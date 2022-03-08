В Абхазии вновь выросла цена на бензин, что вызвало недовольство местных жителей. Многие задаются вопросом, почему стоимость топлива в Южной Осетии намного ниже. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, с чем, на их взгляд, связан рост цен на ГСМ.

– Как вы думаете, с чем связан рост цен на бензин в Абхазии?

Алиас: В обществе есть разные мнения по этому поводу. Основное, что мы повсюду слышим, это то, что это некий сговор поставщиков с целью получения сверхприбыли. Это пока только мнение, предположение, но мы видим, что цена растет, а логики этому росту нет. В Российской Федерации, наоборот, на всех сырьевых биржах мы видим снижение закупочных цен. А в Абхазии в это же время цена практически на 8% возросла. И у нас одни догадки, что кто-то хочет получить сверхприбыль. Это предположение, потому что логики в этом не видим, в том, что на самом деле закупочная цена растет, а факты говорят об обратном.

Рамиль Ажиба: Я думаю, что это связано с тем, что люди, которые должны регулировать цены, сами находятся в этом бизнесе. Это мое мнение. У нас бизнес слился с властью. Отсюда и такая ситуация возникла. Я могу только предположить. Это классическая схема, когда госчиновники занимаются бизнесом, они, естественно, лоббируют свои интересы посредством таких вещей. Зачем им снижать цену, если они сами занимаются этим бизнесом?

Ирина Дармава: Естественно, ситуация, которая сложилась в России. Однако цена на бензин в Абхазии намеренно завышена нашими конъюнктурщиками в личных целях. Я считаю, что они просто воспользовались ситуацией и добавили свою спекулятивную цену к тому, что возможно было еще добавить.

Алхас Джинджал: За последние два года цена поднялась на двадцать с лишним рублей. Все 30 лет в послевоенной Абхазии бензин был достаточно недорогой. Он был всегда дешевле, чем в Российской Федерации. Это было связано с тем, насколько мы знаем, что налоговая нагрузка на бензин в Абхазии ниже, бензин, ГСМ, которые поставляются из Российской Федерации в Абхазию, не облагаются таможенными пошлинами. И вдруг неожиданно в последние два года начался резкий рост. И на данный момент бензин в Абхазии стоит дороже, чем в России и в Южной Осетии. И общество, конечно, ждет ответа, как формируется цена на бензин, по какой цене он закупается в России? Как он сюда завозится, сколько те, кто занимается бензином, зарабатывают? То есть много вопросов, на которые ответов пока мы толком не услышали. Цены на бензин сильно повышают цены на все остальные продукты.

Виталий Сорокин: Я считаю, что это связано с желанием получить дополнительную выгоду людьми, которые зарабатывают на этом, больше ни с чем, потому что других причин, объективных, не существует.

Руслан Михайлович Барциц, археолог: Я не думаю, я уверен, что это связано с жадностью нашего правительства, владельцев и держателей этих частных, новых появившихся бензоколонок. В России цены упали из-за того, что российскую нефть меньше стали покупать из-за санкций. У всех понижаются цены, у нас все увеличивается! Они подгоняют под необходимость добычи своей нефти. Вы думаете, что народ что-то получит от добычи этой нефти? Пусть даже все экологические моменты будут соблюдены, никто не застрахован от аварии, экологической катастрофы при добыче нефти. Народ ничего не получит!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия