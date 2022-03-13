Михаил Саакашвили: Владимир Путин сошел с ума

Владимир Путин сошел с ума, он неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Эти слова третьего президента Грузии Михаила Саакашвили приводит британское издание Express.

«Уже в 2006 году я предупредил американцев, что он угрожает мне и моей стране тактическими ядерными ракетами. Мой американский друг подумал, что я преувеличиваю», - сказал Саакашвили.

Президент России пригрозил Западу «последствиями, более серьезными, чем те, с которыми вы сталкивались в истории», если они будут вовлечены в конфликт в Украине. Многие аналитики восприняли это как прямую угрозу применения ядерного оружия против НАТО и его союзников, пишет Express. Эти опасения усилились, когда Путин приказал своему министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы ядерного сдерживания на «особый режим боевого дежурства».

Саакашвили уверен, что его российский заклятый враг не добьется успеха в своей кампании в Украине, и предположил, что она может стать его «славянским Афганистаном».

Экс-президент Грузии сказал: «Он не добьется своих военных целей. Некоторые утверждают, что Украина сама навлекла на себя эту войну, настаивая на том, что хочет вступить в НАТО вопреки желанию России. Эти комментаторы говорят, что страна должна была сохранить свой нейтральный статус, во многом так же, как Финляндия после окончания Второй мировой войны».

Эти аргументы игнорируют тот факт, что кремлевская пропаганда годами ставит под сомнение право Украины на существование как независимого государства, предполагая, что даже если бы Киев обязался сохранять нейтралитет, страна все равно была бы уязвима для российской аннексии.

Саакашвили в этой связи заявил: «Что бы ни сделала Украина, русские нападут».