Тотальный диктант или возможность отсеять неугодных?

Пятнадцать кандидатов в президенты Южной Осетии с 8 по 10 марта будут сдавать лингвистические экзамены на владение осетинским и русским языками. Им предстоит написать два диктанта на каждом из них и пройти устное собеседование с членами комиссии. Среди кандидатов и избирателей неоднозначное отношение к этому экзамену. Помимо споров вокруг их целесообразности, кандидаты указывают, что они поставлены в неравные условия, а местные наблюдатели жалуются на недостаточную прозрачность процедуры.

В воскресенье Центризбирком утвердил график проведения комиссией лингвистических экзаменов для пятнадцати кандидатов на должность президента республики. Они будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 марта.

8 марта будут экзаменованы: бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, президент Анатолий Бибилов, экс-министр обороны Ибрагим Гассеев, художник Гено Каджаев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

На следующий день, 9 марта: экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Давид Санакоев, вице-спикер парламента Александр Плиев, бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев, вице-спикер парламента Владимир Келехсаев.

И, наконец, 10 марта: экс-гендиректор «Мегафон-Южная Осетия» Аслан Кутаров, преподаватель ЮОГУ Таймураз Тадтаев, предприниматели Альберт Валиев и Рустам Дзагоев, депутат Гарри Мулдаров.

Экзамены будет принимать лингвистическая комиссия из шести представителей высшего преподавательского состава Юго-Осетинского госуниверситета (трое по русскому и трое по осетинскому языкам). Возглавляет ее профессор Зоя Битарти.

Сегодня кандидаты или их представители встретились с членами комиссии. О чем говорили, в интервью «Эху Кавказа» рассказал кандидат в президенты Давид Санакоев:

«Я предложил, чтобы все кандидаты писали диктанты одновременно в одном помещении и устные экзамены сдавали вместе – чтобы все были в одинаковом положении. Двенадцать кандидатов поддержали мое предложение, но трое выступили против: Владимир Пухаев, Зелим Казиев и представитель Анатолия Бибилова – Петр Гасиев. После того как они не согласились, все вернулись к раздельным экзаменам, но в этом случае условия уже не равные. Это признали даже члены комиссии. Взять хотя бы тот факт, что кому-то выпадет писать диктант с утра, а кому-то вечером».

Экзамены будут проходить с 10:00 до 21:40. Кандидаты будут приглашаться по одному в течение всего дня, каждому на экзамен выделяется два часа. За это время претендент должен написать два диктанта на осетинским и русском языках по 220-230 слов каждый (это примерно полторы страницы формата А4) и пройти устное собеседование с членами лингвистической комиссии.

Давид Санакоев рассказал, как это будет: кандидат заходит в кабинет, на его глазах экзаменаторы вскрывают конверт и предлагают ему выбрать вслепую один из трех текстов диктанта сначала на осетинском, а затем на русском. Чтобы сдать экзамен, претендент должен допустить в каждом из диктантов не более восьми ошибок.

Многие в Южной Осетии указывают, что процедура недостаточно прозрачна. Теоретически там есть возможность оказать протекцию одному из кандидатов. Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

Блогер Роберт Гард написал на своей странице в Facebook:

«…Я писал о поступающей информации по разработке коварных схем для отсева неугодных и авторитетных среди народа кандидатов на предстоящих позорных экзаменах по владению письменной и устной речью. В частности, предупредил о разрабатываемых планах по их проведению в отдельности для каждого кандидата за закрытыми дверями, что, по сути, является авантюрой и преследует интересы только одного известного нам кандидата, обладающего всеми административными ресурсами в стране».

Вполне понятно, что блогер имеет в виду действующего президента республики.

Депутат парламента IV созыва, сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев говорит, что блогер Гард не одинок в своем мнении. Многие в республике называют эти экзамены фарсом именно из-за того, что они не прозрачны:

«Экзамен – это часть выборов президента. Все, что касается судьбы кандидата, должно быть наблюдаемым. Например, подсчет голосов на избирательном участке, когда представители кандидатов стоят и вместе с членами избирательной комиссии подсчитывают бюллетени. А здесь вроде та же история – экзамен, по итогам которого кандидата могут отсеять. Но почему здесь обходится без контроля и без прозрачности? Это сомнительное мероприятие. Где гарантии, что одному из кандидатов не подскажут или не дадут возможности переписать работу? Как убедиться, что они пишут одинаковые по сложности диктанты? Я никого не хочу оскорблять подозрением, но цена вопроса слишком высока, чтобы верить на слово.

– И что с этим делать?

– Нужно либо отменить эту лингвистическую комиссию, либо предусмотреть возможность для контроля прозрачности экзамена наблюдателям от кандидатов».

По мнению Роланда Келехсаева, в маленьком югоосетинском обществе люди имеют представление об уровне общей образованности и грамотности кандидатов, поэтому если оценки комиссии будут разительно отличаться от этих представлений, то отставленные претенденты и их сторонники могут не согласиться с результатами экзаменов и опротестовать их на площади при большом стечении людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия