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В Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных
Автопробег с участием более 50 автомобилей в поддержку российских военных, а также жителей Донбасса прошел в понедельник в Сухуми. Как пишет ТАСС, акцию организовало сообщество водителей-трансферов Абхазии, в ней приняла участие и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» («Будущее»).
Участники акции проехали по сухумским улицам автоколонной с флагами самопровозглашенной республики Абхазия, России, т.н. «ДНР» и «ЛНР». После автопробега они собрались на площади Свободы и устроили флешмоб, сформировав большой знак в форме буквы Z, аналогично акциям, ранее проведенным сотрудниками МЧС в Сухуми и Очамчире.
Участники акции развернули на площади Свободы баннер со слоганом «Мы вместе». Кроме того, водители-трансферы организовали сбор средств для эвакуированных из «ДНР» и «ЛНР», находящихся в Абхазии, и для абхазских добровольцев на Донбассе.
1 марта Абхазское народное движение предложило президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России».
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в интервью RESPUBLICA пояснил, что проводить отдельную акцию оппозиционеры не планируют: «В Грузии власть молчит, а оппозиция проводит митинги в поддержку Украины. А в Абхазии власть молчит, а оппозиция, что ли, будет проводить митинги в поддержку России? Мне кажется, это неправильно».
Другие новости дня
Bloomberg: новые санкции ЕС затронут судна и военные технологии России
Страны-члены Евросоюза готовят новые санкции против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий для военного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждается расширение и персональных ограничений – в список лиц, которых они затронут, могут добавить россиян, ранее не попадавшие под санкции.
Брюссель обсуждает и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов её использования для обхода уже существующих мер.
Некоторые из санкций могут быть введены уже 8 марта, уточнил один из собеседников агентства. Официального подтверждения этой информации нет.
- После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Москва вновь утверждает, что в Грузии вывели штамм африканской чумы свиней
Африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Отметим, что российские чиновники и СМИ периодически заявляют о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.
«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины», – сказал российский военный на брифинге в понедельник.
Как пишет «Интерфакс», в 2013 году бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что африканская чума свиней, которая вызвала падеж скота в российских регионах, попала в Россию из Грузии.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В сентябре прошлого года российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против лаборатории Лугара.
Глава правительства Аджарии: заход в Батуми судна под флагом РФ – не нарушение
Сухогруз под флагом России «Леонид Пестриков», который зашел в порт Батуми, не нарушал закон, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Информация о том, что в Батумский порт из Стамбула зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в грузинских СМИ. Согласно имеющимся данным, судно перевозит строительные материалы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Насколько мне известно, у судов под таким флагом нет проблем с обслуживанием в портах стран ЕС. Ни правила, ни закон не нарушаются», — сказал Рижвадзе.
По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии.
Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов.
«У вас что, сегодня больше проблем нет?» – спросил Рижвадзе журналистов, которые задавали ему вопрос о сухогрузе.
В Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович
Незадолго до сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси в Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович.
О том, что частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617 сел в аэропорту Минска свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar.
Согласно этим данным, борт вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.
Во времена президентства Януковича самолет имел бортовой номер UR-CRD и принадлежал украинской компании ООО "Центравиа", – напоминает украинская служба Радио Свобода. Затем, после побега Януковича из Украины в июне 2014 года самолет перерегистрировали на компанию Boutique Aviation LTD с острова Мэн, который является коронным владением Великобритании. Тогда же самолет сменил бортовой номер на M-TSKW.
Впоследствии, по данным сайта мониторинга воздушных судов OneSpotter, борт в июле 2020 года снова изменил регистрацию, на российскую – RA-09617. По данным сайта, эксплуатантом самолета стала российская авиакомпания "Северо-Запад". На ее сайте можно заказать чартерный перелет этим самолетом.
По данным Flightradar24, с начала российского вторжения этот самолет несколько раз летал из Сочи в Москву и обратно. В частности, 25 февраля борт вылетел из Сочи в Москву и в тот же день вернулся обратно. Впоследствии, 4 марта, он совершил еще один рейс по маршруту Сочи-Москва-Мочиснова вылетел из аэропорта Сочи в столицу РФ и в тот же день прибыл обратно.
