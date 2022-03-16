Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Видео

Переброска югоосетинских контрактников на войну в Украину

Переброска югоосетинских контрактников на войну в Украину
Embed
Переброска югоосетинских контрактников на войну в Украину

No media source currently available

0:00 0:02:31 0:00

Жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ отправились на войну в Украину. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG