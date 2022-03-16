Переброска югоосетинских контрактников на войну в Украину

Жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ отправились на войну в Украину. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.