Президент Грузии отказалась возвращаться к вопросу помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменит позицию по вопросу помилования своего предшественника Михаила Саакашвили, несмотря на ситуацию в Украине. Об этом глава государства заявила, представляя сегодня годовой отчет в парламенте Грузии.

Саакашвили – гражданин Украины, он возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области. После начала полномасштабных военных действий в Украине вопрос его помилования снова стал актуален.

Зурабишвили, которая ранее заявляла, что никогда не помилует экс-лидера страны, просили пересмотреть ее позицию, напоминает агентство «Новости-Грузия».

«Я не касаюсь и не собираюсь касаться повторных обсуждений темы помилования Саакашвили, откуда бы это ни исходило. Ответ я уже однажды дала. Возвращение к этому вопросу на фоне войны в Украине служит только углублению внутренней поляризации», — сказала Зурабишвили.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. По решению грузинского суда, обвинившего Саакашвили заочно, он должен шесть лет отсидеть в тюрьме по обвинениям в злоупотреблении служебным положением. Также суд продолжает рассматривать еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.