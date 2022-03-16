Аплодисментами встретили речь президента Украины американские конгрессмены. Владимир Зеленский обратился к США со словами благодарности и просьбой ужесточить давление на Россию и обеспечить безопасность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США. Выступил по видеосвязи из Киева, который каждый день подвергается российским бомбардировкам. Глава государства призвал американцев вспомнить атаки 1941-го и 2001-го годов и понять, что сегодня испытывают украинцы:

«Американцы! В вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди… Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении трех недель!»

В первую очередь украинский президент попросил у конгрессменов то, что не устает просить с самого начала войны, – закрыть небо над Украиной. А если Запад считает это слишком рискованным, то есть альтернатива – предоставить Киеву боевые самолеты, находящиеся на вооружении у восточноевропейских стран, и ЗРК С-300, которые бы смогли изменить соотношение сил в воздухе.

Параллельно Зеленский предложил создать принципиально новый международный альянс под условным названием U-24. Где U – может расшифровываться как Ukraine или United for Peace – «объединенные ради мира». А 24 – это 24 февраля, дата российского вторжения в Украину, и 24 часа, за которые, по словам Зеленского, можно закончить войну, «чтобы зло было наказано немедленно»:

«Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – оружие. Если нужно – санкции, гуманитарная поддержка, политическая поддержка, финансы… Это объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии».

Идея нового альянса – прямой намек на то, что старые альянсы не работают. Зеленский в последние дни не скрывает, что откровенно разочарован в НАТО. Альянс ограничился увеличением военного контингента на своем восточном фланге и заявлениями о том, что отразит любую угрозу. Но только членам военно-политического блока. Украина же, по словам президента Зеленского, очень долго ждала у «открытой двери» и сейчас четко поняла, что приглашать ее никто не собирался:

«Каждая из более чем 800 российских ракет, поразивших нашу страну, – это ответ на старые вопросы о НАТО, о том, открыты ли двери альянса для Украины. Если бы они были открытыми, если бы все было честно, нам не нужно было бы 20 дней подряд убеждать альянс ввести бесполетную зону над нашей страной. Бесполетную зону, свободную от смерти, принесенной российскими ВВС. Но нас пока не слышат или нас не хотят слушать».

Теперь же Украине, по словам Зеленского, следует рассчитывать лишь на свои силы и добиваться «действенных гарантий безопасности». Российское вторжение и реакция Запада, хоть и беспрецедентная, показали: вряд ли стоит ожидать присоединения Украины к альянсу в обозримом будущем. Сейчас у Зеленского более насущная проблема – сдержать наступление российской армии и добиться перемирия. Слова же президента о разочаровании в НАТО могут также служить сигналом Москве о том, что Киев готов выполнить одно из требований Кремля о нейтральном статусе Украины.

Впрочем, судя по последним заявлениям президента России, нейтралитет Украины его волнует мало. Владимир Путин, по сути, признал, что воюет не с Киевом, а с США и НАТО. А Украина для него лишь поле битвы:

«Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы – для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее: мы были бы поставлены перед фактом, что ударные, наступательные вооружения альянса уже у наших границ. Повторю: у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции».

Тем не менее, согласно данным британского Минобороны, «спецоперация» идет совсем не так гладко, как пытается представить Владимир Путин. Российские войска пока не могут преодолеть трудности, связанные с продвижением вглубь Украины. Военные аналитики Ее Величества считают главной причиной неудач – особенности ландшафта и уничтожение мостов, на которое пошли ВСУ. Кроме того, России не удалось установить господство в воздухе, из-за чего она не может в полной мере использовать авиацию, на которую, с учетом сирийского опыта, возлагались большие надежды. Как следствие, российские группировки войск не могут обеспечить полноценную логистику и развитие наступления.

Между тем на фоне явно демонстрируемой нерешительности НАТО вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию альянса. Причем, судя по замыслу господина Качиньского, такая группировка должна будет обладать всеми необходимыми средствами для излюбленного Москвой «принуждения к миру». Но пока об этом речи не идет, польский премьер вместе с коллегами из Чехии и Словении побывали в Киеве. Таким образом политики выразили солидарность с народом Украины. Лидеры восточноевропейских стран обсудили с президентом Зеленским санкции в отношении России и поддержку Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал Киеву полную поддержку:

«Европейский союз должен очень быстро предоставить статус кандидата и, более того, должен пригласить Украину в Европейский союз и предоставить все необходимое оборонительное оружие для защиты ваших домов. Мы постараемся содействовать этому. Мы будем с вами. Потому что мы знаем, что вы боретесь не только за свои дома, за свою свободу, за свою безопасность, но и за нашу».

Владимир Зеленский, со своей стороны, поблагодарил гостей за то, что они, в отличие от многих, не побоялись и прибыли в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. По словам президента, «это мужественный шаг». При этом Зеленский пригласил в Киев политиков всех дружественных Украине стран:

«Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем».

К слову, нечто подобное уже было в 2008 году, когда в Тбилиси, к которому подступали российские танки, прибыли президенты Польши и Украины, а также лидеры еще ряда стран. Правда, есть отличие. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили ехать в Украину категорически отказался, объяснив это тем, что гражданские самолеты в Киев не летают, а у него вообще-то много дел и на родине.