В 2016 году российский оппозиционный канал Дождь опубликовал расследование о том, что Виктор Янукович, вероятно, поселился в Хостинском районе Сочи на склонах горы Благодать. Журналисты показали дом, где может проживать бывший украинский президент, визуально он оказался похож на дом Януковича в его бывшей резиденции "Межигорье".
Ранее источник «Украинской правды» сообщил, что по одному из сценариев Москва может объявить Януковича президентом Украины.
Появились подтверждения о сбитом российском Су-34 над Харьковом
Над Харьковом украинской ПВО накануне был сбит российский бомбардировщик Су-34. Сообщения об этом подтверждаются опубликованными видео допроса пилотов. Оба лётчика катапультировались, выжили и были пойманы. Один из них, Олег Маковецкий, родился в Чугуеве Харьковской области, за который сейчас идут бои.
Второй пилот на видео своего допроса представляется как Максим Криштоп. Его имя не раз упоминалось в российских СМИ: в 2010 году о нём писала "Российская газета" как о летчике хурбинской бомбардировочной авиабазы Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.
Российская сторона официально не признала потерю Су-34. Минобороны России не сообщало о своих потерях в технике, включая авиацию, сообщалось только о потерях убитыми среди личного состава. По данным украинской стороны, сбиты уже десятки российских самолётов и вертолётов, но число документально подтверждённых случаев существенно ниже.
В результате авиаудара по Харькову накануне вечером была повреждена телевышка, из-за чего прервалось телевещание. Также был нанесён удар по заводу, где производилась бронетехника.
Су-34 - многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, один из самых современных российских боевых самолётов.
Заявку на членство Украины в ЕС нужно рассматривать отдельно от Грузии и Молдовы - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы заявка Украины на членство в Европейском Союзе рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.
Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое было предоставлено «Европейской правде».
Кулеба подчеркнул, что украинцы защищают мир и безопасность Европы ценой собственных жизней, и сейчас Украина фактически превратилась в форпост Европейского Союза, останавливающего разрушительное российское зло от продвижения вглубь европейского континента.
«При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы», – убежден министр иностранных дел Украины.
Он подчеркнул, что Украина поддерживает европейскую интеграцию Грузии и Молдовы, но не желает грузинскому и молдавскому народам пережить ужасы, через которые сейчас проходят украинцы.
«Мы ценим солидарность грузин и молдаван с Украиной, благодарны за гуманитарную помощь Грузии и Молдовы для украинцев, страдающих от российской вооруженной агрессией. Однако, к большому сожалению, пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России за ее военные преступления против Украины. Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках «ассоциированного трио» и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе», – говорится в заявлении министра.
1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский. Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат «ассоциированного трио».
ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии
Объединенные Арабские Эмираты вводят безвизовый режим для граждан Грузии. Информацию распространяет посольство Грузии в ОАЭ.
«После завершения формальностей между сторонами, которые связаны с вышеуказанным решением, посольство опубликует информацию о конкретной дате вступления в силу нового визового режима», – говорится в сообщении.
До сих пор без визы в ОАЭ могли путешествовать только обладатели дипломатических и служебных паспортов Грузии, пишет СОВА.
В Абхазии частично сняты ограничения на подачу электроэнергии
В Очамчирском, Гульрипшском, Ткварчельском и Гальском районах самопровозглашенной республики Абхазия сняты дневные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Снятие ограничения связано с увеличением притока воды в Джварское водохранилище – до 50 кубометров в секунду.
«Ограничения в тёмное время суток сохраняются. В случае ухудшения ситуации на Джварском водохранилище, ограничения будут введены вновь», – сообщает «Черноморэнерго».
В декабре прошлого года в Абхазию начались поставки электроэнергии из России, однако сообщалось о «недостаточной мощности перетока». Работа Ингурской гидроэлектростанции же была ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
В Анталье 10 марта состоится встреча глав МИД России и Украины
В Турции в городе Анталья 10 марта состоятся переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулеба. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.
В МИД России подтвердили, что запланирован "контакт" Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции. О том, что будут обсуждать министры, не говорится.
С начала вооружённого вторжения России в Украину Турция пытается играть посредническую роль, её президент Реджеп Эрдоган говорил по телефону с президентами двух стран и заявлял, что готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турция поддерживает территориальную целостность Украины и поставляет ей оружие, но при этом отказывается вводить санкции против России.
В понедельник должен пройти третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Беловежскую пущу. Начало переговоров намечено на 17.00 мск.
Ожидается, что их предметом станут прежде всего гуманитарные вопросы, в том числе вывоз мирных жителей из городов, на которые наступают российские войска. Накануне член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что теоретически договорённости с Россией возможны по всем вопросам, даже о внеблоковом статусе Украины, но не по вопросу о признании аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". В Кремле настаивают, что требования России остаются неизменными.
Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России
Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.
Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала украинской войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.
На заседании суда в понедельник нет представителя от России, сообщила судья Джоан Донохью в начале заседания, его трансляция ведётся онлайн. Представитель Украины Антон Кориневич заявил, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде, которые Москва выдвинула против Киева перед военным вторжением.
Стало известно о еще нескольких погибших в Украине чеченцах
Оппозиционные чеченские блогеры и Telegram-каналы сообщают об убитых в Украине чеченских военных. Проживающий в Турции Хасан Халитов опубликовал скриншоты с фотографиями силовиков из республики с соболезнованиями от родственников и знакомых.
Также распространяются аудиозаписи, на которых женщина на чеченском языке рассказывает о том, что все четверо ее сына убиты, пишет портал Кавказ.Реалии.
"Ты его ждешь, никто тебя не осуждает. Я сама четырех сыновей похоронила. Никто тебя не осудит из-за того, что ты их любишь. Пусть Аллах сделает так, чтобы ты их нашла. Пусть все сыновья вернутся домой здоровыми и свободными", - говорит женщина.
Халитов заявил, что по его данным, все сыновья автора аудиозаписи погибли в Украине.
Информация об убитых чеченских военных также распространяется через чаты в Whatsapp, а также через Instagram-аккаунты.
По данным источников Кавказ.Реалии в Чечне, в различных населенных пунктах региона - например, в Шали, Автуры - состоялись похороны убитых.
На опубликованных скриншотах показываются нашивки с несколькими чеченскими фамилиями, как утверждается, убитых бойцов. При этом с начала военной агрессии России на территории Украины официально сообщается всего о двух случаях смерти среди военных из Чечни.
- О гибели российских военнослужащих в ходе вторжения в Украину уже заявили глава Дагестана Сергей Меликов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
- 6 марта стало известно о гибели еще как минимум трех военнослужащих из Дагестана во время военного вторжения России в Украину. Это два уроженца села Хучни Табасаранского района Дагестана и один житель Карабудахкентского района. О их гибели сообщили на официальных страницах местные администрации.
- Генеральный штаб вооруженных сил Украины предоставил обновленные данные о потерях российских военных. 7 марта ВСУ сообщило, что потери России составили 11 тысяч человек, уточняя, что в эту цифру входят и раненые.
- 2 марта Минобороны России впервые отчиталось о потерях на Украине: по информации ведомства, погибли 498 военных.
Грузия не попала в перечень недружественных России стран
Правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран. В него вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
В перечень не вошла Грузия, отказавшаяся присоединяться к санкциям Запада против России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц.
Согласно указу Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
- Впервые этот термин «недружественная страна» появился в российском законодательстве в апреле прошлого года. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому таким государствам можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства. В тот список вошли США и Чехия.
Министр экономики Грузии назвал число россиян, приехавших в страну
По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, в последние дни в страну из России въехали порядка 20-25 тысяч человек. Столько же россиян, по его словам, приезжали в Грузию до начала пандемии коронавируса.
Давиташвили отрицает, что приезд россиян связан с определенными рисками. Он добавил, что правительство не рассматривает возможности введения визового режима для граждан России.
То, что граждане РФ выбирают Грузию, Давиташвили объяснил так: «Грузия — один из редких островков свободы в регионе».
Он также подчеркнул, что возможность легального трудоустройства должна быть предоставлена всем, пишет СОВА.
«Граждане России, приезжающие сегодня в Грузию… Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран, в том числе соседних. Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой. Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим», – сказал глава Минэкономики.
Как сообщалось ранее, на фоне войны в Украине и введенных Западом санкций, граждане России массово начали переезжать в Грузию. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается, однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства: в соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ.
Украина отвергла российский вариант маршрута гуманитарных коридоров
Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину - сказано в сообщении Минобороны. В Елисейском дворце, однако, отрицают, что просьба была сформулирована именно так. В канцелярии французского президента заявили, что он призвал Путина прежде всего прекратить наступательные действия и бомбёжки, а также обеспечить защиту мирного населения.
В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, на ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными, а из Харькова - только в Россию.
Министр правительства Украины Ирина Верещук подтвердила получение предложения российской стороны. Она отметила, что Украина не согласна с предложенными маршрутами гуманитарных коридоров - украинская сторона против их открытия в сторону России и Беларуси. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал российский вариант маршрутов "аморальным" и созданным для "телевизионной картинки" того, как Россия якобы помогает мирным жителям. Украина призвала Россию открыть "реальные" гуманитарные коридоры.
В результате российского вторжения несколько крупных городов Украины оказались под ударами, некоторые из них в окружении или полуокружении. Речь идёт о Чернигове, Харькове, Сумах, наиболее угрожающая ситуация в Мариуполе, который фактически блокирован. Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.
Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.
Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.
Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды
На мировых биржах в понедельник резко растёт стоимость сырья. Главная причина - российское вооружённое вторжение в Украину. Сказывается также эффект санкций, введённых против России странами Запада в ответ на агрессию.
Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров – это исторический рекорд. За день газовые фьючерсы с поставкой в апреле на бирже ICE подорожали почти в полтора раза.
Растёт цена на нефть - стоимость барреля Brent достигла 130 долларов, это максимальное значение за несколько лет. Цены растут на фоне обсуждения в США возможного отказа от поставок российской сырой нефти.
Стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Россия является одним из ведущих экспортёров этих металлов. Отмечается также рост цен на пшеницу.
Московская биржа сегодня закрыта. На международных торгах курс рубля утром в понедельник вновь резко упал, достигнув 138 рублей за доллар - сообщает The Bell. Перед началом военной операции в Укране доллар стоил около 80 рублей.
В Грузии выявили минимальное с начала октября число новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 910 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с 4 октября прошлого года. Число новых заражений не превышает тысячу впервые с 3 января текущего года.
Накануне провели 6685 тестов: PCR-тестов – 2236, экспресс–тестов на антиген – 4449. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,61%, за последние 14 дней составляет 20,44%, за неделю – 17,28%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 16 398. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 32 пациента.
Выздоровел еще 8081 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 626 282, выздоровевших – 1 562 614.
За сутки вакцинированы от коронавируса лишь 92 человека, всего использовано вакцин – 2 577 637.
Гарибашвили: Мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что в стране сохранится мир и её жителям ничего не угрожает.
«Несмотря на вызовы и провокации, мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность для наших граждан, для страны. Население должно быть спокойным, нам ничего не угрожает. Мы должны продолжать строить страну так же спокойно и решительно», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гарибашвили, которого оппозиция постоянно критикует за неприсоединение к западным санкциям, установленным из-за войны в Украине, вновь назвал происходящие там события «неприемлемыми».
«То, что происходит в Украине, категорически неприемлемо. Мы надеемся, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее», – отметил Гарибашвили.
Грузинский премьер подтвердив солидарность и поддержку Украине и украинскому народу.
Гарибашвили напомнил, что для помощи украинскому народу из Грузии было отправлено 140 тонн гуманитарной помощи. Премьер отметил, что этот процесс будет продолжаться.
