Александр Алесин: «Красная кнопка на повестке дня не стоит. Это психологическое давление…»

ПРАГА---Полторы недели продолжается война в Украине. Первые итоги и уроки этой войны, ее перспективы и возможные изменения ее характера, чем может помочь Запад и зачем десакрализуется «красная кнопка», говорим с Гостем недели, военным аналитиком из Минска Адександром Алесиным.

– За девять дней войны российским войскам удалось пока занять только один областной центр – Херсон. Значит ли это, что, как многие эксперты говорят, война идет не по графику, не по тому плану, который предполагали в Москве?

Похоже, что сопротивление украинской армии оказалось гораздо сильнее, поэтому продолжение потребует не только времени, но также дополнительных ресурсов, и, похоже, дополнительных человеческих жизней с обеих сторон

– Я думаю, что у военных всегда существует план «А», план «Б» и план «С», и какой из них реализуется, зависит от конкретной ситуации, от сопротивления противника. Все может зависеть даже от природно-климатических условий и от многих других причин. Похоже, что план «А» пока не срабатывает. Как говорят российские военные эксперты, в частности полковник (Михаил) Ходаренок, известный военный специалист, бывший офицер Генштаба советской российской армии, операция развивается несколько не в том русле, в котором ждали в руководстве российской армии. Похоже, что сопротивление украинской армии оказалось гораздо сильнее, поэтому продолжение потребует не только времени, но также дополнительных ресурсов, и, похоже, дополнительных человеческих жизней с обеих сторон.

– А на что был расчет? Если я правильно понимаю, действительно поначалу Москве хотелось избежать чеченских или сирийских сценариев, и какими-то точечными ударами нейтрализовать украинскую армию, каким-то образом занять Киев и так далее. Но как можно занять Киев, без городских боев, без массированных обстрелов?

– Я думаю, что как раз не в Киеве дело. Все дело в том, что крупные группировки Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии сосредоточены на Донбассе, они оказывают более жесткое сопротивление, чем предполагалось ранее, а оставить неразгромленную, неослабленную группировку у себя в тылу – ни один командир такой роскоши не позволит. Поэтому прогрызают оборону на флангах части народной милиции, как называют эту ипостась российской армии, и российские военные способствуют их продвижению. Похоже, график сорван, но цель по-прежнему остается: взять эти части – говорится, что там порядка десяти бригад на Донбассе – в окружение, и под угрозой их уничтожения продиктовать Украине условия прекращения огня.

Собственно, Киев, Харьков и ряд других крупных городов брать не собираются. Как говорил генерал (Владимир) Шаманов – бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, а сейчас заседающий в Верхней палате российского парламента, – ни в коем случае нельзя вводить технику на улицы городов. Потому что он, как участник кампании в Чечне, помнит, как было в Грозном, когда российская армия бросила в городскую застройку танки, и все они были уничтожены, и вместе с ними значительная часть мотострелков. Поэтому, по-моему, предполагалось психологическое давление, взять измором, в расчете что командиры, гражданская власть не выдержат этих угроз, не выдержат давления и капитулируют. Но похоже, что поскольку сопротивление достаточно жесткое, и российской армии придется вводить в бой вторые эшелоны, дополнительные контингенты, потому что сказывается и усталость войск, которые действуют в направлении главного удара, потери, ну и необходимость подтянуть материальные ресурсы. Поэтому, конечно, операция развивается не совсем по плану, и мы не знаем, сколько она еще продлится.

– Но в последние дни мы все-таки видим какую-то чеченизацию этого давления, скажем так: усиливаются ракетные обстрелы, все больше авиации. Тактика все-таки меняется?

Войсковая противовоздушная оборона украинской армии серьезно ослаблена, и украинская армия будет испытывать серьезные трудности и ущерб от ударов с воздуха

– Конечно, тактика меняется. Прежде всего, надо отметить более широкое задействование фронтовой и армейской авиации, появились в воздухе фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут применять высокоточное оружие класса «воздух-земля», и свободно падающие бомбы больших калибров. И вторая отличительная черта – это появление в воздухе большого количества боевых вертолетов, как для сопровождения российских колонн, которые очевидно раньше подвергались нападению диверсионно-разведывательных групп. Для их охраны с воздуха применяются вертолеты. И кроме того, боевые вертолеты сейчас начали охоту даже за единичными целями – за танками, БМП и специальными машинами. Это показывает, что все же войсковая противовоздушная оборона украинской армии серьезно ослаблена, и украинская армия будет испытывать серьезные трудности и ущерб от ударов с воздуха. Похоже, что будет серьезная воздушная атака с применением не только высокоточного оружия, но и бомб большого калибра.

