поста полиции с территории Республики Южная Осетия. Грузинская сторона на эти вопросы отвечает вскользь, утверждая, что эти полицейские никому не угрожают, но нами было приведено в пример, в том числе, географическое положение поста, от которого до югоосетинского села Цнелис не более 30 метров, а до грузинского села Чорчана более трех километров. Есть пункты, которые нами были предложены для стабилизации обстановки. Например, после того, как этот пост будет выведен, Южная Осетия тоже пойдет на компромисс. Первым шагом могло бы быть открытие пунктов мест пересечения границы в районе села Раздахан».

Кроме того, на встрече обсуждались полеты грузинских беспилотников и вопросы, связанные с нарушениями границы. Егор Кочиев выделил здесь особую категорию нарушителей – самих грузинских полицейских:

«Очень серьезную обеспокоенность у нас вызывают нарушения границы, которые происходят либо под контролем грузинской полиции, либо самими грузинскими полицейскими, которые позволяют себе переходить линию границы, приближаться к информационным знакам, баннерам, заграждениям, фотографировать их. Они, как правило, находятся на нашей территории очень короткое время и уходят на территорию Грузии. Об этих данных мы тоже указали грузинской стороне».

Обо всем этом Егор Кочиев рассказал югоосетинским журналистам в Цхинвале после окончания встречи МПРИ в селе Эргнет. Пресса не имеет возможности посещать место проведения встреч из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Эхо Кавказа» спросило Кочиева о том, могут ли журналисты надеяться на возвращение прежнего формата работы:

«Я очень надеюсь, что будет возможность пообщаться, в том числе, и с грузинскими журналистами, которые присутствуют на встрече, и с нашими, югоосетинскими журналистами, которые приходят на место встречи, и мы общаемся все вместе. Для меня это лишняя возможность донести точку зрения югоосетинской делегации, точку зрения Республики Южная Осетия до населения Грузии. Передать это посредством грузинских журналистов представляется мне достаточно правильным».

Следующая встреча МПРИ, как сообщил Егор Кочиев, состоится 12 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия