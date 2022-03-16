Обвиняемый в убийстве Нико Кварацхелия отрицает, что это был заказ 

Ако Челидзе, обвиняемый в убийстве 22-летнего программиста из Тбилиси Нико Кварацхелия, отрицает, что это был заказ. Об этом Челидзе заявил на сегодняшнем заседании суда, пишет агентство «Новости-Грузия».

Молодой программист Нико Кварацхелия был убит выстрелами в упор в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер и задержали в пригороде Тбилиси Цхнети. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Челидзе выступил на суде в качестве свидетеля защиты. Он не ответил ни на один из вопросов обвинения, в том числе о том, откуда у него оружие.

«Никакого заказного убийства не было, это абсурд. Я признал свою вину и не пытался создать перед судом ложное представление о себе, никакого соучастника у меня не было. Суд слышал, что произошло, от второго подсудимого, и я это подтверждаю», - сказал Челидзе.

Несмотря на то, что судья Давид Мгелиашвили предупредил о том, что ответ на вопрос об оружии будет важен при вынесении приговора, Челидзе не стал уточнять, откуда у него был пистолет. Он также подчеркнул, что не сообщал Георгию Кавиладзе об имевшемся у него оружии.

Семья Кварацхелия уверена в том, что убийство было заказным. Мать Кварацхелия Иза Омадзе в открытом письме утверждает, что Челидзе был только наемником. По ее словам, адвокаты и семьи подсудимых не дают им называть имена других фигурантов дела.

По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе готовились к убийству: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.