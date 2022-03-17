А перед ними все цветет, за ними все горит…

Когда все закончится и позорный поступок российского правительства официально будет юридически оформлен, сколько же лет понадобится, чтобы страна Россия смыла с себя тот ужас, в который она вляпалась из-за безрассудного правления?

Не знаю.

А сколько лет Германии пришлось каяться и извиняться после 45-го года, после Нюрнберга, после всеобщего осуждения?

Германия после поражение стала совсем другой. Ее как будто подменили, сломали в позвонке и построили заново. Сколько лет немцы каются за кровавые амбиции одного австрийского ефрейтора, который возомнил себя богом и вообразил, что ему дозволено все! В свое время я интересовался отношением фюрера к религии, и четкого ответа на вопрос, верил ли он во всевышний разум, не нашел. Кто говорил, что, да, верил. Кто-то отрицал. Думаю, богобоязненный человек вряд ли был способен творить кровавые преступления, на которые вдохновил своих подчиненных Гитлер. Министр пропаганды Геббельс в своих дневниках писал, что Гитлер собирался покончить с христианством и восстановить культ поклонения германским языческим богам. Наверное, наслушавшись программной музыки неоднозначного Вагнера, Гитлер вообразил себя Вотаном.

Ладно, меня сейчас заносит в доморощенную германологию, а я не специалист. Я просто любитель, который то там чего-то вычитал, то тут что-то перелистал, то сорока на ушко шепнула, то сам до чего-то допер. Про такие серьезные вещи должны говорить аналитики-профессионалы. Но вот вопрос: кто будет анализировать? Как бы все нынешние документы не засекретили на много лет. Ведь до сих пор архивы ВОВ не рассекречены из-за каких-то своих правил. Сколько лет прошло после начала войны? Более 80-ти, а мы до сих пор не знаем всех деталей полководческих ошибок и не ошибок тоже.

После сегодняшних событий, уверен, найдутся всякие специалисты, которые будут подавать свою правду, и иди потом разберись, кто был прав из нас, а кто нет.

Я тихонько пытаюсь заглянуть в будущее, хотя будущее пока неопределенно, так как раненый зверь напоследок может начудить. Это не я говорю, это заокеанские эксперты говорят, - те люди, которые знают в разы больше меня.

Ладно, не буду конкретизировать ничего, дабы никому не навредить. Пока что надо молчать и ждать конца этой кровавой мясорубки.

Хотя как тут молчать?

И если я буду молчать, это не значит, что остальные тоже последуют моему примеру. Пока что единственное, о чем я громко говорю, что Россия агрессор, что она вторглась на сопредельное государство со смехотворным поводом «денацификации» …нет, повод не смехотворный, так как он повлек за собой гибель людей. Повод кровавый. В который раз задаюсь достоевским вопросом – разве стоит жизнь хотя бы одного человека каких-либо территориальных амбиций? Вопрос риторический, конечно. И ответ абсолютно однозначен: НЕТ!

Все пытаюсь вернуться в родной себе жанр, выжать из себя какие-то смешинки и шуточки, но не получается. Хотя уверен, что даже в такой период надо давать нервам разрядку, чтобы совсем не сойти с ума. Я смотрел передачу с участием украинского шоумена Андрея Данилко, более известного в миру как Верка Сердючка. Я не большой поклонник творчества Верки Сердючки, но сейчас не об этом, тем более что Сердючка многим нравилась и, надеюсь, еще будет нравиться. Так вот Данилко выступал, я его с удовольствием слушал, он говорил на полном серьезе, и мне понравилось, о чем он говорил. Он пытался разобраться в ситуации по мере своих возможностей, и я увидел, что это человек серьезный и даже отважный. В конце беседы он повторил то, что я думаю, мол, даже в такое время есть место юмору, так как по-другому нельзя, иначе можно дойти до нервного срыва.

Не могу не вспомнить отличную поэму Твардовского «Василий Теркин» и цитату из нее:

Жить без пищи можно сутки,

Можно больше, но порой

На войне одной минутки

Не прожить без прибаутки,

Шутки самой немудрой.

Поэма Твардовского печаталась с продолжением в газетном варианте в самое горячее время в 42-45 гг. Она была очень популярна среди личного состава Советской армии, и в краткие передыхи между боями, на привалах, цитировалась солдатами. Сам великий Борис Пастернак дал в свое время поэме высокую оценку. И даже Иван Бунин, которому, по-моему, никто из современных литераторов не нравился, говорил, что он восхищен талантом Твардовского.

Это я все говорю к тому, что в любое враждебное время надо уметь чуть-чуть расслабляться. Поэтому я тоже пытаюсь немного расслабиться, хотя с каждым днем это все более проблематично.

Как я уже не раз имел честь говорить, я активный потребитель «Фейсбука». И впервые за 12 лет моего мирного там существования мне стало страшно туда заходить. Я по роду своей деятельности связан с «социалкой» и отказаться от нее не имею возможности. Все эти дни соцсеть кипит и трещит по разным направлениям. Очень многие окружающие меня друзья, знакомые, недруги, просто зеваки оказались военными аналитиками, предсказателями, провидцами и зрящими в корень. Эти все определения я бы поставил в кавычки, так как все это пахнет жуткой любительщиной.

Ребята, я, конечно, тоже подвластен соблазну, но, если вы заметили, публично делать какие-либо выводы, я не делаю. Я с полной уверенностью говорю только об одном – Украина эту битву уже выиграла, выиграла в первый же день войны… да, именно войны, а не «спецоперации», которую так стараются впаивать всему миру кремлевские пропагандисты. Украина выиграла, несмотря на ту цену, которую она еще продолжает платить. Чего бы Украина до этого ни делала на своей территории, в чем бы ее ни обвиняли (а я уверен, что все эти обвинения враки), 24 февраля сего года она эти обвинения с себя полностью смыла. Вернее, это, сама того не желая, сотворила российская армия. Агрессор всегда не прав, даже в те очень редкие случаи, когда он может быть и прав. Но тут, в данной ситуации, российский агрессор не прав ни на мгновение. Вот только это я имею право говорить вслух, а все остальное – пустые домыслы и слухи.

Украина и ее жители оказались намного сплоченнее и монолитнее, чем того себе представляла российская власть.

Нет, все-таки позволю себе маленькое предсказание, ну, чем я плоше других? Скажу все очень тихо, для очень близких мне людей: когда все завершится, то правитель России, который, я уверен, никуда не денется, так как деваться ему некуда, начнет рубить головы своим советчикам, которые поставили ему такую дезу об украинской армии, его народе и сплоченности.

И последнее!

Я никогда не был в Киеве. Слышал очень много про «мать городов русских», но лично никогда там не был. Когда все завершится и когда весь мир засучив рукава бросится восстанавливать все беды и разрушения, я обязательно поеду туда и в Киево-Софийском соборе зажгу свечку за мир во всем мире.

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