«На то, что происходит в Украине, тяжело смотреть. Еще раз, от имени правительства хочу выразить нашу полную солидарность и поддержку Украине и украинскому народу. Мы поддерживаем Украину на всех уровнях, мы поддерживаем её политически на всех международных уровнях, и, конечно, мы будем продолжать это делать», – добавил Гарибашвили.
Опубликована запись угроз и избиений задержанной в московском ОВД
Число задержанных на антивоенных акциях в России 6 марта почти достигло 5 тысяч человек - по подсчётам ОВД-Инфо (внесено в реестр "иноагентов"). Известно о задержаниях в 65 городах России. МВД утверждает, что задержано было более 3-х тысяч человек.
Более 30 человек, задержанных на антивоенных митингах, заявили об избиениях в отделах полиции, сообщает проект "Апология".
26-летняя москвичка Александра Калужских, задержанная на акции протеста в Москве и доставленная в ОВД "Братеево", заявила об избиениях, угрозах и оскорблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она передала изданию Sota аудиозапись, на которой слышны звуки ударов и оскорбления в ответ на её отказ давать показания в соответствии с 51-й статьёй Конституции.
"Били по ногам, по голове. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки", – приводит слова Калужских "Настоящее время". "Новая газета" публикует полную расшифровку этого допроса. На записи, в частности, предположительно сотрудник полиции угрожает женщине расправой, утверждая при этом: "Путин на нашей стороне".
Член Общественного совета МВД, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов потребовал от министра внутренних дел Владимира Колокольцева незамедлительно провести проверку этих сообщений и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных. В МВД пока ситуацию не комментировали.
В Петербурге возбудили два уголовных дела против демонстрантов по обвинению в насилии к сотрудникам полиции. Есть задержанные по этим делам.
Акции против российского вторжения в Украину, которое российские власти требуют называть специальной военной операцией, прошли 6 марта в 65 городах. Они не были согласованы, точное число их участников трудно определить. По данным ОВД-Инфо, по числу задержанных это самая крупная акция в новейшей истории России. Общее число задержанных на антивоенных акциях с 24 февраля превысило 13 тысяч человек.
Екатерина Котрикадзе и Тихон Дзядко находятся в Тбилиси
Глава информационной службы российского независимого телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе и её супруг, главный редактор канала Тихон Дзядко находятся в Тбилиси. В столицу Грузии семья Дзядко-Котрикадзе прибыла в ночь с 6 по 7 марта, пишет СОВА.
Журналисты рассказали о причинах, вынудивших телекомпанию «Дождь» временно прекратить вещание.«Правящая партия России приняла закон, который предусматривает 15-летний тюремный срок лишь за то, что ты работаешь. Принят закон, который фактически запрещает работу журналиста в России. Путин решил пойти ва-банк. Это момент, когда он должен записать свое имя в истории и делает все для этого. Маски сняты – для тех, кто считал его правителем другого типа», – сказала Котрикадзе телеканалу Formula.
«Была установлена военная цензура, из-за которой независимые СМИ закрылись, были заблокированы или просто не смогли продолжить работу из-за сложившейся ситуации. У нас было два выбора – либо закрыться, потому что мы не могли говориться правду, либо продолжать работать и транслировать ложь. Мы выбрали первый, т.к. не могли лгать нашим зрителям», – добавил Тихон Дзядко.
Ранее сообщалось, что журналиста канала «Дождь» Михаила Фишмана не пустили в Грузию. В беседе с грузинской службой Радио Свобода Михаил Фишман, в частности, сказал:«Мне больше не с чем это связать, это очевидно, что меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России. Ну, что я могу сказать? Это внутреннее дело Грузии. Это демонстрация отношения в моем лице к независимой российской журналистике, которая сейчас испытывает риски, которые не испытывала никогда. На сегодня это уже предельная степень, и грузинское государство показало, как оно к этому относится, мне кажется».
- 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
- За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
«Агентство»: не менее 150 журналистов покинули РФ после начала войны
Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала вооружённого вторжения в Украину. Таковы подсчёты издания "Агентство".
