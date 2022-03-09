Главные предвыборные ристалища

Предвыборная кампания в парламент Абхазии в целом проходит спокойно, но не обошлось без отдельных инцидентов. «Эхо Кавказа» решило вспомнить о самых заметных из них.

Еще месяц назад, 10 февраля, перед началом агитационной кампании по выборам в абхазский парламент председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг опубликовал традиционное обращение, в котором, в частности, было сказано:

«Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться следующих принципов при освещении выборов:

– создавать всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, независимо от их политических взглядов, равные информационные возможности;

– способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

– не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов, не допускать публикаций, способствующих национальной или религиозной нетерпимости;

– профессионально, объективно и в полном объеме освещать основные этапы избирательной кампании, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свои избирательные права;

– проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями».

Сейчас, когда агитационный этап уже завершается, многие наблюдатели высказывают мысль, что в целом абхазские СМИ достойно справились с этими задачами. Был разве что эпизод, когда телеведущего, который долго задавал вопрос кандидату, заподозрили в том, что он хотел его «потопить», как преподаватель на экзамене, но это из разряда того, что нельзя, как говорится, ни опровергнуть, ни доказать… В целом СМИ, поднаторевшие за десятилетия проведения в республике избирательных кампаний, старательно обходили все рифы и другие возможные скандальные моменты.

Но ныне, как известно, все более активную роль в информационном пространстве занимают социальные сети и интернет-форумы, где часто выступают под никами. Но тут есть одно существенное «но»: оппоненты могут мгновенно ответить, и тогда пиар в пользу кандидата в глазах многих может превратиться в антипиар…

Что касается теледебатов, то вспоминается курьезный случай из истории парламентских выборов 2017 года: когда телеведущая предложила кандидатам задавать вопросы друг другу (а это, собственно, и есть теледебаты), молодой кандидат стал отказываться: «Но разве это этично?» То есть он почему-то полагал, что вопрос может быть только обвинительного характера…

Но на днях именно такие вопросы прозвучали в ходе теледебатов между Каном Кварчия и Давидом Пилия. Кое-кто потом шутил, что это была схватка Давида с Голиафом… Когда ведущая во второй половине эфира предложила кандидатам задавать вопросы друг другу, Кан Кварчия решил начать первым (все реплики приводятся без редакционной правки):

«Я постарался подготовить самые такие безобидные вопросы. Вы – человек с претензией на мудрость и объективность. По какому праву вы применили на себя мантию судьи и поспешили вынести обвинительный вердикт Герою Абхазии, военному хирургу, спасшему сотни жизней наших бойцов Восточного фронта Гургулия Аполлону Алмасхановичу? Имеете лично вы право судить человека за недоказанное превышение должностных полномочий, будучи сами осуждены в прошлом на длительный срок за совершение экономических преступлений? Не считаете ли вы необходимым прямо сейчас, в прямом эфире также публично принести извинения Аполлону Гургулия? Вы совершенно недавно яростно критиковали действующую власть по всем вопросам жизнедеятельности государства, а сейчас заручились ее же поддержкой. У нас, конечно, не село Малиновка, но все же ответьте: так какая шапка ваша, Давид Чичевич? Вот такой вопрос. Может быть, в два этапа…

– Кан Валерьевич!

– Да, Давид Чичевич.

– Вы хотите стать большим политиком…

– Нет, я какой есть, такой есть.

– Ну, вы хотите большую карьеру строить. Это я и лично от вас слышал. Что парламент для вас – это первая ступень, а в будущем, возможно, вы хотите даже стать президентом нашего государства.

– Нет, я такого не говорил.

– И, говоря о том, что я кого-то там обвинил, вы, надеюсь, в этой папке, которую держите, имеете документы, где сказано о моих преступлениях, доказанных судом или выдвинутых мне Генеральной прокуратурой обвинениях. Если этого у вас нет, то вы просто хотите меня опорочить. Это, по-моему, очень недостойно такого человека, как вы, уважаемый Кан Валерьевич. К этому я хочу еще добавить. Как я могу, стоя перед вами, говорить о том, что вы наркоман – не имея фактов. Что вы рэкетир – не имея фактов. Что вы хотите сделать государственный переворот – не имея фактов. У меня этих фактов нет, и потому, как ответственный политик, такие вопросы я не могу огульно говорить. Перед тем, как какому-то человеку обвинение сделать, надо серьезно подумать: имею ли я право такое обвинение человеку выдвинуть, на руках ничего не имея? Кто-то сказал, где-то слышал и так далее, и так далее… Видите ли, я какого-то героя опорочил… Минуточку! Вы задали мне вопрос, я отвечаю. Наберитесь терпения. Я, насколько знаю, есть уголовное дело по поводу названного вами героя. И, насколько я знаю, меня это дело… мало интересуюсь, мне это дело абсолютно не нужно, скоро это дело будет передано в суд. Так какие претензии ко мне, скажите, пожалуйста?»

Что конкретно говорил в свое время Пилия по поводу обвинений в адрес бывшего главврача Республиканской больницы Гургулия, из эфира осталось непонятным, но кое-кто вспоминает, что он рассуждал: герои войны должны быть особо щепетильными в финансовых делах…

В свою очередь, Пилия задал вопрос о том, какой вклад отец и сын Кварчия внесли в законотворчество за 25 лет суммарной работы в парламенте. Кан Валерьевич ответил только за себя, за свою работу в парламенте пятого созыва. Но на этом их пикировка не кончилась. Кварчия, используя оставшееся у него время, заговорил о том, что в ноябре 2004 года Пилия с громкоговорителем в руках призывал к штурму комплекса правительственных зданий в Сухуме. Пилия ответил, что тогда ни о каком госперевороте не могло быть и речи. Несколько месяцев тянулось разбирательство итогов президентских выборов, а депутатов – сторонников Сергея Багапша – перестали пускать в парламент, вот его здание и было решено «разблокировать»… И, в свою очередь, обвинил Кана Кварчия, что тот совсем недавно, 21 декабря прошлого года, организовал попытку штурма здания законодательного органа, после чего четверо молодых людей – участников штурма – были задержаны и им готовятся обвинительные заключения. Кан Кварчия отрицал свою причастность к организации этого штурма.

На сайте АГТРК было много комментариев к этому телеэфиру, но большинство поддержало Давида Пилия. В частности, выдвигались такие аргументы, что его оппонент «первым начал», причем, будучи на четверть века младше…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия