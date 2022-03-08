Розы и айфоны – самый ходовой товар 8 Марта

В Абхазии сегодня, как и во многих местах на планете, отмечали Международный женский день. Правда, из-за роста курса доллара стоимость традиционных подарков резко выросла, а некоторые и вовсе стали недоступны.

Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – Международный женский день 8 Марта. Все вроде бы как обычно – поздравления в соцсетях, где мужчины соревнуются друг с другом в галантности и проявлениях теплых чувств к прекрасной половине человечества. Президент Абхазии Аслан Бжания опубликовал поздравление женщинам страны. В тексте на сайте главы государства сказано: «Этот весенний праздник олицетворяет красоту, нежность и наполнен душевным теплом. Сегодня мы говорим слова благодарности и искренней признательности за вашу любовь, тепло и уют в наших семьях».

Но неслучайно кто-то из интернет-пользователей назвал нынешнее 8 Марта «лучом света в темном царстве», имея в виду ежечасно поступающие вести об ужасах войны на Украине, а также то, что далеко еще не закончилась ковидная эпопея, и люди вокруг продолжают заболевать и умирать. И, действительно, хотя сегодня в Абхазии пасмурный, дождливый и довольно прохладный день, по признаниям многих, сама мысль о том, что надо поздравлять женщин, девушек, девочек создает ощущение, будто среди туч выглянуло солнышко.

А какие подарки в Абхазии виновницам торжества к этому дню самые распространенные? Наверное, как и в большинстве других стран, – цветы, духи, а в последние годы и гаджеты.

Начнем с последнего. Те господа, которые надумали сделать дамам подарки в виде мобильных телефонов, оказались в затруднительном положении. В отделах электроники магазинов говорят, что спрос на смартфоны, особенно последних моделей, за первую неделю марта в былые годы увеличивался в разы. Но этой весной из-за санкций западных стран против России после начала военной спецоперации на Украине цены на гаджеты отдельных производителей выросли в несколько раз, и произошло падение спроса. Несколько крупных магазинов в Сухуме просто временно закрылись.

Корреспондент ГИА «Апсныпресс» пообщался вчера с представителями тех, которые оставались открытыми. Магомед, управляющий магазином мобильной техники PLAY STORE, рассказал, что происходит на рынке мобильных устройств в Абхазии. Цены выросли и очень сильно, процентов на 40. Особенно подскочила стоимость айфонов. Торговля падает, чувствуется, что люди выжидают. По словам директора, то, что происходит, – самый настоящий темный лес: «Даже если спецоперация России закончится в ближайшее время, от ее последствий мы будем отходить еще очень долго. Дело ведь не только в ценах и дефиците. Например, мы продали айфон, но гарантию на него не можем дать, так как авторизированный официальный сервис-центр не доступен. В результате у покупателя возникают проблемы с гарантийным обслуживанием». По его мнению, рано или поздно заработает «серая» схема в виде поставок смартфонов из ОАЭ и других стран. А вот что рассказал продавец в магазине компьютерной техники COMP CITY Денис: «Уже есть дефицит материнских плат, процессоров, жестких дисков и оперативной памяти. Все подорожало почти в три раза, и это еще не предел».

Теперь про более доступное – цветы. В отличие от многих краев постсоветского пространства, где в ходу букеты мимозы (акации серебристой), здесь это не подарок женщинам на 8 Марта, а товар, немаловажное финансовое подспорье семьям в это время года. Кстати, нынче Абхазия экспортировала в Россию к 8 Марта почти 190 тонн мимозы. Это, правда, примерно на 103 тонны меньше, чем в прошлом году, но на 14 тонн больше, чем в позапрошлом. Абхазия была и остается крупнейшим поставщиком этих весенних цветов в РФ. Ну, а в самой республике принято дарить, как и повсеместно, розы, тюльпаны и так далее.

Все послевоенное время, почти три десятка лет, я регулярно фиксировал рост цен на Центральном сухумском рынке. Так вот, если основные продукты питания – мясо, овощи, фрукты и прочее выросли раз в 10-15, то на розы – раз в сто, не меньше. И это понятно, поскольку розы и другие цветы – это все же не предмет первой необходимости.

В канун нынешнего 8 Марта на Сухумском рынке, сообщало одно из местных СМИ, тюльпаны стоили от 80 до 100 рублей за штуку, розы – от 80 до 120 рублей. Нарциссы продавали букетами по 300 рублей. Меня эта информация несколько озадачила, так как розы, помнилось, уже на протяжении нескольких последних лет стоили столько же, причем в будние дни, а не в праздники.

И действительно, когда сегодня около двух часов дня я зашел в маленький павильон цветов и подарков напротив Сухуммаркета, продавщица, показывая на цветы, которые бойко разбирались покупателями, в основном молодыми людьми, стала называть цены много выше: тюльпаны – 140-160, розы – 200, лилии – 350, хризантемы – 300… Поговорил с хозяйкой павильона Наиной Бганба:

«В этом году работа немного лучше, но цены взлетели намного выше. На некоторые виды – раза в три.

- Да ладно! Почему?

– Потому что, думаю, доллар поднялся…

– А доллар причем?

– Как причем?

– Это на айфоны там разница…

– Это в вашем понимании. А мы почти все цветы получаем откуда? Из Голландии. Российских роз здесь очень мало. Хризантема у нас – Эквадор. Вся эта экзотика импортная вышла у нас в этом году много дороже. Это гортензии, лилии… Тюльпаны местные, но на них тоже цена поднялась, потому что луковицы наши производители закупают в Голландии».

А вчера в Центральном выставочном зале в Сухуме открылась выставка «Цветы в искусстве», посвященная Международному женскому дню. На ней собрано более 80 работ художников из Абхазии, написанных в разные временные периоды. Есть даже картина, датированная 1933 годом. «Мы не можем подарить всем женщинам по букету цветов, – шутили организаторы выставки, – но зайти в наш зал и полюбоваться этими картинами может каждая».

И еще в продолжение «цветочной» темы. Вчера администрация Гудаутского района чествовала матерей погибших защитников Абхазии в войне 1992-1993 годов, медсестер медико-санитарного батальона и представительниц местного отделения Ассоциации женщин Абхазии, которые ушли на заслуженный отдых. Всем им вручили по букету цветов и конверты с деньгами. Тем, кто прийти не смог, подарки пообещали передать. Глава администрации района Баграт Боджгуа подчеркнул, что времена нынче неспокойные – и коронавирусная пандемия, и политическая ситуация в мире. Невзирая на это, добавил он, оставить без внимания женщин, спасавших жизни людей во время войны, было нельзя. А участницы медико-санитарного батальона вспоминали, как отмечали 8 Марта в 1993 году: им принесли леденцы, и они разделили их между собой по пять штук, а мужчины вместо цветов преподнесли им пучки петрушки и кинзы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия