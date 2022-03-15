ЦИК взял многозначительную паузу

Центризбирком Южной Осетии сегодня к концу рабочего дня так и не объявил список зарегистрированных кандидатов в президенты. Теперь в ЦИК обещают, что это будет сделано до 12 ночи. Причина задержки не объясняется.

Оглашения заявления Центризбиркома ждали с утра все 12 оставшихся претендентов на пост президента. С утра государственное информационное агентство подтвердило, что это должно произойти именно сегодня, так как «статья 29. п. 4 Закона о выборах президента республики гласит, что Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия не позднее чем за 25 дней до дня выборов принимает решение о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидатов».

Журналистам представители ЦИК объяснили, что каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации, а «данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после регистрации сообщаются средствам массовой информации». При этом все прекрасно понимали, что о вердикте ЦИК жители Южной Осетии смогут сразу узнать по публикациям в социальных сетях, которые используют практически все претенденты на пост президента республики.

Интерес подогревался и информацией о проведении Анатолием Бибиловым заседания Совбеза Южной Осетии. По Цхинвалу давно ходили слухи о возможном введении на территории республики чрезвычайного военного положения в связи с будущими учениями НАТО в Грузии, что якобы могло отменить выборную кампанию или отложить ее на неопределенный срок. Президент Бибилов действительно упомянул предстоящие выборы в контексте возросшей напряженности на границах с Южной Осетией, о чем сообщила его пресс-служба:

«…Мы прекрасно знаем, что руководство Грузии по уши полностью завязано с НАТО, с теми обещаниями, которые им дают. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО – Грузия… Мы должны понимать, что незначительное увлечение численного состава постов (грузинских) особую тревогу не вызывает. Но я бы просил соответствующие структуры еще больше обратить внимание на передвижения и действия со стороны Грузии. И оперативно докладывать обо всех выявленных моментах. Что касается командно-штабных учений НАТО – Грузия, они несут дестабилизирующий характер…» Он также подчеркнул, что ситуация в мире не позволяет расслабляться, и призвал все силы провести выборы в спокойной обстановке: «Это очень важно для всех. И я хочу обратиться ко всем политическим партиям, ко всем людям спокойно провести выборы. Надеюсь, мы будем услышаны».

Томительное ожидание не закончилось и в конце рабочего дня, который официально длится до шести вечера. Уполномоченным представителям кандидатов сообщили, что оглашения решения можно ждать до полуночи, ведь календарный день ЦИК не нормирован, и это все еще будет 15 марта, обозначенное как крайний срок обнародования результатов. Весь день, по словам одного из претендентов Давида Санакоева, все кандидаты из-за неопределенности находились в нервозном состоянии. По его словам, несмотря на большой объем работы, вызывает вопросы такая нерасторопность ЦИК:

«Насколько я понимаю, объем работы, конечно же, большой, потому что много кандидатов. Как я понял, даже утром, когда мои документы рассматривались, еще не все документы остальных кандидатов поступили из МВД. Объем работы большой, это я понимаю. Но то, что это дотянули до последнего дня, и в последний день, при этом к 12 часам ночи будут озвучиваться решения (я надеюсь, хотя бы к 12 часам), – это, конечно, всех нервирует. Потому что из тех, кого я знаю из претендентов и с кем общаюсь, никто из них пока не владеет какой-либо информацией. То есть, насколько я понимаю, пока нет ни одного постановления (ЦИК), сделанного в отношении какого-то кандидата. А их надо делать 15. Насколько я понимаю, они должны сделать постановления и по тем, кто не прошел лингвистическую комиссию. Поэтому довольно напряженная будет ситуация, накаляться она будет еще больше.

– Говорят, что возле ЦИК усилили охрану?

– Мне тоже так сказали, но меня в тот момент там не было, и я пока не могу этого подтвердить и опровергнуть не могу. Если так, то думаю, что охрану усилили, так как напряжение там усиливается, видимо, во избежание чего-либо. Если поставили, то, видимо, опасаются каких-то мероприятий или действий».

Те из уполномоченных представителей, кто находился вечером возле одного из этажей здания правительства Южной Осетии, где расположился Центризбирком, подтвердили «Эху Кавказа», что его охрана усилена, причем помимо сотрудников МВД еще и сотрудниками Госохраны.

Завтрашний день, 16 марта, ЦИК уже объявил началом предвыборной кампании для тех из претендентов, которые получат удостоверение официального кандидата на пост президента республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия