«Ситуация напряжена до предела»

12 кандидатов в президенты ждут оглашения вердикта ЦИК Южной Осетии об их допуске к началу предвыборной кампании. Некоторые из них уже заявили о возможных махинациях власти и давлении на ЦИК, которые могут перекрыть им дорогу к участию в выборах.

Как объявили представители ЦИК, до 15 марта комиссия «будет проверять пакеты документов, представленные кандидатами, в том числе и подписные листы в свою поддержку, после чего принимать решение об их регистрации или мотивированном отказе в ней». По результатам диктантов на знание двух государственных языков – русского и осетинского – лингвистической комиссией были отсеяны три кандидата в президенты – Владимир Пухаев, Гено Каджаев и Владимир Келехсаев. Последнее препятствие для оставшихся 12 претендентов – это проверка подписей граждан республики в их поддержку.

Согласно местному законодательству, каждый кандидат в президенты должен собрать не менее 3500 подписей, фактически многие участники гонки собрали более 4000, чтобы в случае придирок со стороны ЦИК иметь в запасе дополнительное количество подписей. Проверять их подлинность, а также паспортные данные в соответствующих бланках собираются сотрудники паспортного стола РЮО и три эксперта-почерковеда МВД.

Накануне сразу два кандидата в президенты выступили с публичными заявлениями, в которых выразили сомнения в честности и прозрачности указанных проверок. Один из них, Давид Санакоев, обращаясь к жителям республики, назвал сложившуюся ситуацию кризисной:

«Сегодня ситуация в республике напряжена до предела. Этому способствуют как вешние факторы, так и внутренние. Буквально два дня остается до того, как ЦИК объявит о том, кто зарегистрирован в качестве кандидатов на должность президента, а кто эту регистрацию не прошел. За последнее время мы стали с вами свидетелями того, как действующим президентом нарушается действующее законодательство. И на это не реагируют ни ЦИК, ни правоохранительные органы. Поэтому мы обоснованно опасаемся того, что при принятии решения о регистрации на ЦИК может оказываться давление со стороны Анатолия Бибилова. При этом разрушаются не только принципы избирательного права, но и ожидания народа о честных и справедливых выборах. Раз президент выводит избирательный процесс за рамки закона, то и всю полноту ответственности за последствия будет нести он».

Экс-министр обороны, кандидат в президенты Ибрагим Гассеев два дня назад также обратился к своей группе поддержки и представителям ЦИК. Он заявил о готовности в судебном порядке доказывать подлинность собранных подписей в случае признания их недействительными:

«Прямо сейчас в республике решается вопрос, кого допустят до выборов президента. Фактически решается судьба Южной Осетии. Происходит это за закрытыми дверями в МВД Южной Осетии, где проверяют достоверность подписей. Эта процедура должна проводиться в присутствии законных представителей каждого кандидата, но ни одного из них туда не пускают. Очевидно, что на ответственных лиц сейчас оказывается серьезное давление с угрозой увольнения с занимаемых должностей. Из собственных источников известно, что к нескольким сотням подписных листов в мою поддержку возникли вопросы. Эксперта-криминалиста, который занимается почерковедческой экспертизой, заставляют подтвердить, что цифры «22.02.2022», которыми датированы сотни листов, похожи. Якобы написаны они были всего несколькими людьми. Также известно, что десятки подписных листов умышленно были испорчены в МВД. …Люди из МВД и ЦИКа должны понимать, какую ответственность они берут на себя, объявив сфабрикованные результаты. Кто из кандидатов остается в предвыборной гонке? Самое главное, что сейчас требуется, - не оставить жителей республики без выбора, отказав другим кандидатам в регистрации… В случае фальсификации, мой избирательный штаб будет вынужден обнародовать копии подписных листов и подать в суд. Вместе с нами ждут решения экспертизы больше 5500 жителей Южной Осетии. Те, кто поставил свои подписи в мою поддержку».

Анонимные ресурсы, которые воспринимаются гражданами как информационные рычаги действующей власти, развернули кампанию против Гассеева. В серии публикаций они заговорили о якобы готовящемся вооруженном захвате ЦИК: «На почерковедов оказывает давление друг Гассеева Петр Тадтаев, замминистра МВД. Вчера в ЦИК пришли уполномоченные представители штаба Гассеева. Им указали на все нарушения. И они с ними согласились. Но Ибрагим Гассеев запугивает ЦИК и почерковедов точно так же, как запугивал на днях лингвистическую комиссию. До членов ЦИК доходит информация о том, что член штаба Гассеева, командир спецназа подполковник Инал Сабанова (оригинальный текст) планирова (оригинальный текст) захват ЦИКа, вызвав туда отряд спецназовцев МО».

Текст якобы написан от имени одного из членов Центризбиркома, чье имя не упоминается.

Манипуляции с возможным признанием недействительными подписей в поддержку Давида Санакоева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассеева в обществе расценивают как попытки дестабилизации ситуации в Южной Осетии с перспективой вовсе сорвать президентские выборы, которые назначены на 10 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия