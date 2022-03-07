Дежурный по бензину, или Как устроен топливный кризис

На прошлой неделе цены на бензин в Абхазии побили все рекорды на постсоветском пространстве – они на десять рублей выше, чем в России, и на 20 рублей выше, чем в Южной Осетии. Бензин в Абхазию, как и в Осетию, завозится из России без взимания таможенных пошлин, и поэтому цена на бензин в Абхазии была всегда ниже, чем в России.

Чтобы высказать свое возмущение по поводу повышения цен на нефтепродукты, что автоматически сказалось на повышении цен на все товары, в воскресный день 6 марта на главной столичной площади стихийно собралось несколько десятков человек.

Участники акции называли поднятие цен необоснованным и требовали объяснить, почему так резко изменилась политика ценообразования, и в то время как в России и в Южной Осетии цены на топливо значительно ниже, в Абхазии в третий раз за последние несколько месяцев цены на ГСМ повышены. Они потребовали от правительства представить соответствующие договоры на поставку бензина в Абхазию, контракты с «Роснефтью», логистические расходы, пошлины, налоги и так далее.

На акцию отреагировала городская милиция, оцепившая площадь с небольшим количеством людей. Начальник городской милиции выяснял у собравшихся, есть ли у них разрешение на проведение акции, и обещал их посадить. Затем к собравшимся приехали представители правительства во главе с двумя вице-премьерами – министром экономики Кристиной Озган и министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Кристина Озган в очередной раз расписалась в беспомощности правительства, сообщив, что Абхазия – заложница ситуации и цены на бензин напрямую зависят от российского рынка нефтепродуктов, что в Абхазии режим экспорта влияет на формирование цен. А затем сделала новое экономическое открытие – оказывается, низкая цена на бензин в Южной Осетии и высокая в Абхазии объясняется тем, что в Осетии потребление бензина меньше, а в Абхазии больше. Видимо, понимая неубедительность своих доводов, бесполезность убеждения и отсутствие аргументов, министр предложила нескольким участникам стихийной акции протеста посетить ее ведомство, где им предоставят калькуляцию. Дата и состав посетителей согласовываются.

Чтобы понять, что на самом деле происходит на абхазском рынке нефтепродуктов, проще всего погрузиться в историю с повышением цены на бензин в Абхазии. Она стартовала вместе с завершением строительства сети заправочных «Подорожник», принадлежащих нефтяной компании ООО «Апсны-Ойл», учредителями которой, по мнению общественности (и власть не опровергает это стойкое убеждение), являются премьер-министр Анкваб и министр экономки Озган. Компания получила право на разведку и добычу нефти в Абхазии во времена президентства нынешнего премьера Анкваб, но по сей день не может приступить к реализации своего грандиозного плана из-за протестов общественности, которая считает, что нынешняя цепочка бензиновых кризисов рукотворная и это результат лоббирования интересов нефтедобывающей компании «Аспны-Ойл».

Напомню, что нынешнее правительство уже третий раз за неполных два года повышает стоимость на бензин и дизельное топливо. В июне прошлого года цены на ГСМ были повышены на 4 рубля. В августе еще одно повышение: правительство утвердило новый «потолок» на розничные цены на ГСМ – 53 рубля на АИ-92, что уже превышало стоимость на ГСМ в России. Тогда 5 августа 2021 года на заседании правительство устроило целый спектакль с участием заинтересованных в повышении цен руководителей топливных компаний. Солировала министр экономики Кристина Озган. Она объяснила поднятие цен на нефтепродукты множеством причин, которые привели к дефициту, – спрос превысил предложение. Получился достойный психологического анализа винегрет, объясняющий дефицит топлива, – снятый карантин, «беспрецедентное количество туристов», загруженность железнодорожных путей, динамика роста цен налоговой нагрузки, динамика роста мировых цен, увеличение отраслевых издержек, плановые ремонтные работы российских материально-производственных запасов и так далее. После такого перечня руководству впору признаваться в недееспособности и добровольно складывать с себя полномочия, но наше правительство ограничилось повышением цен на нефтепродукты.

Свою лепту в разыгрываемый спектакль внес и премьер-министр Александр Анкваб, предложивший назначить его «дежурным виновным по стране» за повышение цены на топливо. Из этого театрального представления выпал только бывший министр ВД Дмитрий Дбар, который выразил сомнение в существовании дефицита нефтепродуктов и дал понять, что этот дефицит создан искусственно с целью поднятия цены на топливо. Он заявил, что поручил соответствующим службам провести проверку ряда объектов розничного отпуска бензина, чтобы разобраться, искусственно была создана ситуация с неким дефицитом топлива или нет. Но угроза министра ВД осталась пустыми словами, и через некоторое время стало понятно, что никакого дефицита топлива и не было – «дежурный виновный по стране» не пострадал.

Для нынешнего повышения цен правительство выбрало другую стратегию – оно лишило себя права регулировать цены на нефтепродукты. 3 марта нынешнего года на заседании кабинета министров был утвержден новый порядок «регулирования цен на нефтепродукты», согласно которому установлен предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%. Не прошло и месяца, как цены на бензин в Абхазии «отрегулировались», то есть повысились до 65 рублей, а цены на дизельное топливо возросли не на 5, как указано в постановлении, а на 10 процентов.

Но теперь правительство вроде бы не виновато – оно не регулирует цены, а только следит за «маржей». А еще выступает в качестве лоббиста интересов нефтяных компаний и тем самым создает почву для принятия решения о нефтедобыче на территории Абхазии. Схема не новая, то же самое происходит и в энергетической сфере Абхазии. И здесь нам обещают поднятие цен на электричество, дефицит которого столь же планомерно создан руками правительства, давшего зеленый свет для деятельности по добыче криптовалюты. И опять же под грандиозные планы по распродаже объектов энергетики.

И вот что тут характерно: когда в стране бушевала пандемия, наша власть устроила нам энергетический кризис и оставила людей без света и воды. Сегодня на наших глазах рушится мир, идет война, а наше руководство продвигает свои бизнес-интересы в сфере продажи и добычи нефтепродуктов – «кому война, а кому и мать родна».

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