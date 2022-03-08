Грузинский лари отправился вслед за российским рублем

Грузинский бизнес, политики и эксперты призывают Нацбанк незамедлительно принять все возможные меры для стабилизации лари, который стремительно обесценивается в последние дни.

Грузинский лари, который недавно пару недель удивлял специалистов рекордным в этом году укреплением, рухнул, потеряв в цене более 15%. Примечательно, что Нацбанк Грузии, в прошлом году израсходовавший из валютных резервов 332 миллиона долларов, не предпринял ничего для снижения ажиотажа на рынке.

Сегодня валютные резервы превышают 4 миллиарда долларов, и эксперты бьют тревогу: для критично зависимой от импорта страны обесценение лари грозит дополнительной инфляцией, которая, несмотря на обещания руководства Нацбанка, долгое время остается в районе 14%.

Лаша Папашвили, вице-президент Ассоциации предпринимателей Грузии, сегодня эмоционально призвал Нацбанк к валютной интервенции для стабилизации курса лари:

«Мы должны как-то заставить руководство Нацбанка понять, что эти резервы не их собственные. Говоря простым языком, у нас есть валютный запас, в мире идет война, накопились критические проблемы и этот резерв должен пойти на благо людей, а не на чьи-то идеи. Настала пора пустить его на благое дело. Это как зимний запас: когда зима и мало фруктов, его надо распечатать».

Крупные импортеры также убеждены, что Нацбанк запаздывает с валютной интервенцией. Говорит Ива Чкония, глава Бизнес-ассоциации дистрибьюторов:

«Мы получим тот же эффект, как на пике пандемии, когда из-за бездействия Нацбанка и правительства инфляция побила все рекорды».

Из членов правительства ситуацию прокомментировал лишь министр экономики Леван Давиташвили, который призвал граждан к спокойствию.

«У правительства единственная просьба ко всем – в части экономических процессов проявлять меньше эмоций. Именно этот эмоциональный фон влияет на экономику. Сегодня объективных факторов для снижения курса лари нет. Убежден, что совместно с Национальным банком нам удастся найти точку равновесия лари, валютные колебания будут стабилизированы и обменный курс вернется к прежнему уровню», – пообещал министр.

Некоторые эксперты предполагают, что дополнительное давление на лари оказывает непростая экономическая ситуация в России, откуда традиционно поступал наибольший из всех стран объем переводов. Как отмечали специалисты, перекрытие важного канала валютных поступлений в страну обесценивает лари.

Впрочем, по словам главного экономиста банка ТВС Отара Надарая, пока недостаток транзакций с лихвой перекрывается массовой миграцией россиян в Грузию. Происходящее с лари можно увязать с нездоровым ажиотажем на рынке, говорит эксперт.

«Мы получили минимум на 30 миллионов долларов больше, чем от переводов. Очень вырос спрос на жилье в крупных городах Грузии со стороны россиян, для большинства бизнесов сейчас нагрузка больше, чем на пике самых удачных сезонов», – заявил эксперт изданию BMG.

С этой точкой зрения солидарен бывший президент Нацбанка Роман Гоциридзе, который также призвал руководство к решительным действиям:

«Туристы приносят валюту в любой стране, поэтому они не обесценивают, а укрепляют лари. Как это происходит? Мигранты обменивают их в банке или пунктах обмена и повышают спрос на лари. Перевести деньги в грузинский банк из России возможно. В России насчитывается 350 банков, и пока от них отключено только 12. К сожалению, Национальный банк по-прежнему находится в состоянии сна. Он должен заниматься своим делом, а не молчать, когда тиражируются какие-то слухи».

Несмотря на официальный выходной, президент Нацбанка Коба Гвенетадзе провел встречу в канцелярии правительства с премьером Ираклием Гарибашвили, однако, вопреки ожиданиям, никаких заявлений по поводу стабилизации курса журналисты так не услышали.