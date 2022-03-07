День – 12-й, раунд – 3-й. Украина стоит

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны не могут прийти к согласию относительно условий прекращения огня. Для Киева категорически неприемлемы требования Москвы признать ЛНР и ДНР и смириться с аннексией Крыма. Тем не менее в Кремле на 12-й день войны дали понять, что список требований российской стороны может сократиться.

Война, день 12-й. Украинская армия продолжает сдерживать продвижение российских войск. Стороны обвиняют друг друга в негуманном ведении боевых действий. Киев утверждает, что Россия ведет ракетный обстрел городов с мирным населением. Москва в ответ заявляет о подрывах жилых домов украинскими националистами с целью обвинить Россию в военных преступлениях. Впрочем, кадры из украинских городов, где многие здания разрушены или охвачены огнем, разительно отличаются от того, что показывают по российскому телевидению.

На этом фоне в Беларуси проходит третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Пока украинские и российские представители пытаются сблизить позиции, в Кремле озвучили условия, на которых Москва готова остановить вторжение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что «все это может остановиться в один момент», если Украина внесет поправки в Конституцию с прописанным отказом от вступления в какой-либо блок, признает Крым российским, а «республики ДНР и ЛНР – независимыми государствами».

Впрочем, на такие условия Украина, по мнению наблюдателей, вряд ли пойдет. Президент Владимир Зеленский не раз подчеркивал: Киев «не посягает на чужое», но и «своего не отдаст». При этом Зеленский особенно указывал на то, что контроль над Донбассом и Крымом вернется Украине «исключительно дипломатическим путем».

По части дипломатии пока лидирует Турция. Министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглы сообщил: его российский и украинский коллеги проведут встречу в Анталье в рамках дипломатического форума. Информацию подтвердила и спецпредставитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пока же главный российский переговорщик Владимир Мединский перед началом сегодняшней встречи в Бресте обвинил украинскую сторону в саботаже гуманитарных коридоров:

«Вы знаете, что на прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, боевые действия. Российская сторона была готова на следующий день эти коридоры открыть. Естественно, был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них в полной мере не сработал».

Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон, который не прекращает усилий убедить российского президента остановить боевые действия, считает обвинения со стороны Москвы в торпедировании Киевом работы гуманитарных коридоров лицемерием. По словам главы Пятой республики, маршруты, предложенные российской стороной, противоречат логике:

«Давайте проясним: гуманитарные коридоры дают возможность этим женщинам и мужчинам выйти. Россия ратует за гуманитарные коридоры в направлении России. Я не думаю, что большинство украинцев хотели бы искать убежища в России. Это лицемерие, это коммуникативный артефакт, который я осуждаю».

Что касается беженцев из Украины, то их число на сегодняшний день превысило один миллион 700 тысяч человек. Это данные ООН. По мнению экспертов, общее количество вынужденных переселенцев может достичь четырех миллионов.

Основной поток беженцев идет в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Некоторое количество людей решило уехать в Россию и Беларусь.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из наиболее ярых сторонников Киева и экономической войны против России, не готов открывать границы Соединенного Королевства для украинских беженцев. Глава правительства Ее Величества дал понять: Британия будет щедрой, но в определенных рамках:

«Чего мы не будем делать – позвольте быть предельно ясным: чего мы не будем делать, так это создавать систему, при которой люди могут въезжать в Великобританию без каких-либо проверок или вообще какого-либо контроля. Я не думаю, что это правильный подход. Но что мы сделаем, так это создадим систему, которая будет очень, очень щедрой».

Сегодня Борис Джонсон провел переговоры со своими коллегами из Канады и Нидерландов в рамках дальнейших усилий западных стран по согласованию новых санкций в отношении России. Британский премьер изложил план из шести пунктов по оказанию давления на российского президента Владимира Путина после вторжения в Украину. Эти меры, в частности, предполагают: создание «международной гуманитарной коалиции» для Украины; поддержку Украины в ее усилиях по обеспечению самообороны; усиление экономического давления на Россию; противостояние «ползучей нормализации» действий России в Украине; реализацию дипломатического решения конфликта, но только при полном участии законного правительства Украины; проведение «быстрой кампании по укреплению безопасности и устойчивости» среди стран НАТО.

ЕС сейчас параллельно обсуждает вопрос введения в отношении России запрета на импорт некоторых категорий товаров – такой же, какой уже введен в отношении Беларуси. Какие именно российские товары попадут под эмбарго, в Брюсселе не уточняют. При этом известно, что США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада готовятся отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларусью, что позволит обложить импорт из этих стран дополнительными таможенными тарифами.

При этом вряд ли стоит ждать эмбарго на российские энергоносители. Против этого настроены в Германии, сильно зависящей от российского газа. Также категорически против такого развития событий выступает Венгрия.

Тем временем Евросоюз в самом ближайшем будущем обсудит возможность вступления Украины в содружество. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter:

«Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС в отношении Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни».

Украина обратилась к Брюсселю с просьбой немедленно принять страну в Евросоюз по специальной процедуре неделю назад. Ранее высокие представители содружества отмечали, что вступление в ЕС требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.

Впрочем, по данным агентства Bloomberg, часть членов Евросоюза, в частности, Германия и Нидерланды, не готовы видеть Украину в рядах ЕС. Представители этих стран выступают против предоставления Киеву статуса кандидата.

Тем не менее такая позиция не спасла ни Берлин, ни Будапешт от попадания в список недружественных России стран, опубликованный российским правительством. Помимо членов Евросоюза, Великобритании, США и Украины, туда также вошли многие другие страны. Всего список содержит почти полсотни стран. Примечательно, что среди них нет Грузии, которая отказалась поддержать санкции в отношении России.