Грузия не попала в перечень недружественных России стран

В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным проекта «ОВД-Инфо»*, задержаны более 4500 человек, в том числе более 1700 в Москве и более 1000 в Санкт-Петербурге.

По-видимому, это самое большое число задержаний на акциях протеста за один день в новейшей истории России. 23 января 2021 года, на протестах в связи с арестом Алексея Навального, считавшихся до сих пор наиболее массовыми несогласованными акциями с 1990-х годов, было задержано меньше людей.

Антивоенные акции проходят в России с первого дня вторжения – 24 февраля. Акция 6 марта стала одной из самых массовых, несмотря на отсутствие разрешения властей. Выйти на нее призывали в том числе соратники оппозиционера Алексея Навального и он сам. Протесты прошли в десятках городов.

В Москве людей задерживали на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задержан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине – мир, России – свободу».

Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. По свидетельствам очевидца, в автобусе было 27 человек, 11 из них пострадали.

По данным МВД, в Москве в антивоенной акции приняли участие около 2500 человек, из них задержаны 1700, то есть больше половины. Это число даже выше, чем приводит «ОВД-Инфо»*. В Петербурге, по данным МВД, задержаны 750 участников акций, и еще около тысячи – в других регионах.

В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.

В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них прошла возле Исаакиевского собора.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.

В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.

Более 200 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

В Калининграде также задержаны участники антивоенной акции. Видео издания DOXA:

Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы (Казахстан). Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».

* «Мемориал» и «ОВД-Инфо» внесены в реестры «иноагентов».