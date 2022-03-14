К абхазскому Центризбиркому возникли вопросы

Кандидат в депутаты парламента Абхазии Илья Гуния на пресс-конференции в Сухуме заявил о том, что участковая избирательная комиссия его округа допустила нарушение, которое влияет на результат голосования. Он требует, чтобы Центральная избирательная комиссия рассмотрела его заявление о нарушении и приняла законное решение.

Депутат парламента шестого созыва и кандидат в депутаты седьмого созыва Илья Гуния на пресс-конференции в Сухуме заявил о том, что в ходе голосования по 26-му Драндскому округу, где он баллотировался, имели место нарушения, которые влияют на результат выборов.

Илья Гуния сообщил, что в день голосования обращался в Центризбирком и информировал его о нарушении, допущенном участковой комиссией:

«Вчера я посмотрел отчет председателя Центральной избирательной комиссии, и у меня возникли вопросы к некоторым из тех вещей, которые он озвучил. Первое: я не подавал никакого заявления о перевыборах или отмене выборов, речь об этом вообще не шла, говорилось только о том, что во время выборов были зафиксированы нарушения, которые я изложил в письменной форме еще до окончания проведения выборов, о чем я уведомил участковую комиссию. Участковая комиссия сообщила это Центральной избирательной комиссии, они об этом знали, было написано заявление и подписано еще до окончания подсчетов. И я ждал, что будет какая-то реакция на мое заявление, его рассмотрят в Центральной избирательной комиссии и скажут, повлияли ли эти нарушения на итоги голосования».

Гуния пояснил, что нарушение состоит в том, что члены участковой избирательной комиссии не посетили в день голосования на дому всех граждан, которые подавали заявления:

«Есть заявления граждан, которые не могут прийти в день голосования на участки. Эти заявления подаются в участковую комиссию, они их фиксируют и затем в день голосования выезжают с урной и предоставляют этим гражданам возможность проголосовать дома. Гражданами было подано 25 заявлений, которые мы принесли, зарегистрировали и отдали комиссии. Дело в том, что из 25-ти в журнал регистрации попало 23 заявления. По двум заявлениям нам ничего не известно, нас никто не уведомил, по какой причине они вообще не попали в этот журнал. Сегодня нам говорят, что этих заявлений вообще не было. По остальным заявлениям комиссия выехала в два часа дня с участка к избирателям, проехалась по определенному количеству граждан, и в половине шестого, как говорят наши наблюдатели, которые ездили с ними, они сказали, что устали и нет времени, надо уже возвращаться. К определенным людям не заехали, ссылаясь на то, что нет времени».

Представители избирательного штаба Илья Гуния проинформировали председателя участковой комиссии, что к гражданам не заехали с урной, и предупредили, что по этому факту будут писать заявление о нарушении. Председатель участковой комиссии, по словам Гуния, связался с ЦИКом, и ему было сказано, что время есть, надо выехать по адресам и доработать, но никто никуда не выехал. За пять минут до завершения процедуры голосования (без пяти восемь) представители штаба отвезли заявление в окружную избирательную комиссию, его приняли и зарегистрировали.

После 20.00 голосование было завершено, начался подсчет голосов, кандидат Адгур Харазия набрал 1158 голосов, и было заявлено о его победе. Но, когда, по настоянию Ильи Гуния, результаты пересчитали с учетом тех избирателей, которых не посетили на дому, оказалось, что процент явки должен быть другим, и кандидат не набрал необходимого для победы количества голосов:

«Есть наше заявление, давайте посчитаем. Мы посчитали вместе с заявлением, получается, что кандидат не набрал 50% +1 голос, как об этом говорится в законе. По подсчетам штаба, если бы к этим 12-ти людям, к которым не заехали, заехали бы, и эти люди участвовали в голосовании, то меняется процент явки, что влияет на итог голосования. Мы на имя Центральной избирательной комиссии написали заявление, я лично принес его в ЦИК около часу ночи, объяснил ситуацию, попросил, посчитайте, пожалуйста, я хочу, чтобы вы рассмотрели мое заявление и сказали: или мы выиграли, или мы проиграли, влияет это на итоги голосования или не влияет. До сегодняшнего дня ЦИК не рассмотрел мой вопрос, а вчера на брифинге уже объявили итоги голосования. Как это происходит, честно говоря, для меня непонятно».

В списке избирателей 26-го округа числятся 3800 человек, пришли голосовать 2303 человека, Адгур Харазия набрал 1158 голосов, Илья Гуния – 748, третий кандидат Елена Чачхалия – 139.

Илья Гуния ждет ответа от ЦИК и хочет получить убедительные цифры, он уверен, что в 26-м Драндском округе должен пройти второй тур голосования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия