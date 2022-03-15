Почему президенту Грузии отказали в визитах Европу? Комментарий премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал журналистам, почему правительство отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в визитах Европу.

«Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий должен быть в стране. Это моя личная позиция и позиция всех членов правительства», – отметил Гарибашвили.

По его словам, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовывать с правительством любой международный визит.

«По всей видимости, президента, к сожалению, ввели в заблуждение», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Ранее стало известно, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Конституции. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.

Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.

Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.