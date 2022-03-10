В Грузии не планируется запускать «Дождь» – Тихон Дзядко

Российский независимый телеканал «Дождь», объявивший о приостановке работы из-за принятия т. н. «закона о фейках», не намерен возобновлять работу из Грузии. Об этом в эфире телекомпании Formula заявил главный редактор канала Тихон Дзядко.

«У нас нет таких планов», — сказал он, добавив, что «Дождь» предпримет какие-то действия, но не в Тбилиси.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева говорит, что информация о вещании канала в разных странах – слухи. «Мы не ведём никаких переговоров. Пока приходим в себя от всего произошедшего с нами и выдыхаем», – написала она в своем Facebook-аккаунте.

Как пишет СОВА, Тихон Дзядко также отметил, что на фоне войны в Украине и ужесточения законодательства десятки журналисты решили покинуть Россию. Но в Грузию, по его словам, многие приезжают только для того, «чтобы выдохнуть».

Главред «Дождя» также прокомментировал инцидент с одним из ведущих канала Михаилом Фишманом, которого не впустили в Грузию. Ранее появилась информация, что ему, возможно, запретили въезд из-за нарушения закона «Об оккупации». По словам Тихона Дзядко, Фишман действительно посещал Абхазию, но в 1983 году, соответственно, никакого отношения к антиоккупационному закону это не имеет. Дзядко считает, что власти Грузии отказывают российским оппозиционным журналистам во въезде в страну, поскольку боятся вызвать недовольство Москвы.

Прокомментировала ситуацию со свободой слова в России и глава информационной службы «Дождя», супруга Тихона Дзядко Екатерина Котрикадзе.

«Сегодня в России практически все закрыто, нет ничего схожего со свободой слова. Прежде некоторые люди, некоторые политики в разных уголках планеты все же верили, что Путин хоть в какой-то форме защищает демократию, что в России хоть в какой-то форме есть свобода. Существовало «Эхо Москвы» – легендарная, сильная радиостанция, которая говорила обо всем, в эфире которой были слышны разные мнения. Был телеканал «Дождь», который, пожалуй, по мнению Путину, выполнял страшную миссию, поскольку в его эфире было абсолютно все – идеи, мысли, люди разных направлений, представители разных сфер, как и представители правительства. Мы делали журналистику. Это правда был очень важный канал для страны», – отметила она.

Котрикадзе также подчеркнула, что канал закрылся, а они с Тихоном приехали в Тбилиси, поскольку все поняли, что это уже вопрос личной свободы.

«К примеру, была 100-процентная гарантия задержания Тихона. У меня нет ни капли сомнения, что его бы непременно задержали. Если бы Тихон сейчас находился в Москве, он, наверное, уже где-то сидел бы», – говорит Котрикадзе.

По словам главы новостной службы «Дождя», на протяжении нескольких дней им поступали сигналы, очень много угроз – «катастрофическое количество звонков, попытки взлома телефона, писали люди, утверждавшие, что являются рабами Кадырова и что они найдут меня».

По словам Котрикадзе, после принятия «закона о фейках» они поняли, что могут стать «экстремистами» в своей стране.

«Это конец, теперь все поняли, что Путин – диктатор», — заключила журналистка.