Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов уехал из России

Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО «РСЕ/РС», представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.

Подписанный Владимиром Путины 4 марта закон о наказании за якобы «ложную информацию об использовании вооруженных сил» предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты будут рассказывать об этих событиях из-за пределов России, говорится в заявлении корпорации.

«Сегодня я сообщаю об этом с чувством глубокого сожаления, - подчеркнул президент РСЕ/РС Джейми Флай, - Это решение РСЕ/РС является вынужденным, его причина - атака режима Путина на правду. Власти России, отчаянно пытаясь лишить граждан страны возможности узнать правду о развязанной Кремлем войне против Украины, объявляют честных журналистов предателями своей страны. Мы продолжим предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, используя для этого все возможности. Ситуация остается мрачной, однако 70-летняя истории нашей корпорации свидетельствует о том, что в один прекрасный день - и он может быть не столь уж далеким - у нас появится возможность вновь открыть корпункт в России. Время - на стороне свободы, даже в путинской России».

На уходящей неделе 9 сайтов русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Блокировки подверглись также сайты других медиа-организаций, редакции или штаб-квартиры которых находятся за пределами России, в их числе «Медуза», Би-Би-Си, «Голос Америки», Deutsche Welle. Роскомнадзор также блокировал доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.

Технической причиной банкротства ООО «РСЕ/РС» является отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список «иностранных агентов». Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с «РСЕ/РС», внесены Министерством юстиции России в список «физических лиц-иноагентов».