Ситуация на дорогах Грузии – сводка на утро 13 марта

Непогода создала проблемы водителям в Грузии. Из-за интенсивного снегопада движение транспорта ограничено на некоторых участках дорог в горных районах.

Уже третий день закрыта дорога, ведущая к грузино-российской границе, пишет агентство «Новости-Грузия». В частности, из-за опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспорта на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

На дороге Сачхере-Они произошло обрушение горной массы, из-за чего на 1-30 километре трассы запрещено движение всех видов транспорта. С утра там проходят работы по расчистке.

В то же время, по данным Национального агентства окружающей среды, на трассах внутреннего значения в регионах Рача и Кахети – дорогах Алпана-Цагери и Вазиани-Гомбори-Телави – до сих пор ограничения не действуют.

Специальный режим движения в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью действует на 51-96 км дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Там запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспорта свободно.

Аналогичный режим действует на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) и на участке Хаиши-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.

На участке дороги Местиа-Ушгули и Зугдиди-Хаиши движение легковых автомобилей допустимо в случае использования противоскользящих цепей. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами свободно.

Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.