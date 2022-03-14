Выборы для своих

12 марта в Абхазии прошли выборы в высший законодательный орган власти – парламент. Выборы проходили по мажоритарной системе в 35 округах. Отличие нынешних выборов от всех остальных в том, что от участия в выборах отказалась оппозиция и на них была зафиксирована минимальная активность избирателей. Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда выборы состоялись, но парламент не избран и не может приступить к работе.

В 17 округах через две недели пройдут вторые туры, в одном округе (а, возможно, и в двух – ЦИК еще не определился) состоятся перевыборы. Это означает, что парламент седьмого созыва вступит в свои права не раньше середины апреля.

Результаты выборов шокировали нашу родную общественность. В социальной сети люди начали выражать возмущение тем, что в большинстве округов было отдано предпочтение кандидатам, которые не были отмечены никакой общественной активностью, чурались прямых эфиров, уклонялись от участия в дебатах, не встречались с избирателями, не выражали свою позицию по вопросам, которые волнуют общественность.

Журналист Саид Барганджия, который провел несколько десятков эфиров с кандидатами в депутаты, выложил памятку для будущих кандидатов. Он советует всем, кто хочет попасть в абхазский парламент, не ходить на дебаты, не знать государственный язык, не владеть грамотой, прописать всех своих родственников, знакомых, друзей в своем избирательном округе, подкупать избирателей, не иметь своего мнения, но иметь личный коррупционный опыт. Особая рекомендация к депутатам, которые баллотируются повторно, – молчать в парламенте, не высказывать свою позицию. Сарказм журналиста понятен, но если говорить начистоту, то меня реакция общественности и моих коллег удивила - сложилось впечатление, что электорат обнаружил крапленые карты в колоде, только узнав о результатах выборов. На мой же взгляд, такой результат был предрешен после того, как оппозиция представила исполнительной власти карт-бланш на формирование законодательной ветви власти, отказавшись от участия в парламентских выборах. Так что основная борьба на выборах развернулась между кандидатами, которых лоббировал глава государства и премьер-министр. Кто из них продвинул большее количество своих ставленников в парламент, для общественности непринципиально, потому как для меня очевидно, что законодательный орган превратится в место торга между премьер-министром и президентом. Скорее всего, президент будет лоббировать свои интересы в вопросах продажи недвижимости, энергетики, демаркации границ, и премьерские кандидаты проголосуют за внесение поправок в соответствующие законы при условии, что будет решен вопрос добычи нефти. И нет никакого сомнения, что президент и премьер сторгуются. Вряд ли несколько независимых кандидатов, которые просочились или просочатся во втором туре выборов в парламент, смогут повлиять на предстоящий дележ государственного и народного достояния.

Но в эту бочку дегтя – ложка надежды. Потому как никто еще не отобрал конституционных прав у народа, который осуществляет свою власть «непосредственно или через своих представителей». Так вот активность избирателей на нынешних выборах была низкая, и уровень легитимности депутатов парламента седьмого созыва сведен до минимума, позволенного законом, – 12,5%. Это означает, что нынешний парламент не будет пользоваться поддержкой избирателей, а все принимаемые им решения будут ставиться под сомнение. И если народ еще не полностью исчерпал свой протестный потенциал, то он, как это уже не раз бывало, не позволит никаким депутатам принять решения, не соответствующие его интересам.

И еще. Парламент седьмого созыва сможет вступить в полномочия только после второго тура выборов – они пройдут через две недели. Таким образом, у ныне действующего парламента появился, без преувеличения, исторический шанс – еще месяц на работу. Этого времени достаточно, чтобы обезопасить страну принятием ряда законов и решений. К примеру, наложить мораторий на продажу недвижимости и добычу нефти, обезопасить энергетику, приняв в окончательном чтении проект закона о стратегических объектах и так далее. Я очень надеюсь, что депутаты нынешнего парламента воспользуются этой возможностью и хотя бы напоследок вспомнят об интересах государства и своих избирателей.

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