Пусть не база, но хотя бы аэродром

На фоне отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию кризиса в Донбассе и продолжающейся эскалации напряженности вокруг Украины США готовятся к развитию событий по наихудшему сценарию. При этом американские аналитики в новой стратегии безопасности, разработанной для правительства США, указывают на необходимость помощи Грузии в обеспечении надежного сдерживания России.

Окно возможностей для дипломатического разрешения украинского кризиса становится все уже. Продолжавшаяся более девяти часов встреча в Берлине советников лидеров «нормандской четверки» к прогрессу на переговорах по Донбассу не привела. Подобную позицию озвучили главы как российской, так и украинской делегаций.

Представитель Москвы, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак обвинил Киев в нежелании «даже цитировать» Минские соглашения по вопросам будущего статуса неподконтрольных центральным властям Украины Донецкой и Луганской областей. Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами.

Со своей стороны, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак также подтвердил, что переговоры не сдвинули с места решение спорных вопросов. Правда, представитель Киева считает успехом то, что стороны согласились с необходимостью «разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы», которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе.

Впрочем, в Вашингтоне не исключают того, что дипломатического решения может и не случиться. Президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан США срочно покинуть Украину, так как «ситуация в стране может очень быстро поменяться».

«Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может очень быстро поменяться», – подчеркнул президент, имея в виду российские вооруженные силы.

При этом Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения:

«Это стало бы мировой войной. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире. Но если Владимир Путин достаточно глуп, чтобы начать вторжение, то ему хватит явно ума, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».

Байден добавил, что он уверен в том, что ему не придется говорить об этом российскому президенту лично, подчеркнув, что тот об этом знает.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины. В январе польские власти начали создавать переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России. Страна готовится принять до миллиона человек. Госдепартамент США уже внес Украину в «красный список» стран, куда путешествовать не рекомендуется. А всех находящихся в Украине американцев ведомство призывает немедленно уехать.

В Киеве пессимизм Байдена не разделяют. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, призыв американского президента к гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации:

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации».

Тем не менее, готовясь к наихудшему варианту развития событий в Украине, Соединенные Штаты Америки должны оказать практическую помощь и Грузии в сдерживании России. Об этом говорится в Глобальной стратегии 2022 года, опубликованной Атлантическим советом США. В документе под названием «Предотвращение агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра» говорится, что требования Москвы к Вашингтону и Брюсселю, озвученные в декабре прошлого года, в значительной степени сводятся к попытке восстановить сферы влияния в Европе времен «холодной войны»:

«Владимир Путин стремится остановить расширение Североатлантического альянса и заставить Соединенные Штаты уйти из Европы. Это происходит в контексте сохраняющихся угроз по интеграции Беларуси, агрессии против Украины, ползучей аннексии грузинских земель, манипулирования нагорно-карабахским конфликтом и первого в истории использования сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под руководством Кремля в Казахстане».

При этом эксперты Атлантического совета считают, что российский президент признает, что если свобода и демократия сумеют добиться успеха в Украине, Грузии или Беларуси, если эти страны пойдут по успешному пути балтийских государств, «то это лишь вопрос времени, когда русский народ потребует для себя большего». Таким образом, кризис в отношениях с Западом связан и с удержанием Владимиром Путиным власти внутри России.

Чтобы дать достойный ответ на деструктивные действия Кремля, устраивающего провокации, осуществляющего силовое изменение границ, вмешивающегося в выборы, организовывающего убийства, поддерживающего диктаторов и организовывающего перевороты, Атлантический совет рекомендует правительству США усилить поддержку не только Украине, но и Грузии, которая также пострадала от действий Москвы:

«Чтобы еще больше укрепить безопасность Грузии и в очередной раз усложнить планы кремлевского Генштаба, Вашингтон должен развернуть американскую инфраструктуру (логистику, технику, аэродром) для использования ВВС США. Этого явно недостаточно для создания американской базы, но это обеспечит присутствие ВВС США в Грузии. Это также повысит совместимость с НАТО».

Авторы стратегии также предлагают расширить сотрудничество и оборонную поддержку партнеров по НАТО – Грузии и Украины – в Черном море. И ввести пропорциональные санкции в связи с продолжающейся скрытой агрессией Москвы в Грузии:

«После войны 2008 года российские войска перемещали внутреннюю демаркационную линию между оккупированными территориями и остальной частью Грузии на несколько метров, чтобы расширить зону оккупации. Введение пропорциональных санкций за каждое вторжение может помочь убедить Москву в том, что это обойдется ей слишком дорого. Санкции должны сопровождаться или даже предшествовать активной дипломатии и информационным операциям».

Экспансия Москвы в Грузии не получила должного ответа. «Пришло время изменить это», – говорится в тексте документа. При этом Атлантический совет настаивает: если Европа не согласится на такие действия, Вашингтон должен быть готов действовать в одиночку.

Впрочем, в одиночку действовать, судя по всему, не придется. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Румынию заявил о важности Черноморского региона для обеспечения безопасности Североатлантического альянса.

Сегодня глава альянса посетил военную базу, куда были переброшены из Германии американские военнослужащие. А по итогам встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом он заверил, что перед лицом угроз со стороны России Брюссель будет усиливать свое присутствие в Восточной Европе. В том числе это коснется и Грузии:

«Черное море является жизненно важным регионом, регионом стратегической важности для НАТО. Три союзника по НАТО – Болгария, Румыния и Турция имеют выход к Черному морю, как и наши близкие партнеры Украина и Грузия. Поэтому безопасность в этом регионе имеет первостепенное значение для НАТО».

По словам Столтенберга, усиление присутствия альянса в регионе особенно важно в это критическое время, когда Россия наращивает военную мощь у границ Украины, в том числе в Черноморском регионе. Что же касается евроатлантических устремлений Тбилиси и Киева, Столтенберг заверил, что «НАТО не пойдет на компромисс в отношении своих основных принципов. Право каждой нации – выбирать свой путь».