Грузия сможет поставлять в Россию молоко и молочные продукты

Россельхознадзор предлагает разрешить поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии, также право на поставки сырья может получить одно предприятие Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор инициировал включение в реестр предприятий третьих стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), имеющих право поставок своей продукции на территорию стран – членов союза, одного предприятия Азербайджана (кишечное сырье), а также 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)», – отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, такое решение принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.

Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран – членов ЕАЭС, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны. По его словам, объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов.