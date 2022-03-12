Явка избирателей на выборах в Абхазии на 12:00 составила около 10%

По данным ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия, на 12:00 явка избирателей на парламентских выборах составила около 10%. Председатель ЦИК Дмитрий Маршан отметил, что явка избирателей по сравнению с прошлыми выборами не очень высокая.

«Учитывая ситуацию с ковидом и погодой, можно сказать, что это средняя явка. К 12 часам минимум уже достигнут. Думаю, во второй половине дня явка будет лучше», - сказал он. На этот час в ЦИК никаких жалоб не поступало. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 23,2%, самый низкий в округе № 11 - 5,1%.

Корреспонденты «Апсныпресс» посетили сухумские избирательные округа №№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8.

Председатель избирательного участка округа №1 Лиана Хварцкия рассказала, что пока никаких нарушений не выявлено, голосование проходит в спокойно обстановке. «На 10:00 на первом участке уже проголосовало 89 человек, на втором - 66 человек, всего - 161 человек», - уточнила она.

По информации председателя участковой комиссии избирательного округа №2 Леонида Гвинджия, на 10:35 количество проголосовавших на участке № 1 округа № 2 - 184 человека. Выборы проходят спокойно. Участок был открыт в 08:00, как и полагается по регламенту. Он поблагодарил наблюдателей, которые оказывали помощь членам комиссии.

По словам председателя округа №3 Мананы Качабава, «голосование проходит в праздничной обстановке, нет никаких нарушений. Все граждане соблюдают масочный режим. Участок был открыт в 08:00. Явка очень хорошая, несмотря на погоду. На 11 утра проголосовало 180 человек».

Председатель сухумского избирательного округа №6 Ирина Повирскер рассказала о ходе выборов: «На 11 часов явка по всем трем участкам составляет 440 человек. Выборы будут состоявшимися, если проголосуют более 25% избирателей, внесенные в списки для голосования. Всего в округе 5456 избирателей. Выборы проходят без нарушений. С утра явка была вялой, но сейчас уже стала более активной. От каждого кандидата на участках присутствуют по одному наблюдателю».

Председатель сухумского избирательного округа №7 Борис Чолария также отметил, что явка с 10 часов стала более активной, к 11 часам проголосовало 400 человек, что составляет 7,46%. В округе зарегистрировано 5 455 избирателей.

Председатель сухумского избирательного округа №8 Денис Джопуа сказал, что выборы проходят без нарушений, в штатном режиме, с соблюдением всех мер предосторожности от коронавирусной инфекции. По словам Джопуа, из 4 017 избирателей к 11 часам проголосовало 439 человек.