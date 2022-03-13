Первый тур выборов оказался половинчатым

Вчера в Абхазии проходили выборы в парламент седьмого созыва. Сегодня на пресс-конференции председателя ЦИК, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, были объявлены результаты первого тура. Лишь 17 кандидатов могут назвать уже себя депутатами. Остальные 18 парламентариев, то есть больше половины, должны определиться в ходе повторного голосования и повторных выборов.

Вчера, в субботу 12 марта, в Абхазии проходили выборы депутатов Народного Собрания – Парламента республики. Они проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты – 107 мужчин и 16 женщин.

Сегодня в 12 часов дня в пресс-центре Центризбиркома председатель ЦИК Дмитрий Маршан познакомил журналистов с предварительными итогами выборов. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Парламентариями избраны 17 человек: Лаша Ашуба, Кан Кварчия, Даут Хутаба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Галуст Трапизонян, Беслан Халваш, Аслан Лакоба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян, Инар Садзба, Адгур Харазия, Венори Бебия, Вахтанги Голандзия, Резо Зантария, Темур Шергелия.

В 17 избирательных округах в течение двух недель должно пройти повторное голосование. Во второй тур вышли следующие пары: Инар Гицба и Гунда Квициния, Астамур Герхелия и Дмитрий Халбад, Хына Думава и Нарсоу Салакая, Батал Айба и Эрик Рштуни, Рауль Лолуа и Дмитрий Маршания, Рашида Айба и Амиран Какалия, Леон Губаз и Наур Нармания, Алхас Барциц и Реваз Бения, Алмасхан Барциц и Бадрик Пилия, Алиса Гулария и Рустам Мархолия, Ахра Пачулия и Натали Смыр, Фазлибей Авидзба и Алмасхан Ардзинба, Демур Гогия и Тенгиз Какубава, Алмас Акаба и Астамур Тарба, Батал Джопуа и Эшсоу Какалия, Дамир Горзолия и Беслан Эмурхба, Герман Качарава и Темур Ткебучава.



А еще в одном избирательном округе – №18, Гудаутский городской первый – придется проводить повторные выборы. По округу баллотировались два кандидата – Леонид Лакербая и Беслан Таркил. Председатель ЦИК отдельно остановился на данной ситуации:

«Ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. По данным ЦИК, всего по округу проголосовало 1813 человек, что составляет 49,1% от общего числа избирателей. За Леонида Лакербая проголосовало 906 избирателей. Ему не хватило одного голоса, чтобы победить на выборах. За Беслана Таркила проголосовало 825 человек. 82 бюллетеня были испорчены. В соответствии со статьей 37 закона о выборах депутатов парламента, если по избирательному округу не был избран ни один депутат, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо в случае досрочного выбытия депутата парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы».

Сегодня же в пресс-центре ЦИК Абхазии состоялись и две пресс-конференции международных наблюдателей на парламентских выборах. Руководитель представителей Госдумы РФ Константин Затулин, в частности, сказал:

«Мы успели застать здесь митинг на стадионе, который проходил 11-го числа. И мы, я хочу сказать, благодарны абхазскому народу, всему населению Абхазии за солидарность Российской Федерации, которая проходит очередное испытание в своей истории в ходе специальной военной операции на Украине. Мы, честно вам хочу сказать, очень ценим чувства, которые выражены были здесь людьми, и не только на митинге, но и в ходе вчерашнего вот этого мониторинга, в разговорах, в желании как-то поддержать, чем-то помочь и так далее. Надеюсь, мы справимся, но в любом случае это важно. Мне кажется, в какой-то мере эта общая тревога сплотила и политические партии, политические движения в Абхазии. Мы знаем о том, что еще совсем недавно было много волнений, много переживаний в связи с выборами, но вот вчера было такое впечатление, что все это ушло в прошлое».

А теперь несколько штрихов ко вчерашнему дню, когда в Абхазии проходил первый тур выборов. В 8 часов утра открылись все 152 избирательных участка.

К этому времени на морском побережье республики крупными хлопьями падал снег, то усиливаясь, то затихая. Вообще-то мартовский снег в Абхазии – не такое уж редкое явление. Не раз в былые годы всю зиму на побережье снег ни разу не выпадал, а вот в марте покрывал на короткое время землю. Но вот в день выборов, как президентских, так и парламентских, такого не случалось ни разу. Между тем снег в субтропическом краю, в силу свой влажности, – это еще дополнительное испытание для электросетей. Вечером 11 марта председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что график веерных отключений электричества по просьбе Центризбиркома не будет действовать в день выборов в парламент. Но 12-го с раннего утра в абхазском сегменте «Фейсбука» стали появляться душераздирающие посты о том, что по месту жительства пользователя вырубили свет, «хотя же обещали этого не делать». При этом авторы постов явно не были осведомлены, веерное это у них отключение или аварийное. Так или иначе, но к полудню появилось уточнение пресс-службы «Черноморэнерго», что график веерных отключений электричества на территории Абхазии не будет действовать лишь на период подсчета голосов на выборах, то есть несколько часов после закрытия избирательных участков в 20.00. Впрочем, и в эти часы кое-где отключения были.

За ходом голосования на выборах в абхазский парламент следили более 25 международных наблюдателей. Это представители ЦИК и Государственной Думы, Общественной палаты РФ, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Луганской Народной Республики и Парламентского собрания союза Беларуси и России.

В списки избирателей внесено около 130 тысяч человек. Выборы признаются несостоявшимися, если в них принимало участие менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования. Самый большой по численности избирателей округ №13 (Гагрский городской) – до 7 тысяч избирателей; самый маленький – округ №35 (Гальский), где 1300 избирателей.

Средняя явка избирателей на выборах в парламент Абхазии к 12. 00 составила около 10%, сообщил на брифинге в ЦИК председатель Дмитрий Маршан. Он отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2017 года явка не очень высокая. «Думаю, основная часть избирателей будет во второй половине дня», – сказал Маршан. Возможно, тут и снег помешал, который перестал идти на побережье лишь часам к 11-12.

Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по месту прописки, в родном селе Тамыш Очамчырского района. «Я надеюсь, что мы выберем в депутаты лучших», – сказал президент. Он отметил, что Россия, являющаяся союзником и стратегическим партнером Абхазии, испытывает сложные времена. «Это не может не отразиться на экономике. Вы видите, как выросли цены. Пока еще сложная ситуация и с ковидом. Все эти проблемы будут обсуждаться в парламенте», – отметил он. Село Тамыш относится к округу №31, где баллотировались депутат парламента шестого созыва парламента Гарри Кокая и бывший гендиректор «Черноморэнерго» (с 2005 по 2014 год) Резо Зантария.

Около часу дня мы с группой соседей проголосовали на участке избирательного округа №3 в Сухуме, где баллотировалось пятеро кандидатов в депутаты. Сразу у входа на участок, как и предписывалось, на стуле стоял санитайзер и лежала пачка медицинских масок. Но далеко не все избиратели, в отличие от членов участковой комиссии, были в масках. Правда, поскольку толчеи не было, практически все соблюдали социальную дистанцию. Кабинки для голосования, как уже много лет на выборах в Абхазии, были без занавесок, а наверху их крупными буквами оповещалось, что видео- и фотосъемка бюллетеней в них запрещена. В таких условиях для наблюдателей, прежде всего от кандидатов, не составит труда увидеть и пресечь подобное нарушение, которое недобросовестный избиратель мог бы использовать для участия в так называемой «карусели». Вспомнилось, как 2 марта кандидат в депутаты Астамур Какалия выражал на «Эхе Кавказа» свои опасения в связи с возможным применением такой технологии подкупа избирателей. Но вряд ли «карусель» в описанных условиях возможна, а «поглядывать» в отсутствие занавесок, как заполнил бюллетень избиратель… Никогда про такие жалобы слышать не приходилось.

По информации в СМИ, на 18 часов вчера в 33 избирательных округах явка превысила необходимый минимум – 25 процентов, кроме двух: №2 в Новом районе Сухума и №10 в Пицунде. Но к закрытию участков в 20 часов и там этот рубеж был преодолен.

Около 23 часов в абхазском сегменте «Фейсбука» была опубликована не официальная пока еще, конечно, таблица результатов голосования по округам. Примерно в это же время появились посты тех кандидатов в депутаты, которые выбыли из гонки. Все они, естественно, благодарили тех, кто поддерживал их в ходе избирательной кампании, а вот дальше тональность текстов была различной: кто-то возмущался несправедливостью выбора избирателей, подозревая конкурентов в подкупе, кто-то воспринял свою неудачу спокойно. А вот что касается комментариев завсегдатаев «Фейсбука», то почти все писали, что они шокированы следующим обстоятельством: во многих округах победили или во второй тур вышли не те, кто активно участвовал в дебатах на обоих телеканалах и произвел весьма позитивное впечатление на аудиторию, а те, кто на экранах вовсе не появлялся. Вот несколько типичных комментариев:

«Необходимо полностью менять выборную систему! Иначе так и будут в парламент попадать совершенно случайные люди, без знаний и политического опыта, нигде себя не проявившие, просто потому, что у них обширный круг знакомых и родни. Образованные кандидаты проигрывают тем, кто в слове «заявление» делает по три ошибки. Это просто позор»;

«Новая выборная технология: если хочешь победить на выборах, – откажись от дебатов!»;

«Убогое будущее. Будем вспоминать уходящий созыв с любовью и нежностью»;

«Если люди воспринимают как должное, что их покупают, то пусть не удивляются, когда их продадут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия