ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российского «Метровагонмаша»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании «Метровагонмаш» за вагоны для Тбилисского метрополитена. Об этом говорится заявлении мэрии Тбилиси, распространенном сегодня, 11 марта.

«Перечисление денег компании на данном этапе приостановлено», - сказано в заявлении.

В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена «ничего не угрожает», и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.

По информации агентства «Новости-Грузия», в декабре 2021 года российская компания «Метровагонмаш» стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену суммой около 50 миллионов евро.

Тогда же было заявлено, что в 2022 году при помощи ЕБРР мэрия Тбилиси отремонтировать более 10 станций метро, в том числе «Варкетили», где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.