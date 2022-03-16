«Если человек пошел служить в российскую армию, он нам больше не принадлежит»

Россия перебрасывает в Украину югоосетинских контрактников. Это в основном жители республики, которые служат на 4-й военной базе Российской Федерации в Южной Осетии. В соцсетях распространяются кадры передвижения тяжелой техники, которая покидает Цхинвал.

Слухи, которые ходили в Южной Осетии с самого начала специальной военной операции России на Украине, подтвердились. Контрактники 4-й российской военной базы, дислоцированной в республике, будут переброшены в зону боевых действий. Вчера вечером в социальных сетях появилось огромное количество видео с кадрами военной техники, выезжающей их Цхинвала в сторону ТрансКАМа. Пользователи поясняли, что это и есть те боевые машины, которые направляются на Украину. Точных данных о числе военнослужащих, которых перебрасывают в зону боевых действий, пока нет. По различным оценкам, речь может идти о сотнях человек – от 400 до 800.

Эта тема сразу стала самой обсуждаемой в Цхинвале, несмотря на горячую предвыборную кампанию, закрытый уже неделю перевал и рост цен. Сами военные, как стало известно, из республики пока не выехали. По словам родственников некоторых из них, это случится в ближайшие дни.

На днях стало известно и о погибшем на Украине уроженце Южной Осетии – сержанте Андрее Бакаеве. По сообщению Минобороны республики, он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии. Бакаеву было 35 лет, у него остались двое детей.

Официальные лица и кандидаты в президенты никак не комментируют ситуацию. Многие собеседники «Эха Кавказа» обвиняют власти республики, как нынешние, так и прошлые, в том, что по их вине гражданам Южной Осетии пришлось пойти служить контрактниками в российскую армию. Министерство обороны республики было сокращено до минимума по итогам подписанного в 2015 году Договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. В итоге многие потеряли работу, и 4-я российская военная база для стала для них единственной возможностью трудоустройства.

Бывший сотрудник Министерства обороны Южной Осетии, офицер запаса Эдуард Габараев был среди тех, кто в 2015 году выступал против сокращения югоосетинской армии. Он вспоминает, что многие тогда пытались предотвратить роспуск вооруженных сил, но все было предрешено. Хуже всего в нынешней ситуации, по его словам, то, что у республики нет своих боеспособных сил. Ну а на сам факт отправки жителей Южной Осетии в зону боевых действий Габараев смотрит глазами военного – они солдаты, а значит, куда отправят, туда и пойдут:

«Если человек пошел служить в российскую армию, то он нам больше не принадлежит, грубо говоря. Куда отправят, туда и надо. Они (контрактники) сами сделали выбор. Хотя, может, и не сами, это была вынужденная мера. Семью же надо кормить. Если бы такая зарплата была у нас, в наших вооруженных силах, то я больше чем уверен, ни один человек бы туда не пошел служить. Все, что связано с ситуацией на Украине, может отразиться и на нас, а мы, к сожалению, не готовы к этому. Защищать свой дом надо, а доверять это хотя и братскому народу несерьезно. Мы должны защищать свой дом сами, а не просить кого-то. Не по-кавказски это».

На фоне переброски контрактников 4-й военной базы в Украину руководство республики заявляет о возможной провокации со стороны Грузии. Вчера президент Анатолий Бибилов собрал заседание Совбеза. Как сообщили государственные СМИ, обсуждались «вопросы безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО-Грузия». Бибилов подчеркнул, что страны НАТО не остановятся и будут создавать напряженность рядом с рубежами Российской Федерации. «Не исключение и Грузия. Мы прекрасно знаем, что руководство Грузии по уши полностью завязано с НАТО теми обещаниями, которые им дают. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО-Грузия», – цитируют Бибилова югоосетинские СМИ.

Правозащитник Фатима Маргиева считает, что республика не должна передавать охрану границ и территории другим государствам. Что касается осетин, ставших контрактниками, то правозащитник говорит, что им не оставили выбора:

«Наши политики ничего не предпринимают для того, чтобы экономика развивалась, экономические программы населению не известны абсолютно. Людям ничего не остается кроме как записаться в контрактники», – заключает Маргиева.

Пользователей соцсетей этот вопрос разделил на противоположные лагеря. Одни призывают сделать все, чтобы не допустить отправки осетин в Украину, другие говорят, что это их выбор и напоминают об обязательствах по контракту. Много обвинений звучит и в адрес Анатолия Бибилова, ведь в 2015 году он был главным сторонником подписания договора о союзничестве с Россией и до последнего выступал против его обнародования для обсуждения обществом.

Получить комментарии родственников военных, которых Россия перебрасывает в зону боевых действий, не удалось. В частных беседах они говорят, что проведут с близкими оставшееся до отправки время. Многие посвятили сегодняшний день посещению святых мест, дзуаров, чтобы помолиться и попросить у высших сил защиты своих родных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия