Югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения пока нет.

Как сообщает ТАСС, проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ")". Также, по словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы в Следственный комитет.

По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас - не известно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, через 3 часа после задержания, её должны были отпустить, но этого не произошло.

В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!". После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.

До того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала "немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.

Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник поблагодарил её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны" -сказал Зеленский.

Как сообщает Varlamov News, Россию покинула, написав заявление об увольнении, ведущая НТВ Лилия Гильдеева.