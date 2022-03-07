Российская миграция – принимать или нет?

Кто-нибудь бы сказал мне пару лет назад, что мы доживем до времени, когда в Грузию будут тысячами приезжать беженцы из России, а мы тут будем дискутировать, принимать их или нет, – счел бы за сумасшедшего. Но жизнь не лишена иронии – через 30 лет после получения независимости в Грузию устремились как минимум тысячи беженцев. Не иранцев, не сирийцев, не курдов, а самых что ни есть русских.

Вопрос на миллион долларов звучит просто – принимать или не принимать? Вопрос в целом теоретический, так как правительство никаких мер по ограничению потока беженцев не предпринимает, соответственно, в данном случае речь идет лишь об отношении общества к данному вопросу.

Вот вам и мои, как говорится, пять копеек на эту тему. Считаю, что все аргументы противников миграции россиян в Грузию не то чтобы совсем уж неоправданны, но их значимость преувеличена. Главное опасение состоит в том, что завтра, если россиян станет слишком много, их могут использовать для оправдания военной операции по Грузии, и это никак нельзя назвать голословным обвинением. Особенно учитывая, что и в Грузию, и в Украину Россия вторглась именно под предлогом защиты соотечественников.

Я понимаю такие опасения, не считаю тех, кто придерживается такого мнения, ксенофобами, но все же этот риск преувеличен.

Все дело в том, что 2008 год закончился. Благословенное время, когда Путин искусственно искал поводы для вторжения, 24 февраля 2022 года ушло в прошлое. Будут у вас в стране русские или их не будет, будут ущемляться их права или нет, – все эти мелочи уже не имеют никакого значения. Здравствуй, новый мир, в котором начало российского вторжения куда-либо будет зависеть только от желания Путина и его готовности платить за это по счетам.

Если Путин решит вторгнуться в Грузию, никакого значения не будет иметь, как чувствуют себя экспаты из России. Ему на русских в России наплевать, бабы все равно нарожают, а уж насколько ему все равно, что чувствуют ренегаты, сбежавшие в Грузию, – это даже словами не передать.

Второй аргумент – о коллективной ответственности русских за деяния своего государства. Тоже аргумент далеко не с потолка: я также считаю, что нет никаких «двух Россий», и та, которая есть, несет полную ответственность за преступления своего психически неуравновешенного лидера. Но по результатам всех опросов в России 10-15% населения не поддерживает политику Путина, и так было всегда, в особенности в больших городах.

10-15% – это немало, и мировое сообщество должно дать им шанс. Нельзя делать изгоями тех, кто покинул свою страну из-за несогласия с ее преступной политикой. Когда-нибудь в России придет время и Путина проклянут на веки вечные, а его имя будет покрыто черной краской, – и в этой ситуации именно на эти 10-15% будет возложена сложнейшая задача денацификации, настоящей, непридуманной денацификации России. И об этом всегда следует помнить, – ведь Россия никуда не денется.

Подавляющее большинство российской миграции в Грузию – это антипутинисты. К нам в основном приезжает образованная молодежь, средний класс, преимущественно молодые пары с детьми. У многих из них, вероятно, имеется некая имперская ностальгия, но это для них скорее вопрос культурной идентичности, чем руководство к действию. Примерно так же значительная часть турок ностальгирует по славным временам Османской империи, однако мало кто из них согласится на вторжение в Грецию, Болгарию, Румынию или, на худой конец, в Грузию.

Не исключено, что среди них есть и ватники, но их вряд ли много – надо совсем не знать менталитет ватников, чтобы считать, будто они могут массово переезжать в Грузию на ПМЖ – да Грузия для них вообще не страна, они нас даже за людей толком не считают. Массовая миграция путинистов в Грузию – это нечто из сферы фантастики.

С этой темой связано и другое серьезное опасение: вместе с потоком мигрантов могут быть и засланные сотрудники спецслужб, которые, в случае чего, могут ударить изнутри, как мы часто видим это в Украине.

Аргумент тоже далеко не придуманный, и он вполне серьезный, но… Поверьте мне, мои дорогие соотечественники, в Грузии есть кому ударить в спину и без российских экспатов. У Москвы здесь есть прекрасная агентура, которой даже нет необходимости маскироваться, – она открывает офисы, ведет ТВ-пропаганду, избивает на улицах несогласных, тех, кто иначе выглядит, иначе мыслит и считает свою страну частью цивилизованного сообщества.

А еще главная агентура России в Грузии – это наши с вами родные попы, которым вы целуете ручки и которым говорите при встрече «благословите, батюшка». Вот они в конце и выдадут погромщикам благословение на поддержку оккупанта, который для них совсем не оккупант.

В плане сотрудничества с Россией: в настоящее время у Грузии такие масштабные внутренние угрозы, которыми к тому же никто не занимается, что на их фоне российские мигранты – дети малые.

Еще один аргумент: если они против Путина, пусть остаются в России и борются с ним. Ага. Отличный аргумент, в особенности с позиции страны, которая девять лет терпит власть ничтожеств, которая спокойно смотрит, как правительство покрывает нас всех несмываемым позором, фактически сотрудничая с агрессором. При этом у нас какие-никакие выборы, какая-никакая свобода слова, какая-никакая относительная демократия, против власти – больше половины населения. Даже в этой ситуации мы не может призвать к ответу банду коллаборационистов и трусов, которые сейчас нами правят.

Что вы хотите увидеть от 10-15% населения в теперь уже тоталитарной стране, где просто слово «война» карается 15-летним сроком? Страна, которая девять лет терпит Бидзину Иванишвили, не имеет морального права упрекать кого-либо в недостаточной эффективности борьбы против Путина. Постыдились бы.

В конце скажу: отыгрываться за национальное поражение на самых незащищенных – мигрантах и беженцах – недостойно джентльменов.

Россию надо громить на поле боя, – если такая возможность имеется. Если нет, то есть еще много мест, где это можно сделать, – например, на полях политических сражений. В экономической сфере, в управлении, в образовании.

Хотите утереть нос России? Нет ничего проще – постройте экономику лучше, чем у нее, постройте государственные институты лучше, чем у нее. Сделайте так, чтобы вашим гражданам жилось лучше, чем россиянам, – и, поверьте, это будет самый болезненный удар по больному тщеславию русских имперцев. Чтобы кто-то вокруг стал лучше них – они этого не вынесут…

Вместо этого отыгрываться на мигрантах не дело. Говорить об оккупации, возмущаться большим количеством русских, при этом покупать хлеб, в котором 90% из российского зерна, – это не красит никого.

Исходя из этого мой ответ на вопрос простой и понятный – принимать.

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