– В связи с этим как раз очень много говорится о помощи Запада, помощи НАТО. Я хотел бы попросить вас вместе с нами послушать слова немецкого аналитика из Киева Андерса Умланда, который сказал в интервью «Эху Кавказа» на эту тему буквально следующее:

«Мне кажется, это возможно – обойтись без войск НАТО, и сделать то, что мы уже делаем. То есть мы уже поставляем оружие НАТО в Украину, и граждане стран-членов НАТО уже тысячами записываются как добровольцы в Международную бригаду, или Международный корпус Украины. Я думаю, что некоторые граждане НАТО воюют именно оружием, которое пришло из стран НАТО – с «Джавелинами» или с противовоздушными ракетами. Я просто предлагают эти два принципиальных решения, которые уже были приняты, применить к авиации. Мы уже поставляем эти противотанковые, противовоздушные ракеты, почему тогда не поставлять боевые самолеты, и почему к этим боевым самолетам не найти волонтеров, ветеранов разных воздушных сил разных стран, которые могли бы летать на этих самолетах? И это могут быть не активные самолеты сегодняшних воздушных сил, а просто законсервированные, – F-16, F-18, – их там много, которые уже не на активной службе, которые могли бы быть переданы Украине. Это все могло бы пройти на каких-то западноукраинских аэропортах, которые нужно, наверное, обеспечить, в свою очередь, защитой от авиаударов и от ударов ракетами, и оттуда можно было бы просто организовать такой, уже летающий иностранный легион».

– Насколько, по-вашему, НАТО могла бы помочь Украине закрыть самую уязвимую зону – ее небо?

Сейчас блокирована Одесса. Явно цель такая: отрезать Украину еще и от Черного моря – лишить портов, которые можно было бы использовать для подвоза танков, реактивных систем и тяжелой артиллерии, в том числе, и самолетов

– Я считаю такой вариант маловероятным, потому что у Российской Федерации имеются на вооружении зенитно-ракетные комплексы, как сухопутные мобильные, так и корабельные, большой дальности. Если взять С-400, то дальность обнаружения – 600 километров, дальность стрельбы – 400 километров. Действуя с территории Беларуси, где уже на юге имеются позиции С-400, и с моря, с кораблей Черноморского флота эти ЗРК, – плюс могут быть подтянуты мобильные войсковые российские комплексы «Бук», – они могут перекрыть небо над Украиной практически полностью, не поднимая самолетов. То есть все, что будет прилетать из-за границы Украины, под каким бы то ни было флагом, будет уничтожаться. Это очень тяжелая проблема. Кроме того, сейчас блокирована Одесса и развивается наступление в обход Одессу, на Николаев, в направлении Приднестровья. Явно цель такая: отрезать Украину еще и от Черного моря – лишить портов, которые можно было бы использовать для подвоза танков, реактивных систем и тяжелой артиллерии, в том числе, и самолетов. Я с трудом представляю, как можно будет даже в Западной Украине организовать прием самолетов, потому что ракеты класса «Калибр», запущенные с моря, практически могут перепахать все эти аэродромы, радары, взлетные полосы и т.д. Поэтому это очень сложный вариант, труднореализуемый.

– Все чаще российские аналитики, или пропагандисты – как угодно – легализуют, как бы десакрализуют «красную кнопку». Уже спокойно говорится о том, что это возможно, что мы можем задействовать наше атомное оружие. Насколько актуальны подобные построения?

«Красная кнопка», я думаю, в повестке дня не стоит. Это всего лишь нажим, расчет на то, что Запад окажется слабым психологически

– Это та самая психологическая атака, часть гибридной войны. Я думаю, что Российская Федерация слишком много вложила и сил в операцию в Украине, чтобы отказаться от надежды на успех. Как говорится, обиженная Россия стремится к реваншу, они считают, что в 90-х годах их обманули, поэтому они все же постараются довести любой ценой наземную операцию. Ну а «красная кнопка», я думаю, в повестке дня не стоит. Это всего лишь нажим, расчет на то, что Запад окажется слабым психологически, отступит в других вопросах: поставках оружия, в вводе санкций и так далее.