В Украине погибли двое грузинских добровольцев

Вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. Об этом говорится в заявлении министерства регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.

«Хотим отреагировать на сообщения СМИ о том, что в ходе заседания Совета безопасности России обсуждался вопрос строительства грузино-чеченской дороги, и однозначно заявить, что Грузия никогда не рассматривала и не будет рассматривать вопрос строительства дороги, соединяющей с Чечней», – сказано в заявлении.

Как пишет СОВА, в министерстве регионального развития также обратились к СМИ, призвав их, «во избежание введения населения Грузии в заблуждение», не только распространять информацию, но и перепроверять её у официальных ведомств.

Отметим, что вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.

В ходе заседания один из выступающих напомнил, что вопрос об открытии пограничного перехода в 2019 году был поднят на большой пресс-конференции Владимира Путина, и тогда президент РФ назвал эту идею хорошей, хотя в планах министерства транспорта она отсутствовала:

«Целесообразность реализации безусловно существует. Строительство дороги было начато еще в 90-х годах, но было прекращено из-за начала боевых действий. Дорога из Чечни в Грузию имеет очень большое стратегическое значение для Российской Федерации. Оно обеспечивает независимый выход в зарубежные страны: Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран».

Как заявил участник заседания Совбеза, «учитывая сложную ситуацию вокруг нашего государства, этот вопрос приобретает еще большую актуальность». В ответ Николай Патрушев сказал, что этот вопрос может быть включен в повестку дня.

О значимости строительства дороги, соединяющей республику с Грузией, в прошлом не раз заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эта дорога имеет большое значение для Кавказа и ее строительство необходимо. Рамзан Кадыров говорил, что в Грозном «всегда готовы, как только скажет руководство», проложить несколько километров дороги в сторону Грузии.

«Я убежден, что придет время, когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим ее в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию!», – говорил Кадыров.

О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.