«Грузинская мечта» заподозрила президента Зурабишвили в нарушении Конституции

Глава Чеченской республики Разман Кадыров написал в своем телеграме, что приехал в зону боевых действий в Украине и находится под Киевом.

"С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны – старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух", – заявил Кадыров, отмечая, что распространенное накануне видео о его нахождении в Украине было снято в Гостомеле.

"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас".

Также Кадыров ответил на реплику советника президента Украины Алексея Арестовича, в которой тот заявил, что "если Кадыров действительно под Киевом, то ВСУ его уничтожит". "Почему "если"? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?" – написал глава ЧР.

Днем ранее телеграм-канал телеканала "Грозный ТВ", официального телеканала Чеченской республики, распространил темные кадры с подписью: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине".

Один из военных в этом видео докладывает Кадырову, который стоит рядом с портретом своего отца, Ахмата Кадырова, об успешном "взятии" детского дома в 7 км от Киева. "Стратегия, которую вы нам подсказали, оказалась на 100% правильной, – говорит военный в видео. – Мы не стали делать "зачистку" села, а подошли по-наглому к этому детскому дому. Но детей там не оказалось: только две нянечки плакали. Кроватки были еще теплые! Эсбэушники вчера под видом Красного Креста вывезли этих детей в Киев!"

Где именно снято это видео и о каком детском доме идет речь – канал не сообщил.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Кадыров обсуждал со своим спецназом "похищение украинских детей".



"Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают, – планируют операцию по похищению детей из детского дома, – написал Геращенко. – Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова".

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В Украину в настоящее время направлены части чеченской Росгвардии, которые принимали участие в боях за несколько городов. А близкие к главе ЧР ресурсы, в том числе телеграм-канал Kadyrov_95, распространяют видео, в которых кадыровцы сообщают об "освобождении" от "нацистов" населенных пунктов в Украине и о том, что раздают там продукты местным жителям. Одно из последних видео сообщает о том, что кадыровцы находятся в захваченном российскими войсками Мелитополе: там недавно был похищен законно избранный мэр города Иван Федоров.

Также Кадыров сообщил, что возглавляемый его матерью Аймани Кадыровой региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова закупил бронированные автомобили для глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также для командира батальона сепаратистов "Спарта". Финансирование фонда Кадырова ранее вызывало вопросы у СМИ и правозащитников, поскольку его деятельность является крайне непрозрачной.