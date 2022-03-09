«Грузинские авиалинии» голосуют за «Мир»

Сегодня некоторые грузинские политики призвали правительство присоединиться к российской платежной системе «Мир». Однако на фоне протестов гражданских активистов и оппозиции передумали.

Сегодня на заседании бюро парламента бывший бизнесмен, депутат от «Европейских социалистов» Фридон Инджия призвал правительство присоединиться к российской платежной системе «Мир». По мнению депутата, это позволило бы Грузии получить дополнительный доход.

«Если мы не примем своевременных мер, мы можем остаться без пшеницы и топлива. Так не пора ли присоединиться к системе «Мир»? Это позволит компенсировать потерю переводов грузин из России на 34 миллиона долларов. Мы голосуем против России во всех международных организациях, но это бизнес, и эти деньги помогут нашему населению встать на ноги, оставит возможность для покупки и пшеницы. Это имеет жизненно важное значение», – заявил депутат.

Накануне российский «Мир» появился в списке платежных инструментов на сайте «Грузинских авиалиний» рядом с MasterCard и Visa.

«Я не присоединяюсь к санкциям, я не обязан, я не государство, а частная компания. Меня интересует продажа билетов, а как они будут продаваться, вопрос абсолютно второстепенный», – заявил Радио Свобода Тамаз Гаиашвили, глава «Грузинских авиалиний».

Эти заявления вызвали возмущение в обществе. У офиса компании состоялся стихийный митинг, участники которого потребовали в кратчайшие сроки отменить решение, нарушающее международные обязательства Грузии.

Оппозиция также потребовала от властей немедленной реакции. По словам председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, такая самодеятельность бизнеса стала возможной благодаря беспринципной политике властей:

«Произошла невероятная вещь, к российской системе, которая была создана для обхода санкций, подключилась грузинская авиакомпания и начала продавать билеты, тем самым напрямую помогая российским физическим и юридическим лицам обойти жесткие и беспрецедентные санкции, введенные в отношении России международным сообществом. Эта компания не могла бы сделать этого без согласия и прямой санкции властей. Это еще одно антигосударственное, позорное и недостойное действие правительства Иванишвили и Гарибашвили».

В оппозиции отметили, что установление отношений с российской системой расчетов нарушает закон Грузии об оккупированных территориях, так как в 2019 году «Мир» начал финансовую деятельность на территории оккупированной Абхазии.

На происходящее отреагировали в Нацбанке Грузии. Как отмечается в сообщении регулятора, «коммерческие банки и системы обработки карт, действующие в Грузии, не сотрудничают с компанией платежных систем «Мир» и не имеют никакой связи с грузинской финансовой системой. Что касается вопроса грузинских компаний, то оценка этого выходит за рамки компетенции Национального банка».

Под давлением общественности «Грузинским авиалиниям» пришлось поспешно удалить российский «Мир» из платежных систем. Этому изменению предшествовало заявление компании, в котором утверждалось, что их билеты были выставлены на продажу испанским посредником, и они не имели возможности влиять на процессы. В том же заявлении говорилось, что авиакомпания не продавала никаких билетов через систему «Мир». При этом в компании предпочли не комментировать последние заявления своего руководителя.

По мнению исследователя фонда «Рондели» Зураба Батиашвили, попытки некоторых лиц нажить капитал на фоне глобальных санкций могут нанести Грузии серьезный репутационный ущерб:

«Попытка получить выгоду из ситуации в обход санкций никому не сойдет с рук. Эти действия никак не могут остаться незамеченными. Оппортунизм в этом вопросе не пройдет, это четко должны уяснить и власть, и бизнес. Надо твердо стоять на позициях одной из сторон. Последнее голосование на Генассамблее в ООН четко продемонстрировало водораздел между РФ и остальным миром».

Напомним, согласно пятой и шестой статьям закона «Об оккупированных территориях», покупка недвижимости и любой вид экономической деятельности на оккупированной территории запрещены без разрешения правительства Грузии.

Попытки бизнесменов подзаработать в обход санкций сегодня обсуждались и в грузинском сегменте соцсетей. По словам одного из пользователей, «наверное, «Грузинские авиалинии» изменили решение после того, как увидели сегодняшнее соотношение рубля к доллару».