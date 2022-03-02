Астамур Какалия: «Нельзя допустить, чтобы выборы превратились в источник заработка»

Кандидат в депутаты парламента Абхазии Астамур Какалия обеспокоен тем, что в день голосования могут быть использованы т.н. карусели. Он уверен, что в документах ЦИКа есть инструкция, способная противодействовать манипуляции. Член Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия с этим не согласен. По его мнению, такой инструкции не существует, да и вероятность организации «каруселей» маловероятна.

Кандидат в депутаты по 6-му Сухумскому избирательному округу (район Маяка и Депо) Астамур Какалия выразил озабоченность в связи с тем, что в день голосования возможно использование такой технологии, как «карусель». По его мнению, у Центральной избирательной комиссии Абхазии есть специальная инструкция, которая может противодействовать этому:

«В нашем ЦИКе прописаны инструкции, которые раздаются, если их внимательно почитать. Там есть пункт, который препятствует организации так называемой выборной карусели. Что означает «выборная карусель»? Это когда одному человеку выдаются два бюллетеня и пустой бюллетень выносится наружу вне избирательного участка. И после этого в припаркованной машине голосуется за необходимого кандидата, и каждый раз пустой бюллетень выносится людьми, с которыми договорились, например, оказали им материальную помощь или дали вознаграждение. Вот наш ЦИК давно прописал правило, которое препятствует этому».

Астамур Какалия пояснил, что воспрепятствовать «карусели» может жеребьевка, которая определит, с каким алфавитным списком будет работать каждый член участковой комиссии:

«В избирательной комиссии, как правило, люди по десять-пятнадцать лет сидят на одних и тех же буквах, принимая избирателей. Допустим, вы обслуживаете граждан, которые приходят, чьи фамилии начинаются с буквы «А», «Б», «В» и так далее. ЦИК прописывает следующее: перед открытием избирательного участка разыгрываются буквы. И может быть заранее договоренность, что я сижу, где буква «З», а вы приходите, и я вам должен дать два бюллетеня или как-то помочь. А если мне попадет другая буква, то все наши договоренности перепутаны, и я не могу их реализовать. И поэтому розыгрыш букв препятствует «карусели» – самой худшей формы искажения результатов выборов».

Астамур Какалия намерен настаивать на жеребьевке в день голосования и считает, что выборы не должны становиться источником заработка:

«Когда я был председателем участковой комиссии, я прочитал инструкцию ЦИК и строго по инструкции предложил разыграть буквы. Меня удивила комиссия, все сказали, что они двадцать пять лет сидят каждый на своей букве и привыкли так работать, а эта инструкция – несерьезная, дескать, и так далее. Я говорю им, что именно благодаря тому, что вы столько лет так работаете, у нас двадцать пять лет так формируется власть. И я настоял, чтобы был розыгрыш этих букв и у нас состоялись выборы. Я думаю, что этот розыгрыш значительно усложнил манипуляции. За долгие годы у нас уже появился пласт людей, зарабатывающих на выборах. И на улице, и внутри. Нельзя допустить, чтобы выборы превратились в источник заработка. Эта инструкция ЦИКа должна быть реализована, и мы будем настаивать, чтобы она была реализована, во всяком случае, на нашем участке все буквы разыгрывались посредством жеребьевки».

«Эхо Кавказа» обратилось за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Член ЦИКа, юрист Аляс Брандзия заверил, что закон не предусматривает жеребьевки для определения, кто из членов участковой комиссии с каким списком должен работать:

«Статья 31-я закона о выборах депутатов Народного Собрания Республики Абхазия гласит: в день выборов перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии в присутствии находящихся в помещении для голосования наблюдателей проводят жеребьевку по определению двух членов участковой избирательной комиссии, которые при пересчете полученных избирательных бюллетеней на лицевой стороне в правом верхнем углу ставят свои подписи. И в соответствии с законодательством на сегодняшний день жеребьевка проводится только по данному вопросу. Никакой другой жеребьевки наше законодательство не регламентирует. Вопрос о том, что члены участковой комиссии проводят жеребьевку по определению, кто именно из членов комиссии какой алфавитный список будет вести и заполнять – такой инструкции не существует. Ее нет, закон нам это не предписывает».

По словам Аляса Брандзия, пока идет голосование на участке, члены комиссии подменяют друг друга, одни выходят, другие их сменяют, не бывает такого, чтобы один человек сидел двенадцать часов за столом и работал без перерыва с одним списком. В связи с этим он не видит смысла в подобной жеребьевке.

Что касается «карусели», то Аляс Брандзия считает, что в Абхазии использовать ее весьма затруднительно в силу того, что все люди тесно связаны. По его словам, за долгие годы работы в ЦИКе разговоры и слухи об использовании этой технологии были, но ни об одном подтвержденном факте он не слышал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия