Осада вместо штурма из гуманных соображений

Очередной раунд российско-украинских переговоров перенесен, предположительно, на вторник. Об этом заявил глава украинской делегации Михаил Подоляк. Причиной «технического перерыва» названо «уточнение отдельных определений». О чем именно идет речь, стороны не комментировали. Тем временем минувшая ночь и сегодняшний день отметились множеством ракетных обстрелов. Причем пострадал, в том числе, Донецк. Есть жертвы.

18-й день войны – Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах жилых кварталов. По данным украинской стороны, минувшей ночью ракетные удары были нанесены сразу по нескольким городам. Атаке, в том числе, подвергся Киев. Есть жертвы и пострадавшие. Жилой дом получил серьезные повреждения. При этом не до конца ясно, стало ли это результатом прямого попадания или вызвано падением обломков сбитой над украинской столицей крылатой ракеты.

«Я видел как бы траекторию дымовую, как что-то падает. Потом взрыв, в соседнем доме, на балконе. Услышал взрыв, и дым пошел. Потом прибежал сюда. Один человек погиб там, пожилой, лет семидесяти. Пришли МЧС, девушка сказала, что пульс еще есть, но они пришли, потрогали, говорят, что уже все, мертв», – говорит очевидец Евгений Гузенко.

Москва категорически отрицает обстрелы жилых кварталов и в свою очередь обвиняет Киев в ракетной атаке на Донецк, в результате которой, по данным российской стороны, погибли два десятка мирных жителей. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков:

«Сегодня, 14 марта, около 11:30 московского времени с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города произведен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями. В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения. Применение такого оружия по городу, где нет огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением».

Впрочем, по другим данным, к трагическим последствиям привело падение обломков ракеты, сбитой над Донецком силами ПВО. В любом случае, как отмечают эксперты, проверить подлинность версий при помощи независимой экспертизы не представляется возможным.

Что касается жертв среди мирного населения с начала войны, то данные, представляемые сторонами и международными организациями, сильно различаются. ООН говорит о сотнях погибших, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель озвучил цифру в почти две с половиной тысячи погибших только в одном Мариуполе:

«Более 2400 мирных жителей погибли в Мариуполе с 24 февраля. Прошло 17 дней войны, и за 17 дней, всего 17 дней, из Украины бежали 2 миллиона 600 тысяч украинцев. Это крупнейшая миграция людей со времен окончания Второй мировой войны».

По словам Борреля, ЕС завершает принятие четвертого пакета санкций в отношении России. Он будет включать новые меры, подразумевающие ограничение торговых операций, доступа к рынку, членства в международных финансовых организациях, криптовалютных активов, предметов роскоши, а также будет нацелен на металлургический и энергетический секторы.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, ищет способы удержать от падения украинскую экономику, испытывающую колоссальные нагрузки. Глава государства обратился к правительству с просьбой ослабить налоговое давление на малый и средний бизнес:

«Экономическое подавление Украины – одна из целей войны против нас сегодня. Мы должны сопротивляться и этому. Спасать нашу экономику, спасать наш народ, бизнес. Избавиться от всего, что мешает, максимально смягчить налоги, убрать все трудности, абсолютно все. Чтобы система работала, и люди знали, что они могут работать».

При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и вовсе считает, что мировое сообщество должно заморозить, а лучше конфисковать все российские активы. А также активы тех крупных бизнесменов, которые так или иначе связаны с властями России. Эти финансы, по мнению главы польского правительства, должны будут использоваться для поддержки Украины и ее послевоенного восстановления. При этом Моравецкий считает, что Европа должна сделать все, чтобы Украина отстояла свой суверенитет:

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет, поскольку мы понимаем, что если Украина будет уничтожена, то будут также уничтожены европейские ценности, в том числе самые важные – независимость и свобода».

В Москве, несмотря на явно затянувшуюся «спецоперацию», продолжают настаивать, что все идет по плану. То, что за 18 дней войны российской армии не удалось занять ни одного крупного города, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объясняет гуманным подходом Москвы к ведению боевых действий:

«Министерство обороны, при обеспечении максимальной безопасности мирного населения, не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые и так сегодня практически находятся в окружении. За исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации. Высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной».

Информацию, распространенную американскими СМИ, о том, что Россия запросила военную помощь у Китая, Песков назвал слухами, не стоящими внимания. В Пекине также дали понять, что ни каких подобных запросов со стороны Москвы не поступало.

Тем не менее США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае содействия России в военном отношении. По словам советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон не позволит какому-либо государству компенсировать России потери от международных санкций.