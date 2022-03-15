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Югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия огласил список кандидатов в президенты, которые прошли регистрацию. Как сообщил агентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, по итогам заседания комиссии зарегистрированы пять кандидатов в президенты.
«Прошли регистрацию – действующий глава государства Анатолий Бибилов; лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Не прошли регистрацию: экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев; художник Гено Каджаев; депутат Давид Санакоев; лидер политической партии, вице-спикер парламента Владимир Келехсаев; экс-гендиректор «Мегафон-Южная Осетия» Аслан Кутаров; преподаватель ЮОГУ, представитель Компартии Таймураз Тадтаев; предприниматель Альберт Валиев; бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев; предприниматель Рустам Дзагоев; врач Алан Козонов; депутат парламента первого созыва Алымбег Плиев», – сказал представитель ЦИК.
Решение было принято на заседании комиссии во вторник, которое завершилось к полуночи.
Ранее некоторые из кандидатов заявляли о возможных махинациях власти и давлении на ЦИК.
Другие новости дня
Макрон готов дать убежище во Франции журналистке «Первого канала»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой убежище во Франции. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Макрон намерен обсудить дело Овсянниковой с президентом России Владимиром Путиным.
14 марта Овсянникова на несколько секунд ворвалась в прямой эфир выпуска новостей с плакатом против войны с Украиной. Перед акцией журналистка записала видеообращение, в котором осудила действия российской армии на территории соседней страны.
За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в организации несогласованной публичной акции.
За акцию в эфире в отношении журналистки проводится проверка по новой уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.
ООН призвала российские власти не подвергать Овсянникову репрессиям.
Под Киевом погиб один из ведущих журналистов телеканала Fox News
Во время обстрела села Горенка под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. Ему было 55 лет.
Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила, что Закржевский освещал на канале почти все международные конфликты – от Ирака и Афганистана до Сирии и Украины. Коллеги погибшего называют его «одним из лучших в своем деле» и отмечают, что уход журналиста «оставляет дыру в их сердцах, которая никогда не будет заполнена».
Вместе с Закржевским пострадал еще один журналист Fox News, Бенджамин Холл – он был тяжело ранен, позже врачи были вынуждены ампутировать ему часть голени. Кроме того, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова.
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, судя по характеру ран журналистов Fox News, они попали под минометный или артиллерийский огонь. Геращенко утверждает, что обстрел велся российскими войсками.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идет о тысячах военных и мирных жителей. Власти Украины утверждают, что с начала вторжения погибли более 13 тысяч российских солдат. Официального подтверждения этому нет. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз – 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат.
США расширили санкционные списки в рамках «акта Магнитского»
Заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Юнус-Бек Евкуров включены в обновленный санкционный список США. Всего в него вошли 14 человек, среди которых супруга белорусского президента Галина Лукашенко.
Помимо прочего под ограничения попали начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Нурид Саламов и прокурор города Аргун Джабраил Ахматов. Они причастны к уголовному преследованию чеченского правозащитника Оюба Титиева в 2018 году.
Причиной введения санкций является нарушение прав человека данными лицами, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения вводятся согласно «акту Магнитского».
По данным проекта Castellum, за две недели Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Общее их число превысило 5,5 тысяч. Больше половины из них были введены в последние дни из-за российского вооруженного вторжения на территорию Украины. На втором месте по количеству санкций находится Иран, в отношении которого их на треть меньше – 3616.
За время вторжения в Украину погибли как минимум 130 военных из Дагестана
С начала вторжения российских войск в Украину на территории конфликта погибли как минимум 130 военнослужащих-контрактников из Дагестана, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правительстве региона. Отмечается, что тела большинства убитых уже доставлены в республику и переданы родственникам.
Ранее власти Дагестана признали потерю 29 военнослужащих, а СМИ сообщали о 126 погибших из числа уроженцев юга России и Северного Кавказа.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более тринадцати тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз - 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат. Для сравнения: за четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года - 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 до 5 тысяч человек.
Премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в осажденный Киев для встречи с Зеленским
Это первый такой визит с начала войны
Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янез Яншей прибыли в столицу Украины Киев для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Визит проходит в условиях наступления на город российских войск.
О начале визита сообщило »Чешское радио». Тот факт, что иностранные лидеры посещают украинскую столицу, является существенным успехом Украины в отражении российского нападения, - отмечает »Голос Америки».
«Наш долг – быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают возможности жить в мире, свободном от тирании», - цитирует радиостанция Моравецкого. По словам Фиалы, цель визита состоит в том, чтобы «подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза».
Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
Парламент Грузии сегодня, 15 марта, единогласно одобрил проект резолюции об интеграции в Евросоюз. Проект был представлен правящей партией «Грузинская мечта».
Регистрацию прошли 116 депутатов, за резолюцию проголосовали 111 депутатов, никто не высказался против, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В резолюции сказано, что исполнительная власть Грузии активизировать свои усилия по интеграции Грузии в Евросоюз и реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС.
В то же время государства-члены ЕС и институты ЕС призывают предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в ЕС в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.
Россия откажется от участия в Европейском суде по правам человека
Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации, сообщил 15 марта бывший вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета, депутат Госдумы Петр Толстой. После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Ранее во вторник Парламентская ассамблея Совета голосовала за рекомендацию исключить Россию. В пояснительной записке отмечалось, что исполнение Россией решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.
В документе говорилось, что в случае прекращения членства члены организации должны предусмотреть способы сохранять взаимодействие с российскими правозащитниками, демократическими силами, свободными медиа и гражданским обществом.
Если Россия добровольно выйдет из Совета, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет министров СЕ может своим решением прекратить членство Москвы с даты, которую определит сам.
В Минсельхозе Грузии обещали помощь импортерам в поиске новых рынков
Минсельхоз Грузии помогает импортерам и дистрибьюторам пополнять продовольственные запасы в стране, пишет агентство «Новости-Грузия».
В последнее время из-за событий в Украине жители Грузии стали скупать некоторые продовольственные товары – сахар, соль, соду и подсолнечное масло. Также часто обсуждается возможный дефицит муки и повышение цен на хлеб.
В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства состоялась очередная рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей и компаний-импортеров продовольственных товаров. На встрече отметили, что в последние дни из-за плохой погоды – по всей Грузии идет снег - наблюдается задержка поставок продукции в торговые сети отдельных регионов, однако в ближайшие дни этот вопрос будет полностью решен.
В ближайшее время в страну прибудет очередная партия различных продуктов первой необходимости — масло, макароны, гречка, жиры и так далее.
В целях обеспечения продовольственной безопасности соответствующие службы Минсельхоза ведут постоянный контроль за беспрепятственными поставками и пополнением продовольствия по всей стране.
«В настоящее время дефицита продовольствия в Грузии нет, - заявил первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили. - Мы максимально координированно работаем с частным сектором - импортерами, дистрибьюторами, чтобы помочь им в поисках альтернативных рынков, беспрепятственном импорте продукции, и постоянном пополнении запасов».
Ханишвили подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, необходимо поддерживать стабильные поставки продукции на потребительский рынок.
РФ запретила въезд в страну Джо Байдену, его сыну, Энтони Блинкену и Хиллари Клинтон
Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего госсекретаря, кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Им запрещён въезд в страну. Об этом заявили в МИД РФ.
Сообщается, что решение принято «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».
По информации российского МИДа, в российский «стоп-лист» на основе взаимности также включены: министр обороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», – сказано в заявлении российского ведомства.
В Москве говорят, что в ближайшее время расширят санкционный список «за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России».
- Соединенные Штаты 26 февраля ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. 3 марта список был расширен - в него внесли 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей.
Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику «открытых дверей» НАТО.
Как сообщает «Европейская правда», об этом президент Украины заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России.
«Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии», – сказал президент.
Объединенные экспедиционные силы – это военный формат во главе с Соединенным Королевством. Силы могут состоять, если нужно, из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Бибилов говорит, что ему предлагали взятку за проведение «интернета из Грузии»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что депутат парламента предлагал ему взятку за проведение «интернета из Грузии». Имени депутата югоосетинский лидер не назвал.
«Я никогда не давал взяток и никогда их не принимал, где бы я ни работал. Если бы я мог на этой пойти, то 855 миллионов мы не смогли бы мобилизовать в бюджет. Хотя предложения поступали, приведу пример: приходит ко мне один депутат и говорит, что у меня в кармане каждый месяц будет 7 миллионов рублей, если мы проведем интернет из Грузии. Я ему, в свою очередь, сказал встать и убраться из моего кабинета. Есть такие люди, для которых моральная сторона потеряна», – сказал он.
Выступая на расширенной коллегии югоосетинской Генпрокуратуры, Бибилов заявил, что является «первым помощником прокурорских работников по борьбе с коррупцией».
Великобритания ввела санкции против Мишустина, Медведева, Соловьёва
Великобритания во вторник расширила санкционный список в связи с вооружённым вторжением России в Украину, включив в него около 350 российских физических и юридических лиц.
Среди попавших под санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в страну - крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители подконтрольных Кремлю СМИ и их видные сотрудники.
В новом санкционном списке, в частности, глава правительства России Михаил Мишустин и бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В список также попали крупные бизнесмены - Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан, Дмитрий Пумпянский, ряд депутатов Госдумы, включая Ирину Роднину, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно, высокопоставленные чиновники правительства, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, глава RT Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин. Все они так или иначе признаны ответственными за российское вторжение в Украину или причастными к нему. Ранее большая часть этих лиц была включена в санкционные списки ЕС и США.
Под санкции уже попали почти все члены Совета безопасности, формально принимавшего решение о вводе войск в Украину, включая президента Владимира Путина. Введены также секторальные экономические санкции. Страны Запада вводят их скоординированно, хотя санкционные меры не полностью совпадают - например, США и Британия отказались от импорта российской нефти, а страны ЕС нет.
Появились подробности о новых санкциях ЕС против России
Евросоюз окончательно одобрил новый – четвёртый – пакет санкций против России в связи с её вооружённым вторжением в Украину. Официально санкционный список будет опубликован уже сегодня.
"Четвертый пакет санкций станет ещё одним сильным ударом по экономической и логистической базе, на которые опирается Россия в своём вторжении в Украину. Цель санкций – заставить президента Путина остановить эту бесчеловечную и бессмысленную войну", – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Пакет мер, помимо прочего, предусматривает:
- запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс
- ограничения на импорт продукции из стали и железа (это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия)
- ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России
- запрет на поставки в Россию предметов роскоши (дорогих машин и ювелирных изделий), в частности, будет запрещён экспорт предметов роскоши на сумму более 300 евро и поставки автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро
- запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС
Кроме того, ЕС будет сотрудничать с другими странами, входящими во Всемирную торговую организацию, с целью выработать скоординированную позицию по возможному лишению России режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Также будет расширен список физических лиц, попавших под санкции. В него войдут предприниматель Роман Абрамович, банкир Герман Хан, бизнесмен Виктор Рашников, руководитель Первого канала Константин Эрнст и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина – всего 14 человек, сообщает агентство Reuters.
Также во вторник, как ожидается, санкционный список расширит Великобритания.
ООН: число беженцев из Украины почти достигло 3 миллионов
Вооружённое вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, вынудило более 2 миллионов 950 тысяч человек покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи, сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это данные на 14 марта.
Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось более 60 процентов всех беженцев. Всего в Польшу прибыли более 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины.
Румыния приняла более 450 тысяч беженцев, в Венгрию прибыло более 260 тысяч, в Словакию более 210 тысяч, почти 90 тысяч - в Молдову.
Более 140 тысяч граждан Украины прибыли в Россию и чуть более 1 тысячи в Беларусь.
"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – отмечает управление ООН. Большая часть беженцев - женщины и дети. В Украине также насчитывается, по меньшей мере, 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц. По оценкам ООН, более 12 млн человек в Украине непосредственно пострадали от войны.
ООН указывает, что на середину 2021 года в мире лишь чуть более 50 тысяч украинских граждан просили убежища.
Венедиктов: окружение Путина сейчас в эйфории, раскола там нет
Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", закрытой российскими властями после начала вооружённого вторжения в Украину, считает, что в Кремле в данный момент нет раскола, несмотря на беспрецедентные санкции Запада против России и упорное сопротивление Украины.
В интервью "Голосу Америки" Венедиктов сказал, что уже после начала войны в Украине беседовал с людьми, входящими в высшее руководство России, и "поражался их ярости и убеждённости", отметив, что каждый из них "довольно чётко и жестко" поддерживает решение президента Владимира Путина начать военную операцию. "Если говорить о высшем руководстве, о Совете безопасности, я думаю, что они и друг друга убедили, и сами себя убедили. Там нет этого заложничества. Там, скорее, есть азарт: "Мы сейчас сделаем то, что никто никогда не делал", – сказал Венедиктов, отметив, что не делал бы сейчас ставку на "раскол элит" или заговор против Путина в верхних эшелонах власти. С кем именно он говорил, Венедиктов не сказал.
По мнению Венедиктова, в окружении Путина по-прежнему – на 20-й день войны – считают российские действия против Украины успешными. "Сейчас эйфория у них, как и у большей части населения, на подъёме", – считает он. Главным мотивом действий Путина и его окружения он считает стремление "возродить имперское государство".
Говоря о закрытии ряда независимых медиа и блокировках сайтов и соцсетей в последнее время, Венедиктов отметил, что "в стране готовилась тотальная пропаганда", а для её обеспечения необходимо было быстро "прихлопнуть" остававшиеся в стране независимые СМИ, "быстро, немедленно, пренебрегая даже всяческими существующими правилами и законами".
Алексей Венедиктов, которого в последние годы многие представители оппозиции подвергали критике, обвиняя в сотрудничестве с властями, в частности, в организации электронного голосования, после закрытия "Эха" ведёт собственный телеграм-канал, ряд журналистов радиостанции также ведут стримы на Youtube-канале "Живой гвоздь".
Правозащитник Янгулбаев получил первое письмо от арестованной матери
Зарема Мусаева – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева – написала первое письмо сыну из грозненского СИЗО. Он опубликовал его в своем телеграм-канале.
Мусаева сообщает, что получает множество писем со всего мира с выражением поддержки и восхищением всей семьей. Она также пишет, что содержится в камере с еще тремя женщинами, которые хорошо к ней относятся и ухаживают из-за болезни. Также она отмечает внимательность и хорошее отношение со стороны сотрудников СИЗО.
Янгулбаев рассказал Кавказ.Реалии, что это первое полученное лично им письмо от матери. При этом правозащитник, вместе с другими членами семьи покинувший Россию, говорит о возникшей из-за санкций проблеме – находясь зарубежом, нельзя оплачивать отправку писем через официальную систему "ФСИН-письмо", так как зарубежные карты не работают в России.
"Со слов адвоката я знаю, что ее физическое состояние из-за сахарного диабета и стресса остается неудовлетворительным. Накладывается война в Украине, она также переживает за происходящее. Кроме того, если с 2014 года Россия превратилась в полностью полицейское государство, то сегодня это военное государство, где нет места праву. Россия отказывается принимать какие-либо рекомендации со стороны международных органов, в связи с этой ситуацией сложно сказать, как будет развиваться сфальсифицированное дело против моей матери", - уточнил Янгулбаев.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения Мусаева была без сознания.
Посол Украины, отозванный из Грузии для консультаций, находится в Тбилиси
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, которого украинский президент Владимир Зеленский ранее отозвал из Тбилиси, находится в грузинской столице.
Накануне у здания резиденции посла с Долговым попытался пообщаться журналист телеканала «Рустави 2». Дипломат отказался отвечать на вопросы и обвинил съемочную группу канала в нарушении Венской конвенции.
Сегодня Общественный вещатель Грузии сообщил, что Игорь Долгов прибыл в украинское посольство в Тбилиси.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов косвенно подтвердил, что посол не покидал грузинскую столицу. По его словам, «в сегодняшних условиях консультации могут быть проведены в различных форматах».
«Я не могу раскрывать особенности дипломатической работы, в том числе относительно работы посла во время войны», – добавил он.