Главная причина отъезда - фактическое введение в России военной цензуры. По принятым на днях законам, за распространение так называемых фейков о деятельности Вооружённых сил грозит лишение свободы, а за "дискредитацию" армии и отрицание правильности её использования за рубежом - сначала административный штраф, а затем тоже уголовное дело. Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", Би-би-си, DW, Радио Свобода и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие издания.
Во многих СМИ, как отмечает "Агентство", уехала значительная часть журналистов – например, почти вся московская редакция "Медузы". Уехала также часть журналистов "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой Газеты", а также многие сотрудники корпунктов и бюро зарубежных СМИ. Некоторые журналисты сообщили об отъезде публично, например, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, ведущий этого же канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.
Поступают сообщения уже о десятках административных дел по статье о дикредитации армии. Речь идёт например о призывах на антивоенные акции протеста. Суд в Кемерово 6 марта оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей по этой статье. Ранее сообщалось о штрафе для жительницы Костромы. Суд Красноярска оштрафовал активистку Веру Котову за надпись "Нет Войне" на заснеженном гранитном памятнике Владимиру Ленину.
Как сообщает "Медиазона", полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Ивана Бурдина и составили на него протокол по новой статье КоАП за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне» на сайте Change.org, размещенную на страничке прихода. Как говорится в протоколе, священник "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ", в частности внушал прихожанам церкви "информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)". На сайте прихода и в социальных сетях действительно размещены посты с призывами прекратить войну.
По информации "Сетевых свобод" и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, еще как минимум на несколько десятков человек составили протоколы, но наказание им пока не назначено - пишет "Медуза".
Минобороны РФ опять объявило о «гуманитарных коридорах»
Как утверждается - по просьбе Макрона
Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя, Харькова и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, не ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными.
Комментария украинской стороны пока не было.
Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.
Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.
Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.
Хакеры Anonymous взломали российские гостелеканалы
Международная группа хакеров Anonymous сообщила о взломе российских государственных телеканалов.
«Хакерский коллектив Anonymous взломал российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать военные кадры из Украины», – говорится в сообщении.
Хакеры запустили обращение от имени граждан России, выступающих против войны с Украиной, а также кадры войны в Украине. Были использованы, в частности, материалы Настоящего времени.
Также хакеры сообщили, что взломали канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express.
Вместо контента канала на своих экранах зрители наблюдали текстовое обращение от граждан России и кадры бомбежек Харькова, размещенные на Youtube-канале грузинского портала SOVA.
Далее появились обращения Андрея Макаревича, Валерия Меладзе, Леонида Бараца и Лии Ахеджаковой, выступивших против российской военной агрессии в Украине.
В России закрываются магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's
Американская компания PVH Corp., владеющая брендами одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., с 7 марта временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в России и Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.
Ранее PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов. При этом в заявлении компании подчёркивается, что 550 её сотрудников в России продолжат получать зарплату.
Ранее о приостановке работы в России объявили фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
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- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
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- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Патриарх Кирилл: война идёт, потому что в Донбассе не хотят гей-парадов
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощёное воскресенье, высказался о военных действиях в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, однако по сути привёл аргументы в его обоснование.
Патриарх заявил, что что нынешняя ситуация, которую он назвал "практически началом военных действий", связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе - очевидно, имеются в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР". По словам Кирилла, там "существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть". Главным тестом на "пропуск" в мир "избыточного потребления, мир видимой «свободы»", то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение "гей-парада". "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру" - сказал Кирилл.
По его словам, "вокруг этой темы сегодня идет реальная война". "Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?" - задал Кирилл риторический вопрос, но ответа на него не дал, добавив, однако, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями в Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, упомянув опять-таки Донбасс, а не Украину.
- В РПЦ неоднозначное отношение к российскому вторжению в Украину. Ряд священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру; другие стоят на официальной позиции российских властей. Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимра Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях поминать патриарха Кирилла.
- Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступил в Прощёное воскресенье. "Мы не простим сотен и сотен жертв. Тысяч и тысяч страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день", – заявил президент Украины.
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