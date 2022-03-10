Искусство дефицита, или В Грузии несладко всем

Как и в начале пандемии, в Грузии неожиданно возник дефицит, в частности, сахара и некоторых круп. Не поверив оптимистичным заверениям властей и бизнеса, люди за несколько дней опустошили полки с продукцией. Единства взглядов по поводу возникновения продуктового ажиотажа нет – некоторые видят в панике происки нечистоплотных бизнесменов, а некоторые заподозрили руку властей. Сахар тем временем заметно подорожал.

Неожиданный дефицит сахара стал темой номер один в грузинском сегменте соцсетей. «Угощу кофе, но приходите со своим сахаром», – шутка дня.

Между тем в соцсетях обсуждают рост цен на некоторые марки сахара. К примеру, местный сахар «Агара», который до нового года можно было приобрести за 3 лари 70 тетри за килограмм, подорожал до 4 лари 20 тетри. То же самое с импортируемой продукцией – в среднем рост на 15%.

Грузия в большой мере зависит от импорта зерна, растительного масла и сахара, география импорта широка: пшеница в основном завозится из РФ, масло поступает из Украины, а сахар большей частью ввозится из Бразилии и Турции, на долю Украины и России приходится всего 2% всего его импорта.

Импортеры считают, что предпосылок для паники нет, и предлагают сохранять спокойствие. Сегодня председатель ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония призвал население воздержаться от панических закупок, так как в стране есть большие запасы сахара и других продуктов.

«Одно загруженное сахаром судно прибудет в страну со дня на день, но даже сегодня у компаний есть запасы. Просто из-за паники и одновременных закупок поставки не поспевают за спросом. Что касается масла, гречки, круп, – мы обеспечены абсолютно всеми продуктами. Компании располагают достаточными запасами. Я также хотел бы сказать, что на пропускном пункте в Ларсе застряли сотни автомобилей из-за ухудшения погоды. Хочу предостеречь, что панические покупки обязательно приведут к дефициту», – сказал Чкония.

Миранда Манджгаладзе, председатель правления «Ассоциации розничной торговли», считает, что именно панические закупки продуктов стали причиной их подорожания.

«К 8 марта неожиданно возникла нехватка продуктов – сахара, масла, соли, муки. В какой-то степени это было связано с тем, что был выходной, а дистрибьюторы отдыхали. Необходимо покупать то количество конкретных продуктов, которое нам действительно нужно, иначе искусственно созданный дефицит взвинтит цены».

В оппозиции указывают на политическую изнанку дефицита продуктов первой необходимости. Член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили обвинил правительство в экспериментах над собственным населением:

«Это происходит потому, что власть таким образом хочет оправдать свои пораженческие действия в ситуации, когда она не присоединилась к санкциям, введенным цивилизованным миром в отношении России. Таким образом, власти пытаются показать всем нам, чем обернется наше присоединение к санкциям. Однако население должно знать, что проблема в обесценении лари и росте цен, что напрямую связано с нежеланием правительства что-либо делать в этом направлении. Также они пытаются намекнуть всем, что в Украине идет война и вот поэтому дефицит. Я хотел бы заверить население, что проблем с поставками, особенно сахара, точно не будет».

На фоне паники на продуктовом рынке бизнес предпочитает говорить о реальном ухудшении дел – в строительстве и инфраструктурных проектах. «Можно сказать, что строительные компании находятся на грани краха», – заявил сегодня исполнительный директор бизнес-ассоциации Леван Вепхвадзе изданию BMG. Он объясняет проблемы отрасли двумя факторами.

«Поступает много звонков от строительных компаний, которые находятся на грани банкротства, и это следствие того, что происходит на рынке. Получился двойной удар – строительный материал дорожает на международных рынках в долларах США и все усугубляется шоком, вызванный обменным курсом лари», – сказал Леван Вепхвадзе.

Помочь в сложившейся ситуации может государство, которое должно предпринять шаги по спасению инфраструктурных проектов и компаний, заявил эксперт.