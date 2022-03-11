Отец ответил за сына…

Спокойное течение парламентской кампании в Абхазии на самом финише было прервано скандалом в телеэфире. Спустя четыре дня отец одного из участников теледебатов – спикер парламента действующего созыва Валерий Кварчия тоже вступил в полемику.

Как уже рассказывало «Эхо Кавказа», вечером в понедельник в ходе теледебатов кандидатов в депутаты абхазского парламента разразился скандал. До этого агитационная кампания по выборам шла спокойно, но в тот день, когда, согласно принятому на Абхазском телевидении формату дебатов, кандидатам было предложено задавать вопросы друг другу, бывший мэр Сухума Кан Кварчия и председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия, что называется, перешли на личности, мгновенно повысив эмоциональный накал в студии. Это неизбежно вызвало большой общественный резонанс.

И вот вчера отец Кана Кварчия – спикер действующего парламента шестого созыва Валерий Кварчия выступил с заявлением. Оно начинается так:

«7 марта 2022 года на Абхазском государственном телевидении состоялись дебаты кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 9-му избирательному округу. В ходе дебатов возник горячий спор между кандидатами в депутаты Пилия Давидом Чичовичем и Кварчия Каном Валериевичем. Последний – мой сын, и я не стану оценивать его выступление, это дело его избирателей. Я остановлюсь на фрагменте выступления кандидата в депутаты Давида Пилия, касающемся меня и моей семьи. Для меня стало неожиданностью его злобные, враждебные заявления, что мы (т.е. моя семья), находясь в парламенте 25 лет, не сделали ничего полезного для своего народа и не инициировали ни один закон или поправку, далее он стал грозить своему оппоненту расправой. Во-первых, хочу уточнить: не 25, а 20 лет я находился в парламенте, в разное время четырежды избирался, в пятый созыв избирался и Кан Кварчия. Отметим также, что на протяжении послевоенных лет, несмотря на различие наших взглядов на некоторые проблемы, как мне казалось, у нас с семьей Давида Пилия были добрососедские, дружественные отношения. Однако, похоже, он лукавил. Конечно, я могу не отвечать на заявления Давида Пилия, учитывая, что у нас все обо всех знают. С другой стороны, как говорят, «молчание – знак согласия».

Справедливости ради отметим, что Пилия как раз и говорил о 25 годах суммарно, если сложить работу в парламенте отца и сына. И далее Валерий Еремейович пишет: «Учитывая, что на днях состоится публичный отчет спикера парламента о работе VI созыва, ниже отмечу лишь свой скромный вклад в законотворческую деятельность парламента Республики Абхазия». И приводит «неполный список инициированных мною проектов постановлений и законов Республики Абхазия, принятых Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия», начиная с ряда постановлений 90-х годов о восстановлении некоторых исконных названий населенных пунктов Абхазии, напоминает, что возглавлял Государственную комиссию Республики Абхазия по делимитации и демаркации границ между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и так далее.

Спикер заключает: «Без ложной скромности могу сказать, что я сделал для своего народа все, что мог. Очень жаль, что Вы, Давид Чичович, одним предложением решили перечеркнуть мою биографию, очернить мою семью, моих родственников. Вместе с тем не могу поддержать и бестактность Вашего конкурента – Кана Кварчия. Как Вы сами знаете, существует немало вопросов к Вам у ткуарчалцев, ветеранов войны, и у меня, как у депутата, являвшегося во время войны членом комитета по обороне и безопасности. Эти вопросы связаны с Вашей деятельностью в Ткуарчале во время войны, а также с Вашей послевоенной хозяйственной и общественно-политической деятельностью. Однако не буду загружать Вас как кандидата в депутаты парламента. Вопросы эти могут быть озвучены после окончания избирательной кампании. Сегодня же хочу обратиться как избиратель с некоторыми вопросами к Вам, Давид Чичович. Мы с Вами являлись шесть лет (1991-1996 гг.) депутатами Верховного Совета – Парламента первого созыва. Напомните, пожалуйста, какие проекты постановлений и законов были предложены Вами парламенту для рассмотрения? Выступили ли Вы хоть раз за шесть лет на заседаниях парламента, исключая Ваше «разгромное» выступление в 1996 году за 20 дней до окончания наших полномочий, что, как выяснилось, было связано с арестом Вашего груза – разобранного Ткуарчалского лимонадного завода?»

Текст заявления спикера перепостило в абхазском сегменте соцсети Facebook несколько пользователей, некоторые ставили лайки, но ни одного комментария на этот раз увидеть не удалось.

«Эхо Кавказа» поговорило с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, который давно и хорошо знает участников полемики. Кстати, еще месяц назад он упомянул, что «большая борьба» за депутатский мандат должна разгореться, в частности, между двумя политическими тяжеловесами: Кварчия и Пилия… Кан Кварчия первым в ходе дебатов перешел «красную черту», отметил он, но у этой пикировки была своя предыстория. Дело в том, что их семьи живут по соседству, на одной улице, в одном, можно даже сказать, тупике. И когда под конец периода выдвижения Пилия зарегистрировал свою инициативную группу в том же округе, где уже выдвинулся Кварчия, последний обратился к нему с упреком – зачем он так сделал? Агрба говорит:

«Семьями дружат давно, кто-то кого-то там даже крестил, кого-то крестным называют. Ты понимаешь? Если, говорит, ты, Давид, хотел выставиться, заранее мог бы сказать, что я хочу здесь выставиться. И, если честно, по-абхазски некрасиво, и вообще некрасиво, а не только по-абхазски. Это неправильно. А претензии, которые они на дебатах друг другу предъявили, это, как бы сказать, удары ниже пояса были у обоих. Ну, я бы на месте Кана не стал бы это все вспоминать, а провел эфир спокойно. Все очень неприятно, все очень неприятно. Так как они соседи, так как друг друга хорошо знают, они могли бы не перейти эту черту. В самом деле, на юбилее у Валерия Давид был тамадой. На похоронах, если случается, он слово держит, первым выступает».

Нугзар Агрба выразил надежду, что эти семьи сумеют переступить взаимные обиды и наладить отношения. Ведь выборы приходят и уходят, а жизнь продолжается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия