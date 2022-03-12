20-25 марта в Грузии пройдут совместные с НАТО учения

Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за интеграцию Украины в ЕС. Об этом в своем Twitter написал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, после пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции.

«Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», – написал Науседа.

В заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта, отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.

«Украина принадлежит нашей европейской семье», – сказано в заявлении.

Последний, пятый пункт документа посвящен Грузии и Молдове – странам, которые внесли свои заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной.

«Совет ЕС предложил Еврокомиссии представить свои заключения по заявкам Республики Молдова и Грузии», – сказано в заявлении.​

Как пишет «Европейская правда», в решении есть ряд положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к Союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о «ускоренной процедуре», о принятии которой просила Украина.

Оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«​Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления»​, – заявил он.

«Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день», – добавил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.

«Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», – сказал Эммануэль Макрон.

Однако он добавил, что хочет послать «сильный сигнал» Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.