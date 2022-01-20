Егор Кочиев: «Урегулированием ситуации югоосетинская сторона считает снятие этого поста»

Первая в этом году встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) прошла сегодня в селе Эргнети. На ней обсуждались вопросы безопасности и задержания на границе.

Встреча в формате МПРИ в Эргнети прошла сегодня на фоне серьезного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса. Впрочем, по словам руководителя югоосетинской делегации Егора Кочиева, соблюдение всех мер предосторожности позволило сторонам собраться в назначенное время:

«Рост заболеваемости у нас начался буквально пару дней назад, в Грузии рост заболеваемости тоже серьезный идет. Но на встречах в формате МПРИ соблюдаются очень серьезные меры безопасности – это и сдача ПЦР-тестов участниками, которые приезжают из Грузии, включая сомодераторов этой встречи – ОБСЕ и Миссии Евросоюза. Это и контроль температуры до начала встречи, она контролируется практически у всех участников: там специально присутствует человек, возможно, из какой-то клиники, который измеряет температуру. Договариваются с этим человеком представители Миссии наблюдателей. И при малейшем подозрении на симптомы заболевания COVID-19 встреча, скорее всего, не состоялась бы. Используются средства дезинфекции рук, ношение масок во время проведения встречи обязательно, маску снимает лишь тот человек, который выступает».

На 104-й по счету встрече, продолжил Кочиев, обсуждались вопросы, «связанные с инцидентами, и происшествия по обеим сторонам государственной границы». Он добавил, что «основной вопрос безопасности, который поднимается югоосетинской стороной на протяжении нескольких встреч, – это нахождение грузинского поста полиции в районе населенного пункта Цнелис»:

«Семь технических встреч было проведено, и на каждой встрече формата МПРИ мы озвучиваем этот вопрос, но до сих пор грузинская сторона не сделала ни одного шага для того, чтобы урегулировать ситуацию в этом районе. Урегулированием ситуации югоосетинская сторона считает снятие этого поста, естественно, с выводом всех вооруженных лиц, которые там находятся. В принципе, он пока один, но есть еще несколько мест на грузинской территории, где были оборудованы опорные пункты грузинской полиции, и, естественно, численность грузинских полицейских увеличилась».

За время с последней встречи, по словам руководителя югоосетинской делегации, продолжали фиксироваться полеты беспилотных летательных аппаратов, но «они сменили места полетов, чаще всего мы их фиксировали в Знаурском районе, в том числе рядом с Цнелис, сейчас наибольшее их количество – недалеко от Ленингорского пункта пересечения границы»:

«Есть нарушения воздушного пространства. На это мы постоянно указываем грузинской стороне – о том, что это прямой путь к инциденту. Чаще всего по тем публикациям, которые есть в СМИ, и тем публикациям, которые есть в социальных сетях, видно, что запуском этих беспилотных летательных аппаратов занимаются какие-то неправительственные организации Грузии – такие, как «Сила в единстве» с ее бессменным руководителем Давидом Кацарава. Но случаются моменты, когда подобные полеты происходят в поле зрения грузинской полиции. И это уже мы считаем серьезным инцидентом, вызывающим серьезную обеспокоенность. Накануне проведения встречи в рамках МПРИ одна из таких неправительственных организаций, так называемое антиоккупационное движение, заявила о том, что российские пограничники заходят на территорию одного из грузинских сел. Село называется Кирбали, информация не соответствует действительности. На самом деле российские пограничники ни в коем случае не пересекают государственную границу. Этот вопрос тоже был задан на прошедшей встрече – о том, что якобы российские пограничники входят на территорию Грузии и нарушают границу. На самом деле это не соответствует действительности. И мною, и представителями российских пограничников был дан исчерпывающий ответ по этому вопросу».

За месяц, по словам Егора Кочиева, было задержано 20 нарушителей государственной границы, девять из них были выдворены за пределы Южной Осетии без штрафных санкций, два человека оштрафовано. Против шестерых задержанных возбуждены уголовные дела:

«В середине декабря было задержано три человека, в том числе бывший военнослужащий грузинской армии Мамука Чхиквадзе. Состоялся ли суд по факту задержания этого человека и каково физическое состояние всех трех задержанных?

– Да, действительно, 15 декабря, если мне не изменяет память, было задержано три человека. Двое были задержаны в районе населенного пункта Цинагар и один – тот самый Мамука Чхиквадзе, был задержан недалеко от города Цхинвал, а точнее, между населенным пунктом Никоз и городом Цхинвал. Состояние всех троих хорошее. Буквально два дня назад их посетили представители МККК, которые смогли в этом убедиться. Они смогли написать и передать весточки своим родным. Против всех троих возбуждены уголовные дела. При этом против Мамуки Чхиквадзе возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одна – это незаконное пересечение государственной границы, вторая статья – контрабанда наркотических средств, наркотического средства марихуана».

Глава югоосетинской делегации отметил, что внимание было уделено и участившимся случаям приграничной контрабанды:

«Я бы хотел сказать, что контрабанда в Грузии тоже серьезная статья. И если контрабандисты не бывают задержаны на территории Южной Осетии, то их неминуемо задерживают на территории Грузии, и там они тоже получают вполне реальные сроки. Двое из задержанных, которые сейчас находятся в следственном изоляторе Республики Южная Осетия, как раз таки задержаны опять по двум статьям – это статья по незаконному пересечению государственной границы и вторая статья – контрабанда, в данном случае табачных изделий. Они сейчас ждут окончания следственных мероприятий и, соответственно, суда».

Следующая встреча МПРИ состоится 4 марта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия