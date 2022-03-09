В Абхазии сообщили об установлении дипотношений с «ДНР»

В России начали блокировать сайт Радио «Эхо Кавказа». Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наш сайт напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей.

Вот что можно сделать, чтобы читать нас и после блокировки:

1) Вы можете заметить непривычные ссылки на наших страницах в социальных сетях. Чтобы обойти блокировку, мы начали использовать «зеркальный» сайт – копию нашего сайта.

Иногда зеркальные ссылки могут перестать работать, потому что власти заблокировали и их. На всякий случай скачайте это расширение для Chrome и Firefox.

2) Воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, а ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, и ссылки будут открываться как обычно. Сервисы, которым мы доверяем – nThlink, Psiphon, Orbot и Lantern.

3) Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, Twitter и YouTube (если они все еще доступны). Там можно смотреть наши видео, читать истории и узнавать новости, не переходя на сайт.

4) Установите приложение «Эха Кавказа» в App Store или Google Play.

Если вы хотите поделиться нашими материалами с коллегами или друзьями, которые не используют VPN, советуем использовать ссылки на зеркальные сайты. К сожалению, не все функции сайта могут правильно работать на зеркальных сайтах. Мы перестроим редакционную работу с материалами так, чтобы максимальное количество функций, доступных на сайте (ссылки, эмбеды, спецпроекты), корректно отображались и в зеркале.​