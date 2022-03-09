Новости
Суд оправдал экс–мэра Тбилиси Гиги Угулава
Тбилисский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава.
Судья Бадри Кочламазашвили оправдал Угулава, которого обвиняли в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили. Оппозиционеру было предъявлено обвинение по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие).
Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.
Другие новости дня
Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.
2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.
Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.
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США отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов
Соединенные Штаты отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов советского производства через США.
«Польское предложение не представляется нам выполнимым», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Ранее польский МИД сообщил, что власти страны готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США.
При этом Польша попросила, чтобы переданные самолеты были заменены на равноценные модели американского производства, передает Голос Америки.
Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, чтобы истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправлялись с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».
«Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной», – подчеркивается в заявлении.
«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу», – отметил представитель Пентагона.
Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».
Мертвый «кусок металла на дне моря» – США о «Северном потоке-2»
Проект «Северный поток-2», остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали «мертвым». Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд цитирует NDTV.
«Я думаю, что «Северный поток-2» сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», – сказала она.
Нуланд добавила, что у «Северного потока-2» нет надежд на будущее. Она напомнила, что энергетический проект Кремля стал жертвой западных санкций, передает «Украинская правда».
Сайт «Эха Кавказа» заблокирован в России. Что делать?
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Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности
У Украины должен быть договор о гарантиях безопасности страны. Он мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму. Об этом заявила правящая партия Украины "Слуга народа".
Гарантами исполнения договора могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению партии, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.
В "Слуге народа" полагают, что такой договор обеспечит безопасность Украины в условиях, когда в ближайшие 15 лет вступление в НАТО невозможно.
Партия сообщила, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. "Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", – говорится в заявлении.
- Партия "Слуга народа" обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти. Создателем и главным лидером партии является президент страны Владимир Зеленский.
- Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной из стран.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Эти требования звучат на переговорах, которые ведут Москва и Киев.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Российским банкам запретили продавать наличную валюту гражданам
Снять с валютных счетов можно будет не больше 10 тысяч долларов
Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой - в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением в Украину. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства - в рублях по курсу на день выдачи.
Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода - с 9 марта по 9 сентября.
В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов, причём если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары. "Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам" - говорится в сообщении. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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- Во вторник США ввели новые санкции против России, в частности запретили импорт нефти. В этот же день ряд крупных корпораций объявил о приостановке работы в России.
McDonald's, Starbucks и Coca-Cola приостанавливают работу в России
Компания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины. 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать заплрату. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.
В компании пока не знают, когда смогут восстановить бизнес в России и пообещали внимательно следить за гуманитарной ситуацией в стране.
Вслед за McDonald's о приостановке работы своих заведений в России сообщила сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".
Лицензированный партнёр кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти двум тысячам российских партнёров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.
Сегодня же стало известно о приостановке бизнеса в России корпорации Coca-Cola. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.
Coca-Cola сообщила, что будет продолжать отслеживать и оценивать ситуацию.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.
Хакеры взломали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго и Росстата
Неизвестные хакеры взломали сайты Федеральной службы исполнения наказаний, Министерств культуры и энергетики России, а также сайт Росстата.
На главных страницах сайтов во вторник вечером появилась картинка, изображающая украинца, останавливающего танк, и толпу россиян, бегущих от одного полицейского с дубинкой. Картинка сопровождается подписью «Why?» (в переводе с английского - «почему?»).
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам подверглись сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсант» и «Известия».
ООН запретила сотрудникам называть «войной» войну в Украине
Сотрудникам ООН рекомендовано не использовать слово «война» применительно к войне в Украине. Об этом пишет газета The Irish Times со ссылкой на попавшую в редакцию служебную инструкцию.
ООН просит называть происходящее «конфликтом» или «военным наступлением». Кроме того, сотрудникам сказано не размещать в своих и рабочих социальных сетях украинский флаг.
Эти меры в письме объясняются необходимостью придерживаться нейтральности. «Мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники», – цитирует газета разосланное сотрудникам письмо.
- В России власти преследуют граждан и медиа, выступающих против войны в Украине. СМИ, называющие войну войной, блокируются правительственным регулятором. Граждан за это штрафуют по статье о дискредитации армии.
Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти
США вводят запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Новые санкции усилят давление на Кремль в ответ на вооруженное вторжение России на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По словам Байдена, решение Вашингтона станет еще одним мощным ударом по руководству президента России Владимира Путина. «Мы не будем финансировать путинскую войну», - сказал президент США.
Байден уточнил, что ограничения в отношении России приведут к росту цен на энергоносители в США и пообещал сделать все, чтобы минимизировать издержки американцев.
Президент призвал бизнес не допускать резкого роста цен, подчеркнув, что власти будут бороться со спекулянтами.
Екатерина Тикарадзе назначена заместителем ректора Кутаисского университета
Бывшая министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе будет работать в Кутаисском международном университете, который основал миллиардер Бидзина Иванишвили.
О том, что Тикарадзе стала заместителем ректора этого вуза и возьмет на себя медицинские проекты, в частности, возглавит клиническую часть Центра адронной терапии, сообщает телекомпания «Имеди».
Екатерина Тикарадзе, которая в течение почти трех лет занимала пост главы Минздрава Грузии, объявила о своей отставке 9 декабря 2021 года. Причин этого решения она не назвала. СМИ утверждают, что поводом послужил конфликт Тикарадзе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили из-за недостаточно жестких условий введения «зеленых паспортов».
До того как стать министром, Тикарадзе работала директором районной больницы в Сачхере, которую также финансировал Бидзина Иванишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.
Агентства: США введут запрет на поставки нефти из России
США введут запрет на поставки сырой нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Bloomberg и Reuters. Официальное сообщение, как утверждается, может быть сделано уже во вторник.
Ранее группа конгрессменов и сенаторов призвала администрацию США ввести запрет на поставки российской нефти в связи с вооружённым вторжением России в Украину. В администрации заявили, что рассматривают эту меру. Отказ от поставок приведёт - во всяком случае в краткосрочной перспективе - к росту цен на топливо на внутреннем рынке, Россия поставляет примерно 7 процентов нефти, потребляемой в США.
В Евросоюзе возможность отказаться от поставок российской нефти, как и газа, также обсуждается, однако на данный момент многие страны ЕС выступают против этой меры из-за опасений резкого роста цен на топливо и его дефицита.
Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.
Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.
В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Анатолий Бибилов сдал экзамены на владение осетинским и русским языками
В самопровозглашенной республике Южная Осетия претенденты на должность президента сдают лингвистические экзамены на знание осетинского и русского языков.
Как сообщает агентство «Рес», первым тестирование прошел бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, вторым – действующий президент Анатолий Бибилов.
«Экзамен показывает умение кандидата писать грамотно, знание им своего родного, а также русского языка, так как они оба у нас в республике государственные», – заявил Бибилов.
Как сообщалось ранее, экзамены принимает лингвистическая комиссия из шести представителей высшего преподавательского состава Юго-Осетинского госуниверситета (трое по русскому и трое по осетинскому языкам). Возглавляет ее профессор Зоя Битарти.
Многие в Южной Осетии указывают, что процедура недостаточно прозрачна. Теоретически там есть возможность оказать протекцию одному из кандидатов. Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях.
Сегодня же первый заместитель руководителя администрации президента, эксперт Алан Джуссоев заявил, что президентские выборы в Южной Осетии переноситься не будут. По его словам, этот вопрос не обсуждается. Выборы должны пройти 10 апреля.
СГБ Грузии не видит угроз в прибытии граждан РФ и Беларуси
Служба госбезопасности Грузии (СГБ) не видит угроз для безопасности в связи с повышенным количеством въезжающих в страну граждан РФ и Беларуси.
Также по данным СГБ, «количество въезжающих в страну в текущем периоде не превышает статистику за аналогичный период прошлых лет».
«Не наблюдается тенденция осуществления активностей, представляющей риск для безопасности страны, со стороны граждан РФ, Беларуси и других иностранных государств, въезжающих в страну», — сказано в распространенном сегодня сообщении СГБ.
По данным ведомства, ситуация с безопасностью в Грузии «находится под полным контролем», передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы хотели бы откликнуться на дезинформацию, целенаправленно распространенную в последние дни о так называемом массовом и неконтролируемом прибытии в Грузию иностранных граждан, в частности, граждан Российской Федерации и Беларуси. Общественность запугивают, что среди въехавших есть так называемые диверсанты, связанные с терроризмом группы, и т.д.
Мы с полной ответственностью заявляем, что обстановка безопасности в стране находится под полным контролем.
Служба государственной безопасности совместно с другими соответствующими ведомствами в активном режиме принимает все необходимые меры для минимизации возможных рисков и вызовов, а также полного контроля всех лиц в стране, содержащих потенциальный риск. В результате осуществленных мер по всей территории страны сохраняется спокойная и безопасная обстановка», — говорится в сообщении СГБ.
В то же время в ведомстве подчеркивают, что государство Грузия «реализует суверенное право иностранного гражданина на въезд на территорию страны в полном соответствии с законодательством, в соответствии с существующими рисками и вызовами».
Shell откажется от поставок нефти и газа из РФ и закроет АЗС в России
Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.
Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.
В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Корпорация также предпримет шаги для отказа от российских нефтепродуктов и природного газа, однако подчёркивается, что это произойдёт не сразу.
Ещё одна крупная корпорация BP (ранее British Petroleum) заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
В связи с вторжением в Украину на Западе звучат требования ввести эмбарго на поставки или только нефти, или вообще углеводородов из России на государственном уровне. В ЕС на данный момент по этому вопросу нет консенсуса, Германия и ряд стран, наиболее зависимых от российского газа, например Болгария, заявляют, что такая мера вряд ли возможна – отказ от российского газа ударит и по промышленности, и по гражданам ЕС. Отказ от поставок российской нефти обсуждается в США, администрация Джо Байдена не исключила, что пойдёт на такую меру, но ещё не приняла решения – отказ приведёт к росту цен на топливо в Соединённых Штатах.
Украина призывает страны Запада ввести эмбарго.
Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ Запада от поставок российской нефти приведёт к резкому росту её стоимости на мировом рынке – до 300 долларов за баррель и больше. Он также пригрозил закрытием поставок по газопроводу "Северный поток" и предупредил о якобы существующих угрозах газотранспортной системе Украины, которая – несмотря на боевые действия – по-прежнему используется для поставок российского топлива в страны ЕС.
Япония расширила санкции против России и Беларуси
МИД Японии объявил о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.
В список включены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди бизнесменов под санкции попали Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко. Также в список внесены "ЧВК Вагнера" и "Агентство интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей" бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.
С белорусской стороны санкции введены против сыновей Александра Лукашенко – Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и других.
В сообщении японского МИД говорится, что эти меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".
Ранее Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других. Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, Промсвязьбанк.
Санкции предполагают замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".
На московской частоте «Эха Москвы» заработает государственная радиостанция Sputnik
Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнёт вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлёвских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.
Сайт и эфир "Эха Москвы", радиостанции, традиционно занимавшей первые места в московских рейтингах информационного радиовещания, были заблокированы Роскомнадзором в начале марта. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе — Русская служба Радио Свобода, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
ООН сообщила о двух миллионах беженцах с Украины
Число беженцев с Украины с начала вторжения России достигло двух миллионов, сообщил в твиттере 8 марта Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Это самый быстро развивающийся кризис в Европе со времён Второй мировой войны, утверждают в организации.
Вторжение в Украину началось меньше двух недель назад. За это время около 900 тысяч украинцев укрылись от войны в Польше, 150 тысяч — в Венгрии. Только Евросоюз ожидает принять на своей территории от 2,5 до 6,5 миллиона беженцев.
За сутки только на западном участке украинской границы страну покинули 132 тысячи человек, сообщила Государственная погранслужба.
"Нам нужно прекращение огня, нам нужно перемирие, чтобы люди могли перестать убегать или даже вернуться в свои дома. Но сейчас они все говорят мне, что боятся", — рассказал накануне Гранди каналу "Аль-Джазира" в репортаже с украинско-польской границы.
На фоне миграционного кризиса Радио Свобода запустило подкаст "Гуманитарный коридор". В нём украинские беженцы рассказывают РС свои истории.
Грузия, предположительно, будет завозить пшеницу из Казахстана и Румынии
Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии прогнозирует рост цен на импортные муку и пшеницу. Глава ассоциации Леван Силагава говорит, что до 90% пшеничной муки в Грузию поступало из России.
Исходя из того, что сейчас Россия находится под санкциями, грузинская сторона не может осуществлять импорт, а именно расплачиваться за муку и пшеницу в иностранной валюте.
«Грузия не останется без пшеницы, но новые поставки обойдутся нам дороже. Таковы мировые тенденции, поскольку Россия и Украина из-за войны не могут поставлять зерно. Через месяц-полтора это, возможно, отразится на рынке. Сейчас в Грузии имеется месячный запас муки и месячный запас пшеницы», – говорит Силагава.
По словам Силагава, этот запас дает Грузии достаточно времени, чтобы без труда переориентироваться на другие рынки. Рассматриваются Казахстан и Румыния.
«Цена будет выше, но пшеница будет завезена, у нас есть гарантии», – говорит Силагава.
Главу правительства Аджарии внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
На сайте указано, что Рижвадзе «пособник российских военных преступников», отрицающий российское военное вторжение в Украину. В «Миротворце» считают, что Рижвадзе занимается манипуляцией общественно значимой информацией, участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины.
«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – сказано в сообщении.
Отметим, что накануне Рижвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну – Россия или Украина.
«Вы должны спросить об этом у экспертов в этой сфере», – сказал Рижвадзе, добавив, что желает Украине быстрого завершения войны.
Проект «Миротворец» отслеживает список лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступление против страны.
В Вологодской области сняли советскую вывеску «Миру – мир!»
На днях в социальных сетях появились сообщения о том, что с одного из домов в Вытегре в Вологодской области сняли советскую вывеску "Миру – мир!". Некоторые комментаторы связывали исчезновение конструкции с военными действиями в Украине.
"Видимо в свете последних событий, советская конструкция приобрела признаки экстремизма и нагло транслировала их на весь город прямо с крыши пятого этажа! Вероятно, к такому выводу пришли местные чиновники и "Мир" потихоньку спилили", – писали в одной из групп Вологодской области.
Первыми пропажу вывески заметили жильцы дома ещё 27 февраля. Они даже пообещали обратиться в полицию, так как вывеску сняли без согласования с ними.
В Управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы 4, корреспонденту Север.Реалии подтвердили, что вывеску действительно сняли с дома. Конструкция была в аварийном состоянии, и от сильных ветров могла упасть с крыши, – заявила Ольга Бурлакова, генеральный директор управляющей компании "Твой дом". По причине угрозы аварии демонтаж конструкции не успели согласовать с жильцами дома, утверждает она. Собрание планировали проводить в конце марта. Но к этому моменту вывеска могла уже упасть. Сейчас вывеска находится на "ответственном хранении" в гараже у директора управляющей компании.
При этом с войной в Украине снятие вывески никак не связано, утверждает она:
- Это просто от старости. Мы далеко от политики. Нам тут не до политики. У нас вот крыши текут. Всё везде тает и течёт. Без политики тут делов хватает.
Ранее в России приняли законы об уголовной ответственности за "фейки о действиях российских военных", "антивоенные лозунги" и "призывы к антироссийским санкциям". К административной ответственности, в частности, уже привлекались люди за лозунг "Нет войне".
- 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" после просьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР". Во многих регионах Украины идут бои, гибнут мирные жители. Официально российские власти не называют происходящее войной.
Сеть строительных магазинов OBI прекращает работу в России
Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с военной агрессией в отношении Украины и её последствиями, говорится в заявлении компании. У OBI 27 гипермаркетов в России, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.
О прекращении работы в России объявил производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, которому принадлежат такие бренды, как МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary, Le Labo и другие. Компания закроет свои торговые точки в России, а также прекратит онлайн-продажи и поставки российским ретейлерам.
О приостановке деятельности в России объявила японская платёжная система JCB. Это одна из крупнейших платёжных систем, карты которой принимаются к оплате в 190 странах мира. Она могла бы заменить Mastercard и Visa, которые ранее также приостановили работу. Карты JCB, которые выпустили российские банки, не будут работать за границей, а карты зарубежных банков – на территории России.
По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины 250 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. При этом несколько десятков крупных компаний остались и сохраняют своё значительное присутствие. По данным университета, в список компаний, продолжающих работу с Россией, входят: Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott и другие.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Украина: согласован только один гуманитарный коридор, из города Сумы
Минобороны России 8 марта третий день подряд заявило о "режиме тишины" и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, на которые наступают российские войска.
При этом большинство маршрутов этих коридоров вновь не согласовано с украинской стороной, которая выступает против их открытия в сторону России и Беларуси.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие только одного гуманитарного коридора – от города Сумы до Полтавы, где российских военных нет. Верещук подчеркнула, что маршрут согласован с российской стороной, однако высказала опасения, что могут быть провокации и срыв эвакуации.
Сообщается, что из Полтавы в Сумы для эвакуации людей выехали 35 автобусов. Эвакуация уже началась.
Накануне поздно вечером российская армия нанесла авиаудар по Сумам – это утверждает глава Сумской администрации Дмитрий Живицкий. По данным ГЧСЧ Украины, в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе два ребенка. Судя по кадрам с места событий, которые появляются в социальных сетях, в Сумах разрушены жилые дома. Разрушения есть также в Ахтырке Сумской области.
В Мариуполе, откуда так и не были эвакуированы около 200 тысяч жителей, продолжаются бои. Минобороны России заявило, что бойцы так называемой "ДНР", наступающие с востока, заняли один из микрорайонов, подтверждения этой информации пока нет.
Украинская разведка утверждает, что под Харьковом убит российский генерал
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. В сообщении ГУР МО говорится, что речь идёт о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армии Центрального военного округа России.
Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.
Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что гибель Герасимова подтверждает и российский источник. Также, по его словам, смерть подтверждается и записью переговоров российских военных - она была опубликована Киевом. Доказана ли её аутентичность, он не сообщает.
Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет. Активно освещающие боевые действия в Украине с прокремлёвских позиций телеграм-каналы уверенно утверждают, что Герасимов на самом деле жив, а украинская разведка ошиблась или занимается дезинформацией. Доказательств того, что генерал жив, также не предоставлено.
На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого. О его гибели в частности писали в соцсетях его бывшие сослуживцы. Информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
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