Ситуацию прокомментировал и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Насколько мне известно, он ни на минуту не покидал страну. Это очень странно», – заявил политик.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Владимира Зеленского вернуть отозванного посла.
В украинском посольстве сегодня заявили, что грузинская сторона будет проинформирована в случае принятия такого решения.
В МИД Грузии заявили о нелегитимности соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и РФ
В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали внесение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Как заявляют в грузинском ведомстве, с международно-правовой точки зрения любое соглашение между страной-оккупантом и созданными ею марионеточными режимами не имеет юридический силы и является недействительным.
«Российская Федерация, грубо нарушая принципы международного права, еще с начала 2000-х годов использует принудительную паспортизацию населения, проживающего в оккупированных регионах Грузии, как нелегитимный шаг против Грузии и гибридный инструмент. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и едино в осуждении незаконной паспортизации Российской Федерацией оккупированных территорий и шагов, предпринятых для аннексии в целом», – заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
Отметим, что соглашение было подписано 20 сентября 2021 года. В нем говорится, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.
РФ предоставляет югоосетинским гражданам (на момент признания республики Россией – 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.
Обвинение просит приговорить Навального к 13 годам колонии
Гособвинение попросило суд назначить оппозиционеру Алексею Навальному 13 лет колонии и штраф в 1,2 миллиона рублей по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи. Суд по этому делу проходит в колонии города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Это выездное заседание Лефортовского суда Москвы.
Сегодня проходят прения сторон.
Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель — выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", — сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре - и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.
Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи.
Ракетными ударами нанесены разрушения аэропорту Днепра
В результате российских ракетных ударов в ночь на вторник нанесены масштабные разрушения аэропорту украинского города Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
"Разрушена взлётно-посадочная полоса, повреждён терминал, масштабные разрушения, потребуется много времени для восстановления" - написал он в фейсбуке. По словам депутата из Днепра Максима Бужанского, "у нас больше нет аэропорта". О жертвах не сообщается.
Аэропорт Днепра использовался для гражданских рейсов, в том числе международных. Нет информации о том, использовали ли его военные. Ранее ракетными ударами был выведен из строя ряд аэродромов Украины, в том числе в Виннице.
Сам город Днепр находится далеко от линии фронта, однако по нему наносятся авиаудары.
Почему президенту Грузии отказали в визитах Европу? Комментарий премьера
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал журналистам, почему правительство отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в визитах Европу.
«Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий должен быть в стране. Это моя личная позиция и позиция всех членов правительства», – отметил Гарибашвили.
По его словам, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовывать с правительством любой международный визит.
«По всей видимости, президента, к сожалению, ввели в заблуждение», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Ранее стало известно, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Конституции. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Марине Овсянниковой грозит уголовное дело за антивоенную акцию в эфире
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения пока нет.
Как сообщает ТАСС, проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ")". Также, по словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы в Следственный комитет.
По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас - не известно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, через 3 часа после задержания, её должны были отпустить, но этого не произошло.
В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!". После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.
До того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала "немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.
Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник поблагодарил её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны" -сказал Зеленский.
Как сообщает Varlamov News, Россию покинула, написав заявление об увольнении, ведущая НТВ Лилия Гильдеева.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за "дискредитацию действий российской армии"), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступил против войны
Бывший помощник президента России Дмитрия Медведева и вице-премьер правительства, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович внезапно выступил против войны России с Украиной. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.
"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.
Аркадий Дворкович сказал, что ФИДЕ осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".
Ранее шахматная федерация приняла решение не допускать шахматистов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Российские гроссмейстеры высказывают разные мнения о войне - некоторые, как Сергей Карякин, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против.
Дворкович считался одним из лиц, входивших в ближайшее окружение Дмитрия Медведева, нынешнего заместителя главы Совбеза России.
Правительство Грузии против президента – «Мечта» анонсирует обращение в Конституционный суд
Правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Саломе Зурабишвили Конституции Грузии. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
«В течение последнего года не раз были случаи, когда президент отказывала назначать представленного правительством посла или дипломатического представителя, что грубо противоречит Конституции. В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание Конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения Конституции президентом Грузии», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
- Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
- В Конституции также указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства.
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