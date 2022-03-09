Движение к российско-грузинской границе запрещено из-за снегопада

Компания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины. 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать заплрату. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

В компании пока не знают, когда смогут восстановить бизнес в России и пообещали внимательно следить за гуманитарной ситуацией в стране.

Вслед за McDonald's о приостановке работы своих заведений в России сообщила сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".

Лицензированный партнёр кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти двум тысячам российских партнёров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.

Сегодня же стало известно о приостановке бизнеса в России корпорации Coca-Cola. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.

Coca-Cola сообщила, что будет продолжать отслеживать и оценивать ситуацию.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.