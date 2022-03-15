Посол Украины, отозванный из Грузии для консультаций, находится в Тбилиси

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, которого украинский президент Владимир Зеленский ранее отозвал из Тбилиси, находится в грузинской столице.

Накануне у здания резиденции посла с Долговым попытался пообщаться журналист телеканала «Рустави 2». Дипломат отказался отвечать на вопросы и обвинил съемочную группу канала в нарушении Венской конвенции.

Сегодня Общественный вещатель Грузии сообщил, что Игорь Долгов прибыл в украинское посольство в Тбилиси.

Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов косвенно подтвердил, что посол не покидал грузинскую столицу. По его словам, «в сегодняшних условиях консультации могут быть проведены в различных форматах».

«Я не могу раскрывать особенности дипломатической работы, в том числе относительно работы посла во время войны», – добавил он.

Ситуацию прокомментировал и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Насколько мне известно, он ни на минуту не покидал страну. Это очень странно», – заявил политик.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Владимира Зеленского вернуть отозванного посла.

В украинском посольстве сегодня заявили, что грузинская сторона будет проинформирована в случае принятия такого решения.