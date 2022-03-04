Саломе Зурабишвили больше не президент Мечты

«Грузинская мечта» отказала президенту Саломе Зурабишвили, желавшей, с учетом сложившейся в Украине ситуации, выступить в парламенте с ежегодным докладом завтра, 5 марта. Представители парламентского большинства сочли, что сегодня есть более важные вопросы, чем доклад главы государства. Сослались они и на то, что трудно будет собрать кворум в субботний день. Эта позиция вызвала протест оппозиции, убежденной в том, что власть таким образом решила «наказать» Саломе Зурабишвили за ее активную антироссийскую позицию и солидарность с Украиной.

«Грузинская мечта» не поддержала президента Саломе Зурабишвили, которая сочла необходимым, с учетом сложившейся ситуации в Украине, обратиться к народу с трибуны парламента со своим ежегодным докладом уже завтра, 5 марта, а не 9 апреля, как в прошлом году. Именно в этот день, как заявили представители парламентского большинства на обсуждении этого вопроса на сегодняшнем заседании парламентского бюро, ее ждали в законодательном органе. Вице-спикер, исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заметил, что его партия к этому выступлению не готова, к тому же завтра суббота, сложно будет собрать кворум, многие депутаты в командировках:

«Конечно, я не собираюсь умалять роль ежегодного доклада президента, но текущие вопросы гораздо актуальнее, и, думаю, что нет необходимости переносить дату доклада, который можно сделать в любое другое время».

Президент, продолжил Мамука Мдинарадзе, может обратиться к народу в другом формате, например, созвать брифинг или записать видеообращение. Представители «Грузинской мечты» также выразили готовность принять ее предложение, но пообщаться один на один.

– Вы ведь не знаете, о чем будет президент говорить в своем докладе, какие вопросы она поставит, – пребывал в явном недоумении и с трудом парировал аргументы партии власти парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Но депутаты парламентского большинства были непреклонны, чем вызвали протест оппозиционных депутатов.

Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе перед тем, как покинуть в знак протеста заседание бюро, обвинила «Грузинскую мечту» в демонстрации силы и предположила, что таким образом она избегает прихода в парламент правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По протоколу во время ежегодного доклада президента в парламенте присутствует и правительство. Гарибашвили, в свою очередь, из-за своих заявлений о неприсоединении к антироссийским санкциям в знак солидарности с Украиной стал объектом острой критики в обществе. И в своей речи 4 марта перед подписанием заявки об ускоренном членстве Грузии ЕС также дистанцировался от украинских событий - несмотря на то, что такое окно возможности у Тбилиси (и Кишинева) появилось благодаря Киеву после вторжения России в Украину и обращения президента Владимира Зеленского к Брюсселю об ускоренной интеграции страны в ЕС.

Больше всех задели депутатов «Мечты» слова оппозиционного депутата из «Лело» Анны Нацвлишвили:

«Вы считаете, что сейчас не время выслушать президента? Тогда у меня вопрос: все эти дни, что идет война в Украине, чем занимается парламент? Приведите примеры… Один я вам назову. На комитетских слушаниях вы презентуете обустройство хвостохранилищ... И еще, если я, мать двух несовершеннолетних детей, готова прийти в нерабочее время, что вы делаете завтра более важное, чем выслушать президента?»

Анна Нацвлишвили, также покинув заседание бюро в знак протеста, сказала журналистам:

«Заявление и действия Саломе Зурабишвили показали, что Грузия может в этой сложной ситуации действовать достойно и в то же время не увеличивать риски национальной безопасности. За такую линию они (власти) хотят наказать президента».

И хотя в «Грузинской мечте» отрицают всякие обиды на президента Зурабишвили, мало кто сомневается, что в партии власти недовольны ее высказываниями. Тем более что во многих своих интервью западным СМИ она открыто критикует российского президента Владимира Путина, выражает солидарность украинскому народу и коллеге Зеленскому и не забывает постоянно призывать западных партнеров в этой ситуации ускорить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС. К тому же президент Зурабишвили открыто заявила, что она бы таких заявлений, как Гарибашвили по поводу антироссийских санкций, не сделала бы.

В итоге «Грузинская мечта» на парламентском бюро решила предоставить президенту Грузии возможность выступить с ежегодным докладом в парламенте 15 марта. На момент подготовки материала позиция президента Саломе Зурабишвили еще не